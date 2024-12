FOTO: LPS Sebeș – vicecampioană la turneul internațional de la Bruntal | Răzvan Corban, premiu pentru cel mai bun jucător al competiției din Cehia

LPS Sebeș – vicecampioană la turneul internațional de la Bruntal | Răzvan Corban, premiu pentru cel mai bun jucător al competiției din Cehia

LPS Sebeș a reușit un rezultat excelent, devenind vicecampioană la Under 10 la turneul internațional de la Bruntal (Cehia). De asemenea, Răzvan Corban a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției tradițională, ajunsă la a 25-a ediție, talentatul fotbalist fiind golgheterul LPS Sebeș cu 14 reușite (aproape jumătate din totalul propriei formații).

Merituoasa formație din Alba a reușit 5 victorii, pierzând un singur meci, în finală, scor 1-3 (1-1) cu Sparta Brno (oponent de care a trecut în grupă). Rezultatele au fost următoarele: *în grupă: 7-0 cu FK Kofola Krnov (Cehia), 10-2 cu MSO Sturovo, 6-1 cu MKS Pogon Prudnik (Polonia), 4-2 cu Sparta Brno (Cehia), LPS Sebeș a câștigat grupa și a realizat a cincea victorie, 2-1 cu FCM Komoraby (Cehia), în semifinale.

„Un rezultat excelent realizat de o generație promițătoare. LPS Sebeș a ajuns la un nivel ridicat, în condițiile în care înaintea finalei, în sală a răsunat Imnul Național al României”, a spus Doru Oancea, directorul adjunct al LPS Sebeș.

La competiția de fotbal în sală, disputat în sistem 4+1, LPS Sebeș, singura reprezentantă a țării noastre, a realizat cea mai importantă performanță din istoria participărilor la importantul turneu din Cehia.

„Acesta este fotbalul, am învins în grupă și am pierdut în finală împotriva aceluiași adversar, după ce am condus cu 1-0 și am avut bară. În ultimul act au fost emoții deosebite, o atmosferă extraordinară în sală, public numeros, prezentarea jucătorilor, a contat asta pentru micuții noștri, neobișnuiți cu asemenea lucruri”, a mai adăugat antrenorul Doru Oancea.

Grupa de Under 10 a LPS Sebeș este pregătită de Cosmin Maier, ajutat și de Doru Oancea, iar lotul deplasat a fost format din 12 jucători, după cum urmează: Ianis Rotaru, Ianis Boitan – portari; Eduard Barna, Ianis Ghibu, Daniel Muntiu, Fabio Bugnariu, Filip Roșca – fundași, Luca Ghibu, Darius Mogan, Răzvan Corban – mijlocași, Marcus Lupu, David Schiau – atacanți A fost o revenire, după 5 ani, la respectiva competiție fotbalistică, după cele 5 prezențe consecutive, ultima dată fiind în 2019, când LPS Sebeș a terminat pe poziția a opta și a dat golgheterul turneului, pe Gabriel Cristea.

„Am trăit momente deosebite, ne-am bucurat de o experiență extraordinară. Le mulțumesc tuturor celor implicați, Primăriei Municipiului Sebeș și primarului Dorin Nistor – care ne-au favorizat deplasarea, dar și părinților care ne-am sprijinit”, a concis antrenorul Doru Oancea. Au fost 3 zile extraordinare pentru micii fotbaliști, LPS Sebeș încheind turneul cu 5 victorii din 6 confruntări, golaveraj 30-9.

