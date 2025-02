ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 2 februarie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 2 februarie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul Alba

– 1 post inspector resurse umane , norma intreaga, durata nedeterminata, din cadrul Comp. Resurse Umane

Conditii specifice:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau in domeniul stiintelor juridice .

• curs de perfecționare inspector resurse umane

• fară vechime

• concurs pentru ocuparea postului

SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPENI Str. Horea Nr.63, Câmpeni, jud.Alba, Telefon 0258-771717

*Spitalul Orășenesc Câmpeni cu sediul în Câmpeni, Str. Horea nr. 63, jud. Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, și O.U.G. nr. 156/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA PEDIATRIE

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: SECTIA PEDIATRIE

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA NEUROLOGIE

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: COMPARTIMENT NEUROLOGIE

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA PEDIATRIE sunt:

• Studii: superioare

• Vechimea minimă în munca: nu se solicită

• Vechime minimă în domeniul studiilor: nu se solicită

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA NEUROLOGIE sunt:

• Studii: superioare

• Vechimea minimă în munca: nu se solicită

• Vechime minimă în domeniul studiilor: nu se solicită

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS, telefon 0258771717, int 35.

*Comuna Vințu de Jos

1. Șofer I ( Șofer microbuz școlar) (832201)- 1 post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Șofer I(Conducător autospecială) sunt:

– Având în vedere faptul că norma de lucru zilnică este de 8 ore, programul se va desfășura , 4 ore șofer microbuz și 4 ore la Serviciul voluntar pentru Situații de Urgență și Compartiment administrativ-deservire și gospodărire comunală din cadrul UAT Vințu de Jos, conform fișei de post atașată preșentului anunț;

– Nivelul studiilor – medii / generale ;

– Poseda permis de conducere categoria B,C,C+E,D ;

– Posedă atestat pentru trasportul rutier de persoane, eliberat de ARR;

– Aviz psihologic transport persoane eliberat de cabinet psihologic autorizat pentru evaluari de siguranța transporturilor ;

– Posedă card tahograf;

– Vechime în specialitatea postului – 1 an vechime;

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Vintu de Jos sau la telefon:0258739234,int.13.

*Liceul Tehnologic Jidvei, jud. Alba

Muncitor Intretinere, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura Administrativ , numărul de posturi: 1

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Abilități, calități și aptitudini necesare: ablităţi de comunicare şi muncă în echipă, seriozitate, implicare;

– Vechimea in munca:Nu este cazul

– Nivelul studiilor: Medii

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul TehnologicJidvei , cu sediul în Jidvei, str. Perilor, nr.19, jud. Alba, compartimentul resurse umane/ persoana de contact:Stan Carmen , email: [email protected]

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAȘOV, județul Alba

Îngrijitor- 1 post, o,5 normă

Conditii specifice

a) studii medii;

b) vârsta minimă 18 ani;

c) disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie;

Informații suplimentare se pot obține de la Școala Gimnazială Drașov, str. Principală, nr. 98 (baza sportivă) sau la tel. 0258764020 în intervalul orar 900 – 1300

*UAT COMUNA ROŞIA DE SECAŞ, JUD. ALBA

SOFER BULDOEXCAVATOR, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura GOSPODARIRE COMUNALA , numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Abilități, calități și aptitudini necesare:

-Verifică la începerea programului și în orice moment starea tehnică a mașinilor și existența plinului de carburant, ulei, apă și alte substanțe de stingere;

– Execută la timp întreținerile, reviziile și verificările prevăzute în vigoare, ține evidența executărilor acestora precum și a exploatării mijloacelor tehnice pe care le servește;

– Participă la organizarea și desfășurarea acțiunilor de prevenire și stingere a incendiilor, eliminarea efectelor inundațiilor sau a altor situații de urgență de pe teritoriul comunei și a altor unități administrativ-teritoriale;

– Controlează și ia măsuri pentru menținerea în stare de funcționare, în permanență și în orice anotimp a mașinilor precum și pentru asigurarea carburanților, uleiului, etc.;

– Se preocupă de cunoașterea temeinică a perimetrului de intervenție și a căilor de acces a autospecialei din dotare;

– Să cunoască rețeaua de hidranți exteriori și interiori din sectorul de competență SVSU sau alte surse de alimentare cu apă a autospecialei din dotare;

– Răspunde de păstrarea secretului de serviciu și confidențialitatea datelor și documentelor;

– Îndeplinește în condițiile legii și alte sarcini date de conducătorul instituției;

– Participă la alimentarea instalațiilor sau populației cu apă în situații limită,etc;

– Pune în aplicare legislația apărută în vigoare, respectarea Codului Rutier și a alor legi ce țin de competența sa;

– Respectă timpul și parametrii de răspuns la intervenție;

– Să execute întreţinerea zilnică a utilajului, exploatarea să se facă în condiţii corespunzătoare pentru reducerea cheltuielilor şi prelungirea duratei de funcţionare;

