LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 1 APRILIE 2025: 530 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 1 APRILIE 2025: 530 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 30 MARTIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 2 0756101055
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 15 0744654454
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 5 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 3 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 3 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0734115538
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0751163676
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40 0254206600
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL MANIPULANT MARFURI 1 0257216644
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0257216644
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 0747054712
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0731900600
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 [email protected]
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 3 0756101055
ALBA IULIA VABRO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0244434203
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0372133794
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL CONTROLOR FINANCIAR 1 0372133794
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0372133794
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0744134389
ALBA IULIA BOSFOR CENTRU SRL AJUTOR BUCATAR 1 0740417302
ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5 0784102424
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 1 0372133794
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ANALIST SERVICII CLIENT 1 0372133794
ALBA IULIA COCA COLA HBC ROMANIA S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0751018703
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0747054712
ALBA IULIA ECOREC ALBA SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0745031545
ALBA IULIA SC ALBA SPEDITION SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0745664148
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0754388344
ALBA IULIA COSTUMANIA KIDS S.R.L. CROITOR 1 0770181253
ALBA IULIA CEC BANK SA ANALIST CREDITE 1 0213111119
ALBA IULIA SC AUROCAR 2002 SRL CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE 1 [email protected]
ALBA IULIA SC EDIS MED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0749220471
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0788364937
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258810234
ALBA IULIA DR.MAX S.R.L. FARMACIST 1 0213017474
ALBA IULIA SPORT VISION TRADING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0729105824
ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 45 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA SUDOR 2 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 2 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 2 0731489087
ALBA IULIA REKORD SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0258815237
ALBA IULIA REKORD SRL CONTROLOR CALITATE 1 0258815237
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0258842275
ALBA IULIA LC WAIKIKI RETAIL RO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0218901346
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 3 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745
BERGHIN DN AGRAR STRAJA SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 2 0721287870
BERGHIN DN AGRAR STRAJA SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 0721287870
CRICAU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743885608
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745353599
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 [email protected]
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL PLANIFICATOR 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANAGER DE ZONA 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0745353599
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 2 [email protected]
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0745353599
OARDA ELIT SRL INGINER MECANIC 1 0721367218
OARDA ELIT SRL MAGAZINER 1 0721367218
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102
AIUD GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0743016221
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744709382
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 8 0258861661
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0742212343
AIUD ŞANDOR TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0766631366
DECEA HGA CONSTRUCT SRL SPALATOR VEHICULE 2 0747783469
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292
GALTIU CRIS DECOR CONSTRUCT SRL ZIDAR RESTAURATOR 1 0742197675
GALTIU CRIS DECOR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0742197675
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0743393812
RADESTI MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258861553
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 12 0748200044
TEIUS ULTRA SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0730085872
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
BLAJ GINMOB DESIGN SRL ALTI MUNCITORI CALIFICATI NECLASIFICATI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE 1 0765338632
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD LA GOGU&RAZVI S.R.L. BUCATAR 1 0740175289
ALBAC ASOCIATIA LAMASOAIA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0764302728
BISTRA OVIDAL STATION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0742469917
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0744612264
CAMPENI MONOPOLIS SA TEHNICIAN ECONOMIST 1 094/615655
CAMPENI MONOPOLIS SA inginer in productia alimentara 1 094/615655
CAMPENI JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310
LUPSA VIO DELISS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0751311037
ROSIA MONTANA SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
SALCIUA DE SUS DAVID PRODUCTION SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0744658793
SUB PIATRA S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
TAU BISTRA CERTA CONS SRL CAMERISTA HOTEL 1 0730244833
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0264365865
SANBENEDIC AGRO PLANT LUPEAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 8 0770428296
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 5 0729399259
PETRESTI RONITEX ALBA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0753633118
PETRESTI SC CHICO TECHNOLOGY SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0746260533
PETRESTI SC CHICO TECHNOLOGY SRL MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1 0746260533
PETRESTI SC CHICO TECHNOLOGY SRL FUNCTIONAR ECONOMIC 1 0746260533
PETRESTI SC CHICO TECHNOLOGY SRL INGINER TEXTILE, PIELARIE 1 0746260533
RAHAU PFA BARSAN DANIELA PREPARATOR PRODUSE LACTATE 2 0759656395
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1 0744393975
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
SEBES NEXT LEVEL SECURITY SRL PAZNIC 1 0724312176
SEBES TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400
SEBES SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 1 0258731690
SEBES LINCOLN PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 16 0258763150
SEBES OWA PRO S.R.L. CASIER 1 [email protected]
SEBES ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0744200381
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. CONTABIL-SEF 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. SUDOR 1 0724232863
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745619243
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0724232863
SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005
SEBES ACCOUNTING LEX EXPERT CONTABIL 1 0743150974
SEBES SAVINI DUE SRL CONTROLOR CALITATE 1 0752199005
SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE 1 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. MAISTRU ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0372479405
SEBES SFERA BAGS S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0731357225
SEBES VABRO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0244434203
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
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