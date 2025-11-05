LPS Sebeș a eliminat CSM Unirea Alba Iulia, după lovituri de departajare, în Cupa României Under 19!

LPS Sebeș a eliminat CSM Unirea Alba Iulia, după loviturile de departajare, în Cupa României Under 19, după un derby „de Alba” palpitant, disputat pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș!

LPS Sebeș s-a calificat în „16″-imile de finală ale Cupei României, Under 19, eliminând CSM Unirea Alba Iulia la loviturile de departajare, scor 7-6 (2-2 la finele timpului regulamentar). Portarul gazdelor, Similie, a parat ultima execuție a oponenților, șutul lui Lambru, asta după ce în timpul regulamentar elevii lui Doru Oancea au revenit spectaculos de la 0-2.



La finele timpului regulamentar scorul a fost egal 2-2 (1-2), după o evoluție palpitantă a scorului. Vizitatorii, cu Ondreykovicz, Lambru (componenți ai divizionarei terțe), Herlea, Butnariu sau R. Stanciu în formula de start, au început excelent și au punctat rapid, prin Boboilă (4) și Ursu (12), conducând cu 2-0. Moise (42) a redus ecartul, însă „alb-negrii” au condus la pauză. Amfitrionii au reușit să egaleze, într-un final fierbinte, prin Vintilă (86) și totul s-a decis la punctul cu var.

La loviturile de departajare, LPS Sebeș a transformat toate execuțiile (au marcat Cătană, Zdroba, Bugnariu, Moise și Todea), iar albaiulienii au punctat prin R. Cristea, R. Stanciu, Butnariu, Ondreykovicz (a ratat Lambru).

LPS Sebeș: Similie – Ursu, Vintilă, Nicola, Moise, M. Cristea, Moș,Ghitan, Cl. Lăncrănjan, Todea, E. Vlad; au mai intrat Rădac, Bugnariu, Cătană, Crișan, Zdroba. Echipa condusă de Doru Oancea va juca în următoarea etapă a competiției „KO” în 7 decembrie

Foto: LPS Sebes

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI