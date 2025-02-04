LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 FEBRUARIE 2025: 437 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 FEBRUARIE 2025: 437 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 2 februarie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 3 0786222055
ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 8 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA MANAGER 1 0212067400
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 4 0212067400
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 2 0754388344
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0754388344
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754388344
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 [email protected]
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 [email protected]
ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 12 [email protected]
ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 7 0784102424
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258810234
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0754388344
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 2 0754388344
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754388344
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 5 [email protected]
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL BRUTAR 1 0740171899
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740171899
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0732160798
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258810234
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0233234258
ALBA IULIA PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA MANAGER 1 0213122266
ALBA IULIA ARTI PAN SRL COFETAR 2 0745371585
ALBA IULIA ALBA VET SA MEDIC VETERINAR 1 0724588207
ALBA IULIA NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0762215784
ALBA IULIA DEDEMAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0234513330
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0257216644
ALBA IULIA 3D TOPO MAPDESIGN SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0760132880
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 0728014600
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0233234258
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 19 0744321023
ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 2 0735177570
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 3 0745209939
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0745209939
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 2 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL SUDOR 1 0766448772
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL SAPATOR MANUAL 15 0766448772
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL MECANIC UTILAJ 5 0766448772
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 2 0766448772
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0788364937
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 0788364937
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745353599
OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 2 0721367218
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0721367218
OARDA ELIT SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0721367218
OARDA VISFLY EXPRESS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0745829530
SARD ANADOLU LIDER CONSTRUCT S.R.L. MECANIC UTILAJ 2 0742930891
SEUSA EXCLUSIV TEHNIC S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743361265
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382
AIUD SC ELECTRA EXIM SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0742116407
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0740360986
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0740360986
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0740360986
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0740360986
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0740360986
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0740360986
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0740360986
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0740360986
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0740360986
AIUD CASA HATEGAN SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. AMBALATOR MANUAL 2 0726149909
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ APACTTA SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0258834493
BLAJ STAGHOUSE S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 [email protected]
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0740360986
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0740360986
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0740360986
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0740360986
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0740360986
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0740360986
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0740360986
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0740360986
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0740360986
MIHALT SC SIRIUS RO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 15 0774481473
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0788444413
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0261820700
ABRUD LA BEST BUNICI S.R.L. CONTABIL 1 [email protected]
ABRUD RARES ANTONIA SRL CONTABIL 1 0754657528
ABRUD TOP KENNEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
ABRUD AUGUSTA SRL CONTABIL 1 0745388223
BAIA DE ARIES ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0528775353
BISTRA LA VALER MIXT SRL CONTABIL 1 0757333246
CAMPENI EFES DAVID S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0740019310
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 20 0258771839
