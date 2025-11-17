LPS Sebeș, dublă victorie cu CSM Unirea Alba Iulia, în derby „de Alba” la juniori
LPS Sebeș, dublă victorie cu CSM Unirea Alba Iulia, în derby „de Alba” la juniori, în partidele disputate la Micești
LPS Sebeș a realizat o dublă victorie, în deplasare, la Micești, în derby „de Alba” la juniori, cu conjudețeana CSM Unirea Alba Iulia. Partidele au contat pentru etapa a 13-a a Seriei 8 a competițiilor fotbalistice organizate de FRF.
Citește și: LPS Sebeș a eliminat CSM Unirea Alba Iulia, după lovituri de departajare, în Cupa României Under 19!
Astfel, „leii” din Sebeș își mențin invincibilitatea din stagiunea curentă în jocurile cu „alb-negrii”, nepierzând niciunul din cele 5 jocuri directe (o partidă s-a disputat în Cupa României, la Under 19, și a fost adjudecată de LPS Sebeș după loviturile de departajare). Duminică, 23 noiembrie, sunt întâlnirile Corvinul Hunedoara – CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș – CSȘ Caransebeș. Rezultate:
*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – LPS Sebeș 0-1 (0-0), a marcat Cl. Lăncrănjan (55).
Doru Oancea i-a utilizat pe Crețu – An. Ursu, Vintilă, Nicola, Moise, Alisie, M. Cristea, Moș, Cl. Lăncrănjan, Todea, E. Vlad, mai intrând T. Crișan, V. Cosma, Rădac, P. Lăncrănjan și Davel. Într-o serie condusă de AFC Hermannstadt, cu maximum de puncte, LPS Sebeș este pe locul secund, cu 27 de puncte (8 victorii, 3 remize și două eșecuri), golaveraj 50-11, iar CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Florin Danciu) se clasează pe poziția a cincea (6 succese, două egaluri, 5 înfrângeri), golaveraj 42-22;
*Under 17, CSM Unirea Alba Iulia – LPS Sebeș 1-4 (1-1).
Onilă a deschis scorul, iar oaspeții au revenit prin tripla lui Miclea (38, 64, 84) și golul lui Bugnariu (81). Paul Păcurar a mizat pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Moga, Topală, Miclea, Căian – Fulea, au mai evoluat Demean, Droj, Țîrlea, Nicola și D. Cosma. Prin acest succes, LPS Sebeș a depășit în ierarhie formația albaiuliană, clasându-se pe locul 4, cu 25 de puncte (7 întâlniri adjudecate, 4 egaluri, două insuccese), golaveraj 25-9, iar CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Silviu Miron) a coborât pe poziția a cincea, cu 23 de puncte (7 confruntări castigate, două egaluri și 4 eșecuri), golaveraj 33-28. (
