Curier Județean

Locuințe sociale 2027 | Care sunt criteriile de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia pentru lista de priorități aferentă anului viitor

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

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Care sunt criteriile de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia pentru lista de priorități aferentă anului 2027

Primăria Alba Iulia a pus în consultare publică un proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2027.

Locuințele sociale reprezintă locuințe care se atribuie cu chirie subvenționată persoanelor sau familiilor a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

În vederea asigurării unui proces echitabil și transparent de repartizare a locuințelor sociale, se impune stabilirea unor criterii de departajare și a unui sistem de punctaj care să reflecte situația socială, economică și locativă a solicitanților.

Prin HCL nr. 228/16.07.2025 s-au aprobat criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale pentru lista de priorități pe anul 2026. Pentru lista de priorități pe anul 2027 se propune aprobarea criteriilor modificate, a cererii tip și a actelor justificative.

Criteriile propuse urmăresc:

*respectarea principiului egalității de șanse și al nediscriminării;

*prioritizarea persoanelor și familiilor aflate în situații de vulnerabilitate socială;

*evaluarea obiectivă a condițiilor de locuire a solicitanților;

*utilizarea eficientă și transparentă a fondului de locuințe sociale.

Având în vedere că termenul de valabilitate al contractelor de închiriere pentru locuințele sociale expiră la 5 ani, se propun următoarele măsuri aprobate de Primarul Municipiului Alba Iulia prin Referatul nr. 52312/29.04.2026.

O mare parte din contractele actualilor chiriași din locuințele sociale aflate pe strada Marcus Aurelius, blocurile A1, A2 și A3, expiră în anul 2027. În acest sens, pentru a figura pe lista de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale în anul 2027, solicitanții trebuie să depună cerere în decursul lunii septembrie anul 2026.

La Direcția de Asistență Socială:

• beneficiarii vor depune în anul anterior expirării, în luna septembrie, cerere însoțită de documentele justificative, în vederea analizării conform criteriilor și includerii pe lista de priorități.

• lista de priorități va cuprinde atât beneficiarii actuali ai locuințelor sociale care solicită, cât și persoanele noi care depun cerere pentru atribuirea unei locuințe sociale.

• locuințele sociale care au termenul de valabilitate expirat se vor elibera în ordinea crescătoare a punctajului obținut pe lista de priorități și se ocupă ținând cont și de suprafața utilă a locuinței și de numărul de membri din familie.

• solicitanții de locuință socială care la momentul depunerii cererii figurează cu amenzi pentru comportament antisocial în ultimul an calendaristic vor fi depunctați cu un anumit număr de puncte stabilit ulterior prin Hotărârea Consiliului Local.

De asemenea, se propune ca, la momentul repartizării locuinței sociale, titularii cererilor să prezinte o declarație autentificată notarial pe propria răspundere privind menținerea situației declarate la data depunerii cererii, în vederea verificării îndeplinirii în continuare a condițiilor de eligibilitate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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