LPS Sebeș Under 11, la un turneu internațional de fotbal, la Salzburg, singura participantă din România

Școala de Fotbal Valea Frumoasei Under 8, locul 3 la un turneu internațional în Bulgaria | Fabian Bârgăuanu a fost desemnat portarul turneului Școala de Fotbal Valea Frumoasei Under 8 a terminat pe locul 3 la un turneu internațional în Bulgaria, Golden Sand’s Cup, disputat la Albena, în plus Fabian Bârgăuanu a fost desemnat portarul […]