ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 30 MARTIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 30 martie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*PRIMARIA COMUNEI BUCERDEA GRÂNOASĂ

Organizeaza la sediul din str. Ioan Maiorescu, nr. 82, Comuna Bucerdea Grânoasă, Jud. Alba, în data de 22.04.2025, ora 1000 , concurs în vederea ocupării pe durată nedererminată, a unui post contractual de executie vacant de:

• Inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Contabilitate,Impozite si taxe, al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucerdea Grânoasă

Pentru ocuparea postului contractual vacant, candidatii terbuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 15 din HG.nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea si dezvoltarea cariereipersonaluli contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice si conditiile specifice prevazute la art. 542 alin.1) si 2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii , vechime în specialitate și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justitției, infracțiuni săvârșite cu intențiecare ar face o persoană candidate la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu exercită o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția , de a exercita profesia sau meseria ori de a desășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acestea nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1) alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru sistemul de învățământ.

Conditii specifice:

– Studii universitare de licenta, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este 11.04.2025, la sediul primariei Comunei Bucerdea Grânoasă.

Conform art. 47, alin. (3) din HG nr. 1336/2022, comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei, rezultatul final al concursului se va afisa in termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor la proba interviu.

Conform art. 53 din HG nr. 1336/2022, după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba practica și proba interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, probei practice și a probei interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Relații suplimentare privind desfășurarea concursului, conținutul dosarului, tematica, bibliografia, se pot obține la sediul instituției, tel: 0258/883301

*Scoala Gimnaziala Ocoliș, cu sediul în Ocoliș, strada Principală nr.164, județul Alba, C.U.I.: 12817440, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuție;

2. Denumirea postului: Muncitor calificat, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Administrativ;

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: 1;

4. Numărul de posturi: 0,5 normă.

5. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, localitatea Ocolis, strada Principala nr.164, județul Alba, compartimentul secretariat, persoană de contact: Dobos Flavia Ileana, e-mail: [email protected].

Data publicării și afișării anunțului de concurs este: 28/03/2025.

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Bibliografie şi tematică:

Pentru postul de îngrijitor:

1. Noțiuni fundamentale de igienă, autori Dr. Nicolae Poll și Dr. Adriana Șeban;

2. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

3. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

4. ORDIN Nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;

5. ORDINUL Nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat cu modificările şi completările ulterioare;

6. LEGEA nr. 53/2003, republicată, CODUL MUNCII.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicării și afișării anunțului de concurs este: 28/03/2025

– termenul de depunere a dosarelor, 11/04/2025, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 14/04/2025, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate la selecția dosarelor: 14/04/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– termen de contestare la selecția dosarelor: 16/04/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor: 16/04/2025, ora 13.00, la sediul instituției.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 23/04/2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 23/04/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba scrisă în data de 25/04/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 25/04/2025, ora 15.30, la sediul instituției.

Proba practică:

– proba practică în data de 25/04/2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 25/04/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba practică în data de 28/04/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 28/04/2025, ora 15.00, la sediul instituției.

Proba interviu:

– proba interviu în data de 25/04/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 25/04/2025, ora 16.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 28/04/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 28/04/2025, ora 15.00, la sediul instituției.

Afişarea rezultatelor finale în data de 28/04/2025, ora 15.30, la sediul instituției.

*U.M. 02401 Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea a 1 post vacant – funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată –Secretar unitate de învățământ gr. I „S”

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :

-absolvirea cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior profil economic, juridic, științele comunicării sau științe administrative;

-absolvirea cursului de specializare, specialitatea secretar școală;

-vechimea în domeniul secretariat instituție de învățământ/școală – minim 6 ani și 6 luni;

-cunoștiinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiții foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a pachetului MICROSOFT OFFICE, SIIIR, alte aplicații specifice;

-obținerea autorizației de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;

în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat/ă „admis”;

-stare de sănătate – apt medical şi psihologic (psihologia muncii);

-păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

-capacitate de comunicare şi relaţionare;

-rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;

-loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

Calendar

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 15.04.2025 la sediul U.M. 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M 02401 Alba Iulia în data de 16.04.2025 între orele 08.00-12.00 persoana de contact secretar comisie concurs, telefon 0258.834.009 int.123.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul UM 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 16.04.2025.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Proba scrisă: se desfășoară la sediul U.M. 02401 strada Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba Iulia, în data de 24.04.2025 ora 10,00;

Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 24.04.2025 la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M 02401 Alba Iulia, în data de 25.04.2025 intervalul orar 08.00-12.00 secretar comisie concurs, telefon 0258.834009 int.123.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul UM 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 25.04.2025.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02401 Alba Iulia strada Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba Iulia, în data de 28.04.2025 ora 09.30.

Rezultatul la interviu se afişează în data de 28.04.2025 la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M.02401 Alba Iulia, în data de 29.04.2025 intervalul orar 08.00-12.00, secretar comisie concurs, telefon 0258.834009.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 29.04.2025.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 30.04.2025.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: U.M.02401, mail:[email protected] si numărul de telefon: 0258834004-int 123.

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ, județul ALBA, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII alin. (3) lit. a) din OUG nr. 156/2024 și art. VII alin. (7)/XI din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ

Funcția publică scoasă la concurs:

– Consilier, clasa I, grad debutant, COMPARTIMENT URBANISM ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

SI PRIVAT

Data, ora și locul desfășurării probei scrise

28.04.2025 12:00, UAT mun. Blaj

Perioada de depunere a dosarelor 26.03.2025 – 14.04.2025

Condiții pentru ocuparea postului

Pentru Consilier – 394823 – Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT URBANISM ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Studii de specialitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

in domeniul arhitecturii, urbanismului sau constructiilor

Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Persoane de contact:

Saratean, Manuela , Inspector, 0766396539, 0258710110, [email protected]

*Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. VII din O.U.G. nr. 12 din 13 martie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2025, prin derogare de la prevederile art. VII alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2025 organizează concurs de recrutare în data de 23 aprilie 2025, ora 10:00 proba practică și ora 11:00 proba scrisă, la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38, Alba Iulia, jud. Alba, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia

Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

Compartiment Bazin Olimpic

2 posturi îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminată, studii G – cod COR 515301

Condiții specifice de participare:

Studii generale

Vechime în specialitate necesară: –

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.

Compartiment administrativ, organizare sportivă

1 post administrator tr. I, pe perioadă nedeterminată, studii M – cod COR 515104

Condiții specifice de participare:

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Vechime în specialitate necesară: – 9 ani

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

1 post îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminată, studii M – cod COR 515301

Condiții specifice de participare:

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Vechime în specialitate necesară: – 9 ani

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.

Durata timpului de lucru pentru funcțiile contractuale este de 8 ore/zi (40 ore /săptămână), în două schimburi, inclusiv sâmbăta și duminica.

Concursul se va desfăura conform calendarului următor:

14 aprilie 2025 inclusiv, ora 16:00 data limită depunere dosare, la Serviciul Financiar, Administrativ, Achiziții Publice din cadrul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38A, Alba Iulia, jud. Alba.

23 aprilie 2025, ora 10.00 (proba practică – pentru posturile de îngrijitor clădiri)

23 aprilie 2025, ora 11:00 (proba scrisă – pentru postul de administrator)

data, ora și locul organizării interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatului probei scrise și se va susține în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

relații suplimentare se obțin la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38A, Alba Iulia, jud. Alba, tel. +40 (0) 358 404793 sau E-mail [email protected]

Bibliografia stabilita, conditiile de participare la concurs si actele solicitate la dosarul de inscriere se afiseaza la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia si pe site-ul www.apulum.ro la sectiunea Locuri de munca.

*Primăria Comunei Sălciua organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/ zi, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz școlar, Compartiment Gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălciua.

Conditii specifice (confom fișei postului):

– studii generale, școala profesională sau studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– posedă permis de conducere categoria D;

– posedă atestat profesional, valabil pentru transportul rutier de persoane;

– posedă card tahograf;

– aviz psihologic eliberat de un cabinet medical autorizat de către Ministerul Transporturilor.

– vechime minimă ca și conducător auto în transportul rutier de persoane — 3 ani.

Calendarul de desfăsurare a concursului,

Data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarele de concurs se depun în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 26.03.2025 — 09.04.2025 inclusiv, la sediul Primăriei Comunei Sălciua din Comuna Sălciua, sat Sălciua de Jos, nr. 62, jud. Alba, birou secretar general, conform următorului program: luni-vineri între orele 8.00 – 16.00, la secretarul general al Comunei Sălciua, tel. 0258788740.

Datele de desfășurare a probelor de concurs:

– selecția dosarelor de înscriere: 10.04.2025;

– rezultatele selecției dosarelor se afișează: în data de 10.04.2025,

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor privind selecția dosarelor, respectiv cel târziu în data de 11.04.2025. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor selecției și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început.

– termenul de verificare al contestațiilor și de afișare a rezultatelor contestațiilor cu privire selecția dosarelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind selecția dosarelor, respectiv cel târziu în data de 12.04.2025, cu afișare imediată;

– proba scrisă, se va desfășura în data de 15.04.2025, ora 10:00;

– notarea probei scrise și afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă: 15.04.2025, ora 16.00.

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor privind proba scrisă, respectiv cel târziu până în data de 16.04.2025. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor probei scrise și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început;

– termen de analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la proba scrisă: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind proba scrisă, cu afișare imediată, cel mai târziu 17.04.2025.

– interviul, se va desfășura în condițiile prevăzute la art. 41 alin. 5 și 6 din H.G.nr. 1.336/2022.

– Data și ora susținerii se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul interviului: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor privind interviul. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor probei interviu și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început;

– termen de analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la interviu: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind interviul, cu afișare imediată;

– afișare rezultat final al concursului, cel târziu 22.04.2025.

Informații suplimentare privind concursul pot fi solicitate la sediul Primăriei Comunei Sălciua, din Comuna Sălciua, sat Sălciua de Jos, nr. 62, jud. Alba, la secretarul general al Comunei Sălciua, tel. 258788740 sau pe pagina de internet: https://comunasalciua.ro.*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform Ordinului 166/2023.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Medic specialist cardiologie post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Compartiment Cardiologie din cadrul Sectiei Medicina Interna.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Specialist

4. Numărul de posturi: 1

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.08.04.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):08.04.2025, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :09.04.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– selectia dosarelor pentru inscriere(A) si pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare( proba D), prevazuta in anexa nr 3 la ordin – in data de 09.04.2025, ora 14,00, la sediul institutiei,

– data de depunere contestatie la selectia dosarelor in data de 10.04.2025

– raspuns contestatie selectie dosare in data de 11.04.2025

– proba scrisă în data de 15.04.2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 15.04.2025, ora 14,00

– data de depunere contestatie proba scrisa in data de 16.04.2025

– raspuns contestatie proba scrisa in data de 17.04.2025

– proba clinica în data de 22.04.2025, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba clinica: 22.04.2025, ora 14,00

– contestatie proba clinica in data de :23.04.2025

– raspuns contestatie proba clinica in data de 24.04.2025

– afişarea rezultatelor finale: 25.04.2025

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ, județul ALBA, publică anunțul privind organizarea

concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII

alin. (3) lit. a) din OUG nr. 156/2024 și art. VII alin. (7)/XI din OUG 121/2023 pentru modificarea și

completarea Codului administrativ

Funcția publică scoasă la concurs:

– Inspector, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT URBANISM ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

SI PRIVAT – 394821

Data, ora și locul desfășurării probei scrise

23.04.2025 12:00, uat mun. Blaj

Perioada de depunere a dosarelor 21.03.2025 – 09.04.2025

Perioadă verificare eligibilitate candidați: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării

termenului de depunere a dosarelor.

Perioadă depunere contestație la verificarea eligibilității candidaților: în termen de o zi lucrătoare de la data

afişării rezultatului verificării eligibilității candidaților.

Perioadă soluționare contestații la verificarea eligibilității candidaților: în termen de o zi lucrătoare de la

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții pentru ocuparea postului

Pentru Inspector – 394821 – Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT URBANISM ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Studii de specialitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

in domeniul arhitecturii, urbanismului sau constructiilor

Vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Perfecţionări (specializări)

Cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel de cunoaștere)

Persoane de contact:

Saratean, Manuela, inspectot, 0766396539, 0258710110, [email protected]

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic în cadrul Compartimentului Pază.

Condiţiile specifice de participare sunt:

• studii medii sau generale;

• atestat profesional conform Legii 333/2003 actualizată în 2014 (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază);

• certificat de absolvire a cursului de pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții;

• aviz medical – apt ore de noapte;

• aviz psihologic pentru portarmă letală.

Lucrarea scrisă va avea loc în data de 14 aprilie 2025 ora 10:00 la sediul Muzeului, cu sediul în Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 4 aprilie 2025 ora 16:00 la Biroul Resurse umane.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ, județul ALBA, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII alin. (3) lit. a) din OUG nr. 156/2024 și art. VII alin. (7)/XI din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ

Funcția publică scoasă la concurs – Inspector, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT URBANISM ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT – 394821

Condiții pentru ocuparea postului

Pentru Inspector – 394821 – Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT URBANISM ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Studii de specialitate:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul arhitecturii, urbanismului sau constructiilor

-Vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani

-Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

-Perfecţionări (specializări)

-Cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel de cunoaștere)

Persoane de contact:

Saratean, Manuela, inspectot, 0766396539, 0258710110, [email protected]

Funcție (Conducător instituție): Primar

Nume Prenume: Rotar Ghe. Valentin

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic în cadrul Compartimentului Pază.

Condiţiile specifice de participare sunt:

• studii medii sau generale;

• atestat profesional conform Legii 333/2003 actualizată în 2014 (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază);

• certificat de absolvire a cursului de pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții;

• aviz medical – apt ore de noapte;

• aviz psihologic pentru portarmă letală.

Lucrarea scrisă va avea loc în data de 14 aprilie 2025 ora 10:00 la sediul Muzeului, cu sediul în Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 4 aprilie 2025 ora 16:00 la Biroul Resurse umane.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].

*Centrul Cultural Palatul Principilor organizează concurs de recrutare pentru 1 post vacant – funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată – consilier juridic, grad profesional I, studii S, COR 261103.

Condiții specifice de participare:

Studii superioare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice – drept;

Vechimea în specialitate necesară: 3 ani și 6 luni.

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de consilier juridic, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până la data de 02 aprilie 2025 inclusiv, ora 12:00, la Compartimentul Management, Operațiuni, et. 1, din cadrul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr.4, județ Alba.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor și pe site-ul palatulprincipilor.ro la Secțiunea Locuri de muncă, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea “admis” sau “respins”, după caz.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul(proba scrisă) se va desfășura în data de 10 aprilie 2025, ora 12:00, la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, județ Alba.

Data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu rezultatele probei scrise și se va susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Compartimentul Management, Operațiuni și la nr. de telefon: 0358 88 00 50.

*Școala Gimnazială Pianu de Sus – muncitor de întreținere, numarul posturilor: 0,5

Condiţii specifice de participare la concurs:

-Nivelul studiilor: 10 clase, școală profesională sau liceu, cu cel puțin una din calificările: lăcătuș mecanic, constructor sau zugrav-vopsitor.

-Vechime în muncă: minimum 3 (trei) ani.

-Permis de conducere : categoria B

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicării şi afişării anunțului de concurs este: 18/03/2025

– termenul limita de depunere a dosarelor, 08/04/2025 ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 09/04/2025, ora 12:30, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate la selecția dosarelor: 09/04/2025, ora 15:00, la sediul/site-ul instituției.

– termen de contestare la selecția dosarelor: 10/04/2025, ora 10:00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor: 10/04/2025, ora 14:00, la sediul/site-ul instituției.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 14/04/2025, ora 11:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 14/04/2025, ora 16:00, la sediul/site-ul instituției.

– termenul de depunere a contestațiilor la proba scrisă în data de 15/04/2025 ora 12:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 15/04/2025, ora 15:00, la sediul/site-ul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 16/04/2025, ora 12.30, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 16/04/2025, ora 15:00, la sediul/site-ul instituției.

– termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 17/04/2025, ora 10:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 17/04/2025, ora 13:00, la sediul/site-ul instituției;

Afişarea rezultatelor finale în data de 17/04/2025, ora 14:00, la sediul/site-ul instituției.

Datele de contact ale instituției: Școala Gimnazială Pianu de Sus, jud. Alba cu sediul în: loc. Pianu de Sus , str. Principală, nr. 172, jud. Alba.

