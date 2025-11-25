LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 noiembrie 2025: 594 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600
ALBA IULIA KINETOMED SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0741221282
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 [email protected]
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 2 0269207120
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 2 0756101055
ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL INGINER TOPOGRAF 2 0742538575
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365/404203
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA SC ECOPOWER ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0748105821
ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]
ALBA IULIA HAGIU SI ALEX SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0721236424
ALBA IULIA DEDEMAN SRL VÂNZATOR 1 0234513330
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1 0728040568
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA SC ECOPOWER ALBA SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0748105821
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0756101055
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR MECANIC AUTO 1 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR DISPECER 1 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0756280714
ALBA IULIA PANADY ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0740522938
ALBA IULIA PANADY BRUTAR 3 0740522938
ALBA IULIA PANADY AMBALATOR MANUAL 2 0740522938
ALBA IULIA ARMONI LAND PSIHOLOG 2 0744860143
ALBA IULIA ARMONI LAND TERAPEUT OCUPATIONAL 1 0744860143
ALBA IULIA ARMONI LAND LOGOPED 1 0744860143
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 [email protected]
ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0741116799
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE BUCATAR 1 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE BARMAN 1 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE OSPATAR (CHELNER) 2 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE FEMEIE DE SERVICIU 1 0755182724
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0729818807
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0729818807
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0729818807
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0729818807
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0263708010
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MANAGER PROIECT 1 0263708010
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0722346560
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL INGINER TOPOGRAF 1 0742538575
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0254206600
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0365404203
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL MANIPULANT MARFURI 1 0257216644
ALBA IULIA SC BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 1 0751863838
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL TINICHIGIU ÎN CONSTRUCTII 1 0745645001
ALBA IULIA GROVE STREET SRL AJUTOR BUCATAR 3 0747085584
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES AGENT HIDROTEHNIC 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES TEHNICIAN HIDROLOG 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES INGINER ECOLOG 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES INGINER CHIMIST 1 0265260289
ALBA IULIA SC BEKOS GROUP SRL CURIER 1 0740016728
ALBA IULIA SC KANI CLUB SRL AJUTOR OSPATAR 2 0753834181
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL TEHNICIAN CADASTRU 1 0742538575
ALBA IULIA DELGAZ GRID S.A. MASINIST LA MASINI CALE MECANIZARE USOARA SI GREA 1 [email protected]
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 3 0212067400
ALBA IULIA SERALY KEB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747188167
ALBA IULIA DULCESA SRL COFETAR 1 0745925181
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 [email protected]
ALBA IULIA MERCADO SRL MANIPULANT MARFURI 2 0729445897
ALBA IULIA CREATIV MCA ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 2 0744269181
ALBA IULIA AZ BUILDER SRL LACATUS-MONTATOR 2 0725693725
ALBA IULIA CREATIV MCA SECRETARA 1 0744269181
ALBA IULIA AZ BUILDER SRL SUDOR 2 0725693725
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 3 0740195535
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA THE SOCIAL STORIES SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0751923413
ALBA IULIA THE SOCIAL STORIES SRL Specialist marketing online 1 0751923413
ALBA IULIA THE SOCIAL STORIES SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 1 0751923413
ALBA IULIA THE SOCIAL STORIES SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0751923413
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0759643342
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0759643342
ALBA IULIA GROVE STREET SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0747085584
ALBA IULIA Power Green Wire S.R.L PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0755517938
ALBA IULIA BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA CONTABIL-SEF 1 0258811443
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0728014600
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744357709
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL MANAGER DE ZONA 1 0372568911
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR MECANIC AUTO 1 0756280714
ALBA IULIA KLAUS MESAGER SRL CURIER 1 0744256764
ALBA IULIA ZENVIBE SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0742924527
ALBA IULIA RARA ONE MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0741990358
ALBA IULIA ALSIRO COMPANY SRL AJUTOR BUCATAR 1 0743096170
ALBA IULIA ONTIME INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0740619647
ALBA IULIA SC PORTA NOSTRA SRL CAMERISTA HOTEL 1 0786396674
ALBA IULIA SASU URBAN CONSTRUCT SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0758706601
ALBA IULIA SASU URBAN CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0758706601
ALBA IULIA SELCAN TOUR SRL MANIPULANT MARFURI 2 0732211711
ALBA IULIA SC MANAGEMENT & EXPERT CONSULTING SRL CONSULTANT ÎN MANAGEMENT 1 0756409108
ALBA IULIA SC MANAGEMENT & EXPERT CONSULTING SRL REFERENT RESURSE UMANE 1 0756409108
ALBA IULIA SC MANAGEMENT & EXPERT CONSULTING SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0756409108
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0728014600
ALBA IULIA ALE SMART CLEAN SRL MANAGER 1 0775231457
ALBA IULIA ALE SMART CLEAN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0775231457
ALBA IULIA RESTART KINETO MEDICAL SRL MANAGER 1 0723365216
ALBA IULIA RESTART KINETO MEDICAL SRL KINETOTERAPEUT 1 0723365216
ALBA IULIA DENIZ INTER GLOBAL S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0749922928
BUCERDEA VINOASA EXACAVE IGHIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0755528424
BUCERDEA VINOASA EXACAVE IGHIU SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0755528424
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
DRAMBAR BEST SERVICE FOR YOU SRL MECANIC AUTO 1 0799923515
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL Analist de afaceri 1 0745353599
DRAMBAR MUREŞULDRÂMBAR SRL GEOLOG 1 0258815855
IGHIU GEOSTRUCT ALBA DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0775231457
IGHIU GEOSTRUCT ALBA SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0775231457
IGHIU GEOSTRUCT ALBA TOPOGRAF 2 0775231457
IGHIU TINY BARN HOUSE SRL ADMINISTRATOR 1 0786802778
IGHIU TINY BARN HOUSE SRL GHID DE TURISM INTERN (LOCAL) 1 0786802778
IGHIU TINY BARN HOUSE SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0786802778
IGHIU TINY BARN HOUSE SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 0786802778
MESENTEA LACTO FLORY S.R.L ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0760234227
MICESTI MADPAN 70 SRL BRUTAR 2 0741061286
MICESTI GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2 0721367218
OARDA SC MAGIC EVENT S BOOTH SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0745036363
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD ALEX COPE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0749846855
AIUD ALEX COPE SRL FINISOR-LACUITOR LEMN 1 0749846855
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]
AIUD CASA HATEGAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]
AIUD CASA HATEGAN SRL Receptioner-distribuitor 1 [email protected]
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0742212343
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0722672725
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD Maier Gradinaru SRL Gradinar 2 0744774104
AIUD Maier Gradinaru SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0744774104
CIUMBRUD RESPIRO HUB SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0751366128
CIUMBRUD GLUECKSPILZ SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0753051414
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 2 0744693292
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0743393812
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL DISPECER 1 0743393812
GEOAGIU DE SUS AB CAR WASH SPALATOR VEHICULE 3 0736663338
GEOAGIU DE SUS AB CAR WASH ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0736663338
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
MODOLESTI ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0760259525
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 7 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 5 0748200044
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0751086351
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ HYDRO EVENTS 2015 SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2 0744602117
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. MANAGER 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
CERGAU MARE SC FATA VIILOR RELAX SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0744791799
CERGAU MARE SC FATA VIILOR RELAX SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744791799
CERGAU MARE SC FATA VIILOR RELAX SRL INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 1 0744791799
CERGAU MARE SC ECO GUSTO SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0744791799
CERGAU MARE SC ECO GUSTO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744791799
CERGAU MARE SC ECO GUSTO SRL CASIER 1 0744791799
CERGAU MARE SC ECO GUSTO SRL BUCATAR 1 0744791799
JIDVEI JIDVEI SRL FILIALA ALBA Inginer horticultor 1 0744376318
SANMICLAUS Emma Invest SRL ADMINISTRATOR 1 0762133710
SANMICLAUS Emma Invest SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0762133710
SANMICLAUS Emma Invest SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0762133710
SONA Asstech SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0752457264
TIUR STEKOV BAU ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0761629059
TIUR STEKOV BAU MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761629059
TIUR STEKOV BAU MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0761629059
VALEA LUNGA NOMAD BITES SRL PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 1 0724097638
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
ABRUD SILINEL TURIST SRL BUCATAR 1 0743863233
ALBAC BUBURUZE ISTETE SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0755589276
ALBAC BUBURUZE ISTETE SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR 1 0755589276
ALBAC BUBURUZE ISTETE SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 1 0755589276
ALBAC BUBURUZE ISTETE SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0755589276
BISTRA DELI CHOUX SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0752085645
BOGDANESTI LACUL ARIEȘULUI S.R.L. CASIER 1 0748639358
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI OVIDAL STATION S.R.L. UCENIC 2 0742469917
CAMPENI OVIDAL STATION S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 0742469917
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744612264
CAMPENI BALEA SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744393466
CAMPENI BALEA SRL CASIER 1 0744393466
CAMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 0752066296
GLOD GLODENI CONSTRUCT S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0745371980
GLOD GLODENI CONSTRUCT S.R.L. MECANIC OPERATOR 1 0745371980
GLOD GLODENI CONSTRUCT S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0745371980
GLOD GLODENI CONSTRUCT S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0745371980
HOREA TERRA PRO MOBIL SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0784729891
LUNCA SC SELMAR WASH SRL SPECIALIST MARKETING 1 0754228083
PONOR MIRA EVENTS S.R.L. Organizator evenimente 2 0775231457
PONOR MIRA EVENTS S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 0775231457
PONOR MIRA EVENTS S.R.L. MANAGER 1 0775231457
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL DISPECER 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0756412946
PATRUSESTI ONEȚ IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ SPALATOR VEHICULE 1 0740366499
SFARCEA SC R&A FIRE SERVICES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0766646922
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA OSPATAR (CHELNER) 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA MANAGER 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BUCATAR 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA AJUTOR BUCATAR 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BARMAN 1 0744902683
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL PRESATOR METALE LA RECE 1 0734418187
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL BUCATAR 2 [email protected]
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL MAGAZINER 1 [email protected]
CUGIR MOTORHELP SERVICE ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE VOPSITOR AUTO 1 0761133811
CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0766630863
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 1 [email protected]
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 2 0744535450
ORAS CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL MARCATOR PIESE 1 0734418187
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0769237686
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL SUDOR 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL LACATUS MECANIC 1 0766258090
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0743530293
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0743530293
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743530293
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL COSMETICIAN 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL SECRETARA 1 0763744679
SIBOT INTERIOR EXPERT SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0775231457
SIBOT INTERIOR EXPERT SRL ZUGRAV 3 0775231457
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0722256969
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. FOTOGRAF 1 0722256969
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. EDITOR IMAGINE 1 0722256969
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0722256969
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. FAIANTAR 1 [email protected]
OCNA MURES MMM PRO CLUB SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0758311444
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0751631980
UNIREA SC VARIAT PREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0745992519
STANA DE MURES MALBI GARDEN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0757646726
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
DAIA ROMANA SC NEL & UTU PROFESIONAL ZIDAR PIETRAR 1 0761625107
DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0769772189
DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 2 0769772189
DEAL IMPACT AUTO ALEX S.R.L ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0768250974
DEAL IMPACT AUTO ALEX S.R.L MECANIC AUTO 1 0768250974
DEAL IMPACT AUTO ALEX S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0768250974
DOBRA SPALATORIA MARI CLEANER SPALATOREASA LENJERIE 2 0743913683
DOBRA SPALATORIA MARI CLEANER CALCATOREASA LENJERIE 1 0743913683
DOBRA SPALATORIA MARI CLEANER ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0743913683
GARBOVA DN AGRAR APOLD S.R.L. SALARII ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0258/818115
LANCRAM JUST JARDIN ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0770590034
LANCRAM JUST JARDIN ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0770590034
PETRESTI PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0743559716
PETRESTI RECICLARE MOLOZ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0766711080
SASCIORI SCAN TERRA SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0741824310
SASCIORI AQUA TRANSALPINA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0760132880
SASCIORI VILA MARIA SASCIORI SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0754490236
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SEBES BENA CONCEPT ZIDAR PIETRAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT FAIANTAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0788341443
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0745580122
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SEF FORMATIE 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL INGINER MECANIC 2 0358401269
SEBES STAR COMPANY SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748806367
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0358401269
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756064618
SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 0743199310
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. UNGATOR-GRESOR 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0724232863
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0743515200
SEBES TOTAL CERAMIC S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0758583494
SEBESEL SUFLET DE NATURĂ SRL PREPARATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR COSMETICE SI DE PARFUMERIE 2 0768529232
SEBESEL SUFLET DE NATURĂ SRL AMBALATOR MANUAL 1 0768529232
SEBESEL ARCDENT SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0740077192
SEBESEL ARCDENT SRL MEDIC STOMATOLOG 1 0740077192
SEBESEL ARCDENT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0740077192
SEBESEL ARCDENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740077192
SEBESEL PD GLOBAL SRL ADMINISTRATOR 1 0748112063
SEBESEL PD GLOBAL SRL SPALATOR VEHICULE 3 0748112063
SEBESEL PD GLOBAL SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0748112063
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0752503255
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL CAMERISTA HOTEL 1 0752503255
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0752503255
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL BUCATAR 1 0752503255
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0761982552
VINTU DE JOS MSP MOBILIER LA COMANDA ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0757364008
VINTU DE JOS MSP MOBILIER LA COMANDA TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0757364008
VINTU DE JOS MSP MOBILIER LA COMANDA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN LEMN 2 0757364008
VINTU DE JOS TIMBERGLOW ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0741398377
VINTU DE JOS TIMBERGLOW TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0741398377
VINTU DE JOS TIMBERGLOW MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0741398377
VINTU DE JOS ELECTROCOAT PRO ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0746791338
VINTU DE JOS ELECTROCOAT PRO MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 3 0746791338
VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744602188
VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744602188
VINTU DE JOS SC VOLT MASTER INSTAL SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0771669406
