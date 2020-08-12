Aiud, LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 252 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 12 august 2020, în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 252 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SAN CASA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 Alba Iulia
SAN CASA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 Alba Iulia
SC KINETIC BIO POINT SRL ECONOMIST-SEF 1 Alba Iulia
SC KINETIC BIO POINT SRL INGINER-SEF ÎN CONSTRUCTII 1 Alba Iulia
SC KINETIC BIO POINT SRL RECEPTIONIST 1 Alba Iulia
GOLDEN WOOD SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Alba Iulia
GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 1 Alba Iulia
GOLDEN WOOD SRL LABORANT CHIMIST 1 Alba Iulia
TINDALA JUNIOR AMBALATOR MANUAL 4 Alba Iulia
TINDALA JUNIOR MANIPULANT MARFURI 4 Alba Iulia
PRAJA AUTOUTILAJE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 Alba Iulia
PRAJA AUTOUTILAJE SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 Alba Iulia
SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 Alba Iulia
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 Alba Iulia
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR SECRETARA 1 Alba Iulia
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 Alba Iulia
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR BUCATAR 1 Alba Iulia
POMPONIO S.R.L. SEF SERVICIU APROVIZIONARE-DESFACERE 1 Alba Iulia
CASTRASELY COMP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 Alba Iulia
CASTRASELY COMP S.R.L. REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE 1 Alba Iulia
PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 Alba Iulia
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1 Alba Iulia
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1 Alba Iulia
PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Alba Iulia
PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1 Alba Iulia
IPEC SA MARCATOR PIESE 20 Alba Iulia
IPEC SA LABORANT CHIMIST 2 Alba Iulia
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3 Alba Iulia
INTEGRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 Alba Iulia
SC MAGIC NORD SRL PIZZAR 1 Alba Iulia
SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 1 Alba Iulia
SC MAGIC NORD SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Alba Iulia
SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 Alba Iulia
CENTENAR SWEETS SRL COFETAR 1 Alba Iulia
CENTENAR SWEETS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Alba Iulia
SC CASA ILINCUTEI SRL AJUTOR BUCATAR 1 Alba Iulia
CAB. MED. DR. SUCIU MONICA FEMEIE DE SERVICIU 1 Alba Iulia
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 Alba Iulia
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 Alba Iulia
CRH RMX & AGREGATE SRL ELECTROMECANIC 1 Alba Iulia
CRH RMX & AGREGATE SRL MECANIC UTILAJ 1 Alba Iulia
CRH RMX & AGREGATE SRL LACATUS MECANIC 1 Alba Iulia
GEORGE & MERI SRL PATISER 1 Alba Iulia
BEST INSTAL PROFI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Alba Iulia
SC CAR SERVICE ASSIST SRL MECANIC AUTO 1 Alba Iulia
POMPONIO S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1 Alba Iulia
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 3 Alba Iulia
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2 Alba Iulia
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2 Alba Iulia
TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Alba Iulia
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNOLOG ALIMENTATIE PUBLICA 1 Alba Iulia
TRANSILVANIA NUTS SRL INGINER DE CERCETARE ÎN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE 1 Alba Iulia
TRANSILVANIA NUTS SRL ASISTENT COMERCIAL 1 Alba Iulia
ALBALACT SA SUDOR 2 Alba Iulia
ALBALACT SA STIVUITORIST 2 Alba Iulia
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 9 Alba Iulia
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10 Alba Iulia
ALBALACT SA FEMEIE DE SERVICIU 1 Alba Iulia
ALBALACT SA MERCANTIZOR 2 Alba Iulia
ALBALACT SA REGLOR LA MASINI PENTRU CONFECTIONAREA ELEMENTELOR GALVANICE 1 Alba Iulia
LACTALIS LOGISTIC SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Alba Iulia
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 2 Alba Iulia
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1 Alba Iulia
THARMIS SPEED SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1 Alba Iulia
THARMIS SPEED SRL CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 Alba Iulia
BIROTICA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 1 Alba Iulia
NEPTUN PRODUCT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 1 Alba Iulia
AUTOTRANS S.A. PORTAR 1 Alba Iulia
TRUCKISTA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4 Alba Iulia
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
SC CHIRO EXPRES SRL AMBALATOR MANUAL 1
LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2
LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2
LUCA CONSTRUCT SRL INSTALATOR APA, CANAL 2
LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5
LOGOS SRL TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC 1
LOGOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
VALGER LEMN OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1 Blaj
SC AUTO PARTNER GARAGESRL ELECTRICIAN AUTO 1 Blaj
SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 Blaj
SCDVV BLAJ TRACTORIST 1 Blaj
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1 Blaj
SCDVV BLAJ PEPINIERIST 1 Blaj
VALGER LEMN OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 5 Blaj
TRX IT SOLUTION DIRECTOR COMERCIAL 1 Blaj
TRX IT SOLUTION MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 Blaj
TRX IT SOLUTION CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 3 Blaj
PURPLE CLEAN SRL DIRECTOR COMERCIAL 1 Blaj
PURPLE CLEAN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 5 Blaj
TERALEX MONTAJ SRL DIRECTOR COMERCIAL 1 Blaj
TERALEX MONTAJ SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 Blaj
TRAILER WERBSITE BUILD SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 3 Blaj
HAUNTED STUDIO SRL-D EDITOR IMAGINE 5 Blaj
CINECT TRANSILVANIA SRL EDITOR IMAGINE 4 Blaj
CINECT TRANSILVANIA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Blaj
SBP MEDIA SRL-D FOTOGRAF 1 Blaj
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SALUBRITATE APUSENI S.R.L. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 2
SC ECO CLEAN VICTORIA CONCEPT SRL SPALATOR VEHICULE 2
GLIGOR SPORT ARIEŞENI SRL-D AJUTOR OSPATAR 1
SC SAN MEDICIS SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1
IOANIS FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1
RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1
COMUNA VADU MOTILOR ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU 1
CIPTRANS IGHIU S.R.L. MECANIC AUTO 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
OTELURI SI DEBITARI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Cugir
SC FOODLIKES EXPRES SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Cugir
GLOBAL WIRING ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 Cugir
MINI-MAL STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Cugir
SC BRUTARIA MATEI HOREA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Cugir
SC BRUTARIA MATEI HOREA SRL BRUTAR 1 Cugir
SC BRUTARIA MATEI HOREA SRL MANIPULANT MARFURI 2 Cugir
ZIUA LEMNARULUI FEMEIE DE SERVICIU 1 Cugir
ZIUA LEMNARULUI ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2 Cugir
ZIUA LEMNARULUI MANIPULANT MARFURI 1 Cugir
SC BRUTARIA MATEI HOREA SRL MANIPULANT MARFURI 1 Cugir
SC BRUTARIA MATEI HOREA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Cugir
EXPERT FINISAJE LEMN ADMINISTRATOR 1 Cugir
EXPERT FINISAJE LEMN FEMEIE DE SERVICIU 1 Cugir
EXPERT FINISAJE LEMN MANIPULANT MARFURI 1 Cugir
EXPERT FINISAJE LEMN ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 Cugir
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2
SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1
SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2
SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 1
SAVINI DUE SRL STIVUITORIST 1
SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1
CAROLINA PANORAMIC SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 5
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10