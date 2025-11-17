LPS Sebeș, dublă victorie cu CSM Unirea Alba Iulia, în derby „de Alba” la juniori, în partidele disputate la Micești

LPS Sebeș a realizat o dublă victorie, în deplasare, la Micești, în derby „de Alba” la juniori, cu conjudețeana CSM Unirea Alba Iulia. Partidele au contat pentru etapa a 13-a a Seriei 8 a competițiilor fotbalistice organizate de FRF.

Astfel, „leii” din Sebeș își mențin invincibilitatea din stagiunea curentă în jocurile cu „alb-negrii”, nepierzând niciunul din cele 5 jocuri directe (o partidă s-a disputat în Cupa României, la Under 19, și a fost adjudecată de LPS Sebeș după loviturile de departajare). Duminică, 23 noiembrie, sunt întâlnirile Corvinul Hunedoara – CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș – CSȘ Caransebeș. Rezultate:

*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – LPS Sebeș 0-1 (0-0), a marcat Cl. Lăncrănjan (55).

Doru Oancea i-a utilizat pe Crețu – An. Ursu, Vintilă, Nicola, Moise, Alisie, M. Cristea, Moș, Cl. Lăncrănjan, Todea, E. Vlad, mai intrând T. Crișan, V. Cosma, Rădac, P. Lăncrănjan și Davel. Într-o serie condusă de AFC Hermannstadt, cu maximum de puncte, LPS Sebeș este pe locul secund, cu 27 de puncte (8 victorii, 3 remize și două eșecuri), golaveraj 50-11, iar CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Florin Danciu) se clasează pe poziția a cincea (6 succese, două egaluri, 5 înfrângeri), golaveraj 42-22;

*Under 17, CSM Unirea Alba Iulia – LPS Sebeș 1-4 (1-1).

Onilă a deschis scorul, iar oaspeții au revenit prin tripla lui Miclea (38, 64, 84) și golul lui Bugnariu (81). Paul Păcurar a mizat pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Moga, Topală, Miclea, Căian – Fulea, au mai evoluat Demean, Droj, Țîrlea, Nicola și D. Cosma. Prin acest succes, LPS Sebeș a depășit în ierarhie formația albaiuliană, clasându-se pe locul 4, cu 25 de puncte (7 întâlniri adjudecate, 4 egaluri, două insuccese), golaveraj 25-9, iar CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Silviu Miron) a coborât pe poziția a cincea, cu 23 de puncte (7 confruntări castigate, două egaluri și 4 eșecuri), golaveraj 33-28. (