– Să folosească utilajul la capacitate maximă, să reducă consumul de carburanţi şi să se preocupe de reducerea timpilor de imobilizare în reparaţii;

– Să comunice imediat șefului ierarhic şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor percum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

– Să aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, viteza de reactive, capacitate de orientare în spațiu, capacitate de comunicare, etc);

– Pentru abateri, în exercitarea sarcinilor de serviciu și atribuțiilor de serviciu sau pentru îndeplinirea defectoasa a lor, răspunde disciplinar, material sau penal, după caz;

– Să exercite diferite lucrări de întreținere, reparații/refaceri, curățare șanțuri și rigole, decolmatari de vai și pârâuri etc., pe terenurile din domeniul public sau privat al comunei, conform dispozițiilor primite;

– Întreținerea drumurilor agricole din comună;

– Participarea la deszăpezire, curățare și întreținerea drumurilor și străzilor din intravilanul comunei pe timpul iernii, iar pe perioada verii va asigura curațenia pe străzile comunei cu utilajul specializat;

– Respectarea prevederilor art .22 și art. 23 din Legea nr. 319/2016 privind securitatea în muncă.

2. Permis de conducere categoria:Tr – mașinist la mașini pentru terasamente

3. Aviz pshihologic valabil

4.Vechimea in munca:5 ANI

5. Nivelul studiilor: SCOALA PROFESIONALA

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: UAT COMUNA ROŞIA DE SECAŞ, JUD. ALBA , cu sediul în COMUNA ROŞIA DE SECAŞ, SAT ROŞIA DE SECAŞ STR. PRINCIPALĂ,NR. 458, JUD. ALBA, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:MUNTEAN VALER , email: [email protected]

*UAT COMUNA ROŞIA DE SECAŞ, JUD. ALBA , cu sediul în COMUNA ROŞIA DE SECAŞ, SAT ROŞIA DE SECAŞ , JUD. ALBA

ADMINISTRATOR PUBLIC, post vacant, pe perioadă determinata, la structura ADMINISTRATOR , numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:;

1. Perfecționări (specializări): cursuri în domeniu.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat, atestat.

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: lb. engleză- nivel mediu.

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacități organiztorice și manageriale.

6.Vechimea in munca:NU ESTE CAZUL

7. Nivelul studiilor: SUPERIOARE

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: UAT COMUNA ROŞIA DE SECAŞ, JUD. ALBA , cu sediul în COMUNA ROŞIA DE SECAŞ, SAT ROŞIA DE SECAŞ STR. PRINCIPALĂ,NR. 458, JUD. ALBA, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:MUNTEAN VALER , email: [email protected]

*Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, județul Alba in subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare,

pentru ocuparea a unui post vacant, funcție contractuală de execuție, pe perioadă determinată de 12 luni, în data de 22.01.2025 ora 12:00, după cum urmează:

Unitatea de management a proiectului Înființare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Orizonturi” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Orizonturi”

1 – post de expert tehnic, cod COR: 214239;

Condiţii specifice de participare:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: Științe inginerești;

Domeniul de licență: Inginerie civilă;

• Vechimea în specialitatea studiilor necesare: 7 ani.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de expert tehnic este de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia la secretarul comisiei concurs de la Compartiment resurse umane şi la nr. de telefon:0258 – 810325.

*Primaria comunei Sona cu sediul în sat Șona , str. Lungă, nr. 2, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice coroborat cu art. VII alin (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacante:

– Şef SVSU în cadrul Compartimentului ȘEF Serviciu Voluntar Situații De Urgență

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt :

– studii medii;

– vechime în muncă : – ;

– perims conducere categoria B;

– certificat de absolvire pentru ocupația de șef serviciu voluntar pentru situații urgență, atestat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;

– cunoștinte PC;

– domiciliul stabil în comuna Șona, județul Alba constituie un avantaj pentru îndeplinirea în timp a unor atribuții generate de situații de urgență specific, în cazul unui punctaj egal;

– disponibilitate pentru lucru peste program sau la ore neprevăzute în situații de urgență;

– disponibilitate pentru perfecționare.

*CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA organizează CONCURS de recrutare în data de 12 FEBRUARIE 2025 pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuţie:

Un post de REFERENT DE SPECIALITATE, gradul I, normă întreagă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, din cadrul Compartimentului administrativ– Cod COR 242204

Condiţii specifice de participare:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe economice, Științe juridice (Drept), Ştiinţe administrative-Administraţie publică;

-curs cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI), absolvit cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, de Ministerul Educației Naționale si de Autoritatea Națională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite (curs avizat de IGSU) sau adeverinţă din care să rezulte înscrierea la curs de cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI);

-vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 4 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 741307

Condiţii specifice de participare:

-studii medii sau generale;

-diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de electrician;

-vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT- INSTALATOR, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 712612

Condiţii specifice de participare:

-studii medii sau generale;

-diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator;

-vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia de la secretarul comisiei de concurs, doamna Giurgiu Georgiana Loredana, Inspector de specialitate, tel. 0258834315.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI