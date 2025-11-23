ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 NOIEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 23 noiembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Portar Scoala Gimnaziala Nr 2 Sebes

Nivelul postului: EXECUȚIE

Compartiment: Compartimentul nedidactic

Durata timpului de lucru: 40 de ore pe săptămână

Perioada: NEDERMINATĂ

Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 900-1400

până la data de 12.12.2025, ora 12.

Date de contact: compartimentul secretariat al Scolii Gimnaziale Nr 2 Sebes

tel: 0258 – 731922

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE CONCURS

Condiţii generale:

conform HG nr.1336/08.11..2022 art.15, alin.a-h și LG.153/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice :

studii: generale/medii;

abilități de lucru în echipă

abilități de relaționare-comunicare cu întregul personal al unității de învățământ;

cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;

cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI;

Concursul are următoarele etape:

Selecția dosarelor de înscriere

Proba scrisă

Interviu

Dosarul de concurs va cuprinde:

Cerere înscriere la concurs; (conform modelului prevăzut la anexa nr. 2, din H.G. 1336/2022) Certificat de naştere, original şi copie Carte de identitate original şi copie Acte de studii original şi copie Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; Cazier judiciar, care sa ateste ca nu are antecedente penale Certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; Adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare Curriculum vitae

Spalatoreasa Scoala Gimnaziala Nr 2 Sebes

Nivelul postului: EXECUȚIE

Compartiment: Compartimentul nedidactic

Durata timpului de lucru: 40 de ore pe săptămână

Perioada: NEDERMINATĂ

Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 1000-1400

până la data de 21.12.2025, ora 12.

Date de contact: compartimentul secretariat al Scolii Gimnaziale Nr 2 Sebes

tel: 0258 – 731922

Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: studii nivel învățământ gimnazial vechime în muncă – nu se solicită Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din unitatea de învățământ și părinții copiilor Abilități de muncă în echipă și fără abateri disciplinare și sancțiuni consemnate în cartea de muncă Disponibilitate la program flexibil Cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în muncă si PSI. Cunoașterea și respectarea fișei postului.

Dosarul de concurs va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; i) curriculum vitae, model comun european.

Opisul dosarului, în două exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu

înregistrarea înscrierii la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisie de concurs.

Dosarele se depun în perioada 21.11.2025 – 12.12.2025, între orele 10.00–14.00, la Secretariatul Scolii Gimnaziale Nr 2 Sebes.

Contabil șef BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de contabil șef grad II, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba.

Calendar:

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09 decembrie 2025, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;

– proba scrisă va avea loc în data de 16 decembrie 2025, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;

– interviul va avea loc în data de 22 decembrie 2025, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba.

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă (RSI) – Științe economice;

– vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minim 7 (șapte) ani.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până cel târziu în data de 08 decembrie 2025, ora 16:00, la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0258/811443 (interior 13), la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

SPALATOREASA LICEUL GERMAN SEBEȘ

Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: studii nivel învățământ gimnazial vechime în muncă – nu se solicită Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din unitatea de învățământ și părinții copiilor Abilități de muncă în echipă și fără abateri disciplinare și sancțiuni consemnate în cartea de muncă Disponibilitate la program flexibil Cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în muncă si PSI. Cunoașterea și respectarea fișei postului.

Dosarul de concurs va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; i) curriculum vitae, model comun european.

Opisul dosarului, în două exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu

înregistrarea înscrierii la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisie de concurs.

Dosarele se depun în perioada 21.11.2025 – 12.12.2025, între orele 10.00–14.00, la Secretariatul Liceului German Sebeș.

Concursul va consta în 3 (trei) probe:

Selecția dosarelor de înscriere:

– Data desfășurării – 16.12.2025, ora 8.00;

– Comunicarea rezultatelor – 16.12.2025, ora 10.00, la avizierul unității;

– Depunerea contestațiilor – 16.12.2025, ora 10.00 – 15.00;

– Afișarea rezultatelor contestațiilor – 16.12.2025, ora 16.00, la avizierul unității.

Proba scrisă:

– Data si ora desfășurării: 17.12.2025, ora 9.00;

– Locul desfășurării: sediul unității;

– Comunicarea rezultatelor: 17.12.2025, ora 15.00 la avizierul unității;

– Depunerea contestațiilor: 18.12.2025, între orele 8.00 – 12.00;

– Afișarea rezultatelor contestațiilor: 18.12.2025, ora 16.00, la avizierul unității;

Proba interviului

– Data și ora desfășurării: 19.12.2025, ora 9.00;

– Afișarea rezultatelor: 19.12.2025, ora 12.00;

– Depunerea contestațiilor: 19.12.2025, ora 13.00-16.00

– Afișarea rezultatelor contestațiilor: 22.12.2025, ora 12.00

– Afișarea rezultatelor finale: 22.12.2025, ora 15.00, la avizierul unității.

ANALIST PROGRAMATOR GRADUL IA S COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud cu sediul în Aiud, județul Alba, str.Ecaterina Varga nr.10 anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, de 1,00 normă de Analist programator pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu H.G. nr. 1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea postului: ANALIST PROGRAMATOR, grad I A S

Numărul de posturi: 1,00 post vacant;

Nivelul postului: funcție de execuție ;

Compartiment: ADMINISTRATIV- personal didactic auxiliar

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ORE/săptămână

Perioada: nedeterminată

Studii: superioare

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind

organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

PORTAR LICEUL GERMAN SEBEȘ

Condiţii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: studii nivel învățământ gimnazial vechime în muncă – nu se solicită Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din unitatea de învățământ și părinții copiilor Abilități de muncă în echipă și fără abateri disciplinare și sancțiuni consemnate în cartea de muncă Disponibilitate la program flexibil Cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în muncă si PSI. Cunoașterea și respectarea fișei postului.

Dosarul de concurs va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; i) curriculum vitae, model comun european.

Opisul dosarului, în două exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu

înregistrarea înscrierii la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisie de concurs.

Dosarele se depun în perioada 21.11.2025 – 12.12.2025, între orele 10.00–14.00, la Secretariatul Liceului German Sebeș.

Concursul va consta în 3 (trei) probe:

Selecția dosarelor de înscriere:

– Data desfășurării – 16.12.2025, ora 8.00;

– Comunicarea rezultatelor – 16.12.2025, ora 10.00, la avizierul unității;

– Depunerea contestațiilor – 16.12.2025, ora 10.00 – 15.00;

– Afișarea rezultatelor contestațiilor – 16.12.2025, ora 16.00, la avizierul unității.

Proba scrisă:

– Data si ora desfășurării: 17.12.2025, ora 9.00;

– Locul desfășurării: sediul unității;

– Comunicarea rezultatelor: 17.12.2025, ora 15.00 la avizierul unității;

– Depunerea contestațiilor: 18.12.2025, între orele 8.00 – 12.00;

– Afișarea rezultatelor contestațiilor: 18.12.2025, ora 16.00, la avizierul unității;

Proba interviului

– Data și ora desfășurării: 19.12.2025, ora 9.00;

– Afișarea rezultatelor: 19.12.2025, ora 12.00;

– Depunerea contestațiilor: 19.12.2025, ora 13.00-16.00

– Afișarea rezultatelor contestațiilor: 22.12.2025, ora 12.00

– Afișarea rezultatelor finale: 22.12.2025, ora 15.00, la avizierul unității.

MAGAZINER LICEUL GERMAN SEBEȘ

Dosarul de concurs va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; i) curriculum vitae, model comun european.

Opisul dosarului, în două exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu

înregistrarea înscrierii la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisie de concurs.

Dosarele se depun în perioada 21.11.2025 – 12.12.2025, între orele 10.00–14.00, la Secretariatul Liceului German Sebeș.

Concursul va consta în 3 (trei) probe:

Selecția dosarelor de înscriere:

– Data desfășurării – 16.12.2025, ora 8.00;

– Comunicarea rezultatelor – 16.12.2025, ora 10.00, la avizierul unității;

– Depunerea contestațiilor – 16.12.2025, ora 10.00 – 15.00;

– Afișarea rezultatelor contestațiilor – 16.12.2025, ora 16.00, la avizierul unității.

Proba scrisă:

– Data si ora desfășurării: 17.12.2025, ora 9.00;

– Locul desfășurării: sediul unității;

– Comunicarea rezultatelor: 17.12.2025, ora 15.00 la avizierul unității;

– Depunerea contestațiilor: 18.12.2025, între orele 8.00 – 12.00;

– Afișarea rezultatelor contestațiilor: 18.12.2025, ora 16.00, la avizierul unității;

Proba interviului

– Data și ora desfășurării: 19.12.2025, ora 9.00;

– Afișarea rezultatelor: 19.12.2025, ora 12.00;

– Depunerea contestațiilor: 19.12.2025, ora 13.00-16.00

– Afișarea rezultatelor contestațiilor: 22.12.2025, ora 12.00

– Afișarea rezultatelor finale: 22.12.2025, ora 15.00, la avizierul unității.

LENJEREASĂ LICEUL GERMAN SEBEȘ

Concursul va consta în 3 (trei) probe:

Selecția dosarelor de înscriere:

– Data desfășurării – 16.12.2025, ora 8.00;

– Comunicarea rezultatelor – 16.12.2025, ora 10.00, la avizierul unității;

– Depunerea contestațiilor – 16.12.2025, ora 10.00 – 15.00;

– Afișarea rezultatelor contestațiilor – 16.12.2025, ora 16.00, la avizierul unității.

Proba scrisă:

– Data si ora desfășurării: 17.12.2025, ora 9.00;

– Locul desfășurării: sediul unității;

– Comunicarea rezultatelor: 17.12.2025, ora 15.00 la avizierul unității;

– Depunerea contestațiilor: 18.12.2025, între orele 8.00 – 12.00;

– Afișarea rezultatelor contestațiilor: 18.12.2025, ora 16.00, la avizierul unității;

Proba interviului

– Data și ora desfășurării: 19.12.2025, ora 9.00;

– Afișarea rezultatelor: 19.12.2025, ora 12.00;

– Depunerea contestațiilor: 19.12.2025, ora 13.00-16.00

– Afișarea rezultatelor contestațiilor: 22.12.2025, ora 12.00

– Afișarea rezultatelor finale: 22.12.2025, ora 15.00, la avizierul unității.

7 (sapte) posturi asistent medical generalist debutant

Spitalul Orasenesc Campeni, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

1 post vacant asistent medical debutant, PL – Compartiment – Neonatologie,

norma intreaga, durata nedeterminata

1 post vacant asistent medical debutant, PL – Spitalizare de zi, norma intreaga,

durata nedeterminata

1 post vacant asistent medical debutant, PL – Cabinet chirurgie generala; norma intreaga, durata nedeterminata

1 post vacant asistent medical debutant, PL – Cabinet pediatrie; norma intreaga, durata nedeterminata

1 post vacant asistent medical debutant, PL – Compartiment ortopedie si traumatologie, norma intreaga, durata nedeterminata ;

1 post vacant asistent medical debutant, PL – Cabinet neurologie; norma intreaga,

durata nedeterminata

Condiţiile specifice de participare la concurs:

tudii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

fără vechime;

certificat de membru OAMGMAMR;

adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

concurs pentru ocuparea postului

Calendarul de desfasurare a concursului

Nr

crt Denumire etapa Termen Ora

I PUBLICITATE

Publicatie anunt concurs in M.O, sediul unitatii, contidian, pe site-ul unitatii www.spitalulcampeni.ro ( cel putin 15 zile lucratoare inainte de prima proba)

21.11.2025

Data limita de depunere a dosarelor de concurs 08.12.2025 14:00

II DESFASURARE CONCURS

II.A Selectie dosare ( proba eliminatorie)

Data selectiei dosarelor ( maxim 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere) 09.12.2025 09:00

Afisare rezultate selectie la sediul spitalului si pe site-ul www.spitalulcampeni.ro. (in termen de 1 zi lucratoare de la selectare)

09.12.2025 14:00

Data limita de depunere a eventualelor contestatii la selectia dosarelor ( in termen de cel mult o zi lucratoare de la afisarea selectiei dosarelor) 10.12.2025 14:00

Data limita de solutionare a eventualelor contestatii la selectia dosarelor ( in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor) 11.12.2025 14:00

II.B Sustinerea probelor de evaluare

Proba scrisa (cel putin 15 zile lucratoare de la publicare) – proba eliminatorie 15.12.2025 9:00

Data afisarii rezultatului probei scrise ( maxim o zi lucratoare de la finalizarea probei) 16.12.2025 12:00

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise ( cel mult o zi lucratoare de la afisarea rezultatului) 17.12.2025 12:00

Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind proba scrisa (cel mult o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor) 18.12.2025 12:00

II C Interviul de selectie proba eliminatorie 19.12.2025 09:00

Data afisarii rezultatului interviului ( maxim o zi lucratoare de la finalizarea probei) 22.12.2025 14:00

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul interviului ( cel mult o zi lucratoare de la afisarea rezultatului) 23.12.2025 12:00

Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind rezultatul interviului (cel mult o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor) 29.12.2025 12:00Spitalul Orasenesc Campeni

Medic rezident anul V in specialitatea radiologie si imagistica medicala SPITALUL ORASENESC CUGIR

Condiţii specifice de participare la concurs:

Studii de specialitate**: Diploma de licenta in medicina Perfecționări (specializări): certificat medic rezident radiologie si imagistica medicala an V si adeverinta de confirmare ca medic rezident ultimul an in specialitatea radiologie si imagistica medicala. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu Abilități, calități și aptitudini necesare: Empatie fara de pacienti, spirit organizatoric. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): …………….. Vechime Nu se solicita

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):05.12.2025, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selectia dosarelor pentru inscriere(A) si pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare( proba D), prevazuta in anexa nr 3 la ordin – in data de 08.12.2025, ora 12,00, la sediul institutiei,

– data de depunere contestatie la selectia dosarelor in data de 09.12.2025

– raspuns contestatie selectie dosare in data de 10.12.2025

– proba scrisă în data de 16.12.2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 16.12.2025, ora 14,00

– data de depunere contestatie proba scrisa in data de 17.12.2025

– raspuns contestatie proba scrisa in data de 18.12.2025

– proba clinica în data de 19.12.2025, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba clinica: 19.12.2025, ora 14,00

– contestatie proba clinica in data de :22.12.2025

– raspuns contestatie proba clinica in data de 23.12.2025

– afişarea rezultatelor finale: 23.12.2025.

ȘOFER(DESERVIRE MICROBUZ ȘCOLAR), TREAPTA PROFESIONALA I

Comuna Bistra, județ Alba, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu respectarea prevederilor art. VII alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(7) din O.U.G nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal – bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, anunță:

Organizare concurs ocupare 1 post vacant (funcție contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, 8h/zi, 40 h/săptămână) – ȘOFER(deservire microbuz școlar), treapta profesională I, nivelul studiilor Medii, în cadrul Compartimentului Administrație publică locală, secretariat, administrativ, fond funciar și transport din subordinea Consiliului local/Primarului Comunei Bistra – POST UNIC(conform art. VII, alin.(3), lit. a) din O.U.G. 156/2024 privind unele măsuri fiscal – bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene – acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilități stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul și va avea loc la sediul Primăriei comunei Bistra-sala de ședințe. Date contact instituție: Comuna Bistra, str. Calea Turzii, nr. 100, județ Alba, telefon 0258773105, e-mail [email protected], site: www.bistra.ro.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

Calendarul de desfășurare a concursului:

• data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului): 04.12.2025, ora 16:00;

• selecția dosarelor de concurs (în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor) : 05.12.2025-08.12.2025;

• rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la sediul și pe pagina de internet a instituției (în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor): 09.12.2025

• Depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

• Soluționare contestații formulate față de rezultatul selecției dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

• Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluționarea contestațiilor;

• Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei comunei Bistra – sala de ședințe, în data de: 15.12.2025, ora 11:00;

• Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

• Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

• Soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise , în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

• Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse față de rezultatul probei scrise se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluționarea contestațiilor;

• Interviul se susține intr-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Bistra-sala de ședințe. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

• Comunicarea rezultatelor la interviu se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

• Depunerea contestațiilor față de rezultatul probei interviului se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

• Soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei interviului, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

• Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse față de rezultatul probei interviului se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluționarea contestațiilor;

• Rezultatele finale se afișează la sediu și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

Termenele prevăzute în Hotararea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început și ziua când s-au sfârșit.

Termenul de o zi lucrătoare începe de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei sau a probelor de concurs şi se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeaşi oră la care a început.

Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare.

Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

Informații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Bistra sau la telefon 0258/773105

Referent de specialitate, antrenor atletism CLUBUL SPORTIV UNIREA ALBA IULIA

1) 1 post referent de specialitate, grad profesional debutant, norma 1/1, durata nedeterminata, studii superioare de licenta-administratie publica, licentiat in stiinte administrative, nu necesita vechime, cunostinte in domeniul informaticii, cerinte suplimentare: delegari, disponibilitatea pentru lucru in program prelungit.

2) 1 post antrenor atletism, norma 1/2, durata nedeterminata, studii superioare in domeniul educatiei fizice si sportului-specializarea aprofundata-atletism, vechime 10 ani in activitatea de antrenorat- atletism, cerinte suplimentare: delegari,disponibilitatea pentru lucru in program prelungit.

Concursul va avea loc la sediul Clubului Sportiv UNIREA Alba Iulia, str.Septimius Severus, nr.53, judetul Alba dupa cum urmeaza:

-proba scrisa in data de 11.12.2025, ora 11.00

-proba interviu in data de 16.12.2025

Sediul Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia este in Alba Iulia, str.Septimius Severus, nr.53, jud.Alba, tel.0258.819086, email: [email protected]

Spălătoreasă Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,TIMOTEIU OVIDIU TARNU,,STREMȚ, LOC. STREMȚ, STR.PRINCIPALĂ, NR.132, JUD.ALBA

1. Publicarea anunțului 19.11.2025

2. Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț, cu sediul în comuna Stremț, str. Principală nr. 97, judeţul Alba. 04.12.2025, ora 13.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 08.12.2025, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 08.12.2025, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 09.12.2025, ora 12.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.12.2025, ora 15.00

7. Susţinerea probei scrise 12.12.2025, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 12.12.2025, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 15.12.2025, ora 12.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.12.2025, ora 15.00

11. Susţinerea probei practice 16.12.2025, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 16.12.2025, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 17.12.2025, ora 12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.12.2025, ora 15.00

15. Susţinerea interviului 18.12.2025, ora 10.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 18.12.2025, ora 15.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 19.12.2025, ora 11.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.12.2025, ora 12.30

19. Afişarea rezultatului final al concursului 19.12.2025, ora 13.00

Depunerea dosarelor se face în intervalul orar 09.00 – 13.00,în fiecare zi, conform calendarului.

Îngrijitoare de curățenie Spitalul Municipal Blaj, județul Alba

– 5 posturi vacante – îngrijitoare de curățenie – durată nedeterminată;

Conditii specifice pentru ocuparea postului de îngrijitoare:

– nivelul studiilor – studii generale/medii;

-vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

Anunţul de concurs se afişează la sediul Spitalului Municipal Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu, nr.16 si pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro, unde se publică si tematica de concurs si bibliografia.

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int.197, cat şi pe site-ul www.spitalblaj.ro – Secțiunea-Despre spital -Anunțuri – Carieră – Concursuri organizate.

Depunerea corectă și completă a documentației revine candidatului.

Dosarul cu documentația de concurs se depune la Serviciul MRUCC al Spitalului Municipal Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu, nr.16, loc Blaj, jud. Alba, în intervalul orar 7,30 -14,30.

Depunerea documentației la o altă adresa decât cea indicată în prezentul anunţ sau după termenul limită precizat, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

Nu se admite completarea dosarului de concurs după depunerea acestuia.

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare de curățenie:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 18.11.2025

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 11.12.2025 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 15.12.2025

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 15.12.2025

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 16.12.2025

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 18.12.2025

Data probei scrise 19.12.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 22.12.2025

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 23.12.2025

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 24.12.2025

Data probei interviu 29.12.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba interviu 29.12.2025

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei interviu 30.12.2025

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba interviu 05.01.2026

Data afișării rezultatelor finale 12.01.2026 Ora 15,00

Inginer Administrația Bazinală de Apă Mureș

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale

de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată

de inginer la Serviciul Sistem Hidrotehnic Alba– SGA Alba

din cadrul ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ MUREȘ

F-RU-82

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ, cu sediul în Tg. Mureș, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de inginer pe perioadă nedeterminată

Activitatea profesională a postului de inginer se va desfășura în cadrul Serviciul Sistem Hidrotehnic Alba– SGA Alba.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție, precum și calendarul desfășurării concursului sunt:

– studii superioare – în domeniul de licență – Amenajări și Construcții Hidrotehnice, Științe inginerești, Ingineria mediului.

– cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):nivel avansat- pachetul Microsoft Office

Calendarul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată de inginer la Serviciul Sistem Hidrotehnic Turda – SGA Alba:

Concursul se va desfășura la sediul Administrației Bazinale de Apă Mureș din strada Koteles Samuel, nr. 33, Tg Mureș, după următorul calendar:

– 28.11.2025 – ora 1200 – data limită de depunere la registratura ABA Mureș a dosarelor de participare la concurs;

– 02.12.2025 – ora 1000 – selecția dosarelor de concurs;

– 03.12.2025 – ora 1300 – termen de afișare rezultate la selecția dosarelor de concurs;

– 04.12.2025 – ora 1300 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs;

– 05.12.2025 – ora 1300 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la selecția dosarelor de concurs;

– 10.12.2025 – ora 1100 – desfășurare probă scrisă;

– 11.12.2025 – ora 1300 – termen de afișare rezultate proba scrisă;

– 12.12.2025 – ora 1300 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise;

– 15.12.2025 – ora 1300 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele probei scrise;

– 16.12.2025 – ora 1000 – susținerea interviului;

– 17.12.2025 – ora 1300 – termen de afișare a rezultatelor privind interviul;

– 18.12.2025 – ora 1300 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul interviului;

– 19.12.2025 – ora 1300 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele interviului;

– 22.12.2025 – ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor finale.

Tehnician Administrația Bazinală de Apă Mureș

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale

de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată

de tehnician la Serviciul Hidrologie Alba Iulia – SGA Alba

din cadrul ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ MUREȘ

F-RU-82

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ, cu sediul în Tg. Mureș, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de tehnician pe perioadă nedeterminată

Activitatea profesională a postului de tehnician se va desfășura în cadrul Serviciul Hidrologie Alba Iulia – SGA Alba.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție, precum și calendarul desfășurării concursului sunt:

1. Studii: medii cu bacalaureat

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator : Microsoft Office, Internet

3. Disponibilitate pentru: deplasari in interesul serviciului; pentru activitate peste durata normala de lucru; program prelungit in situatii de urgenta sau in afara programului normal de lucru, inclusiv sarbatorile legale

Calendarul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată de tehnician la Serviciul Hidrologie Alba Iulia – SGA Alba:

Concursul se va desfășura la sediul Administrației Bazinale de Apă Mureș din strada Koteles Samuel, nr. 33, Tg Mureș, după următorul calendar:

– 28.11.2025 – ora 1200 – data limită de depunere la registratura ABA Mureș a dosarelor de participare la concurs;

– 02.12.2025 – ora 1100 – selecția dosarelor de concurs;

– 03.12.2025 – ora 1500 – termen de afișare rezultate la selecția dosarelor de concurs;

– 04.12.2025 – ora 1500 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs;

– 05.12.2025 – ora 1300 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la selecția dosarelor de concurs;

– 10.12.2025 – ora 1200 – desfășurare probă scrisă;

– 11.12.2025 – ora 1500 – termen de afișare rezultate proba scrisă;

– 12.12.2025 – ora 1300 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise;

– 15.12.2025 – ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele probei scrise;

– 16.12.2025 – ora 1100 – susținerea interviului;

– 17.12.2025 – ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor privind interviul;

– 18.12.2025 – ora 1500 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul interviului;

– 19.12.2025 – ora 1300 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele interviului;

– 22.12.2025 – ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor finale.