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 20 0258771839
CAMPENI ARCOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 8 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL ZIDAR PIETRAR 3 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL TEHNICIAN MECANIC 1 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL SEF SANTIER 1 0258715342
CAMPENI EXCLUSIV MOTOUNELTE S.R.L. DIRECTOR ECONOMIC 1 0744193194
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 10 0258771839
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI ZENCOFFEE SRL Barman preparator de cafea (barista) 1 0742924527
CAMPENI ANITA & COSTEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0752134853
FATA-LAZESTI PETRUSE NICOLAIE IOV AGROFERMA PFA CASIER 1 0741013902
NECSESTI S.C. BODY ARIES S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 2 [email protected]
ZLATNA MASTER ASISTENT IN BROKERAJ SRL CONTABIL 1 0745339672
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866
CUGIR LEX PROTECT BUZĂU SRL AGENT DE SECURITATE 1 0749267872
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES LUPEAN TAXI S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0753028702
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
GARBOVA DULGHERIA PFAFF ROBERT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
GARBOVA DULGHERIA PFAFF ROBERT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 [email protected]
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 [email protected]
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 0258/73278
SASCIORI SC Maier Technology Srl OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752826367
SEBES MDF CONCEPT SEBES SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0740408381
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866
SEBES SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744792122
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES OWA PRO S.R.L. VÂNZATOR 2 [email protected]
SEBES S.C. MOTOBOOM S.R.L. MECANIC AUTO 1 [email protected]
SEBES S.C. MOTOBOOM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 [email protected]
SEBES SFERA BAGS S.R.L. PREGATITOR ARTICOLE MAROCHINARIE 1 0731357225
SEBES CARMANGERIA IOAN S.R.L. MACELAR 1 0740099788
SEBES PROASC SERV DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0745590934
SEBES ALBANI FURNITURE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0744693292
SEBES DUPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258731066
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0756064618
SEBES OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S.R.L. PADURAR 1 0258806306
SEBES FLANIS CENTER BUCATAR 2 0749072513
SEBES FLANIS CENTER OSPATAR (CHELNER) 1 0749072513
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier la Drâmbar: O persoană rănită, în urma impactului dintre un autoturism și un autocamion. Trafic restricționat
ACCIDENT rutier la Drâmbar: O persoană rănită, în urma impactului dintre un autoturism și un autocamion. Trafic restricționat Un accident rutier s-a produs marți dimineață, în jurul orei 09.38, pe raza localității Drâmbrar, în urma coliziunii dintre un autoturism și un autocamion. Citește și: VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au făcut […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Geografia, Istoria și Biologia, eliminate în clasa a XII-a la profilul real: Modificări în planul-cadru pentru liceu
Geografia, Istoria și Biologia, eliminate în clasa a XII-a la profilul real: Modificări în planul-cadru pentru liceu Recent, Ministerul Educației...
Cod fiscal 2025: Românii care beneficiază de asigurare de sănătate fără să plătească CASS
Cod fiscal 2025: Românii care beneficiază de asigurare de sănătate fără să plătească CASS Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 FEBRUARIE 2025: 437 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 FEBRUARIE 2025: 437 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud,...
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier la Drâmbar: O persoană rănită, în urma impactului dintre un autoturism și un autocamion. Trafic restricționat
ACCIDENT rutier la Drâmbar: O persoană rănită, în urma impactului dintre un autoturism și un autocamion. Trafic restricționat Un accident...
Curier Județean
3-14 februarie 2025 | Ziua Internațională a Cititului Împreună, sărbătorită la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș prin activități interactive
3-14 februarie 2025 | Ziua Internațională a Cititului Împreună, sărbătorită la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș prin activități interactive...
FOTO | Festivalul Alba Chess continuă în școlile din județ. Peste 35 de elevi înscriși la competițiile desfășurate la Sebeș și Câmpeni. Câștigătorii ediției a doua
FOTO | Festivalul Alba Chess continuă în școlile din județ. Peste 35 de elevi înscriși la competițiile desfășurate la Sebeș...
Politică Administrație
Mircea Hava: Noile tehnologii reprezintă garanția că țările UE pot deschide porți largi către economii de succes
Mircea Hava: Noile tehnologii reprezintă garanția că țările UE pot deschide porți largi către economii de succes Dacă nu vrea...
FOTO | Drumul Iancului -DJ 762- va fi modernizat pe o distanță de peste 6 km: Valoarea lucrărilor, peste 17 milioane lei, fără TVA
Drumul Iancului -DJ 762- va fi modernizat pe o distanță de peste 6 km: Valoarea lucrărilor, peste 17 milioane lei,...
Opinii Comentarii
Horoscop săptămânal 3-9 februarie 2025 pentru fiecare zodie: Zile norocoase, bani, familie, și dragoste
Horoscop săptămânal 3-9 februarie 2025 pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești...
Sărbătoare în 2 februarie: Întâmpinarea Domnului, Stretenia sau Ziua Ursului. Tradiții și superstiții
Sărbătoare în 2 februarie: Întâmpinarea Domnului, Stretenia sau Ziua Ursului. Tradiții și superstiții În fiecare an, la 40 de zile...