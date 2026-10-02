DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 12.10-18.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 05.10-11.10.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 12.10-18.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 05.10-11.10.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 12.10-18.10.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
- 1 BLAJ, PETRISAT, Strada PRINCIPALA total 13/10/2026 09:00 – 13/10/2026 10:00
- 2 SANCEL, ICLOD, Strada PRINCIPALA total 13/10/2026 09:00 – 13/10/2026 10:00
- 3 SANCEL, PANADE, Strada PRINCIPALA Total 13/10/2026 09:00 – 13/10/2026 10:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 05.10-11.10.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
ALBA IULIA, Strada FRASINULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada IENUPARULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada LALELELOR 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada MOLIDULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada PALMIERULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada ROJOMAL 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada CAPRIOAREI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada CIOBANASULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada CORDOVANILOR 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada CUCULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada FAGETULