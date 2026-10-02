DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 12.10-18.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 05.10-11.10.2026

La Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, slujbă nocturnă de priveghere: Rânduială specială devenită tradiție Astăzi, vineri, 2 octombrie 2026, începând cu ora 22.00, la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a […]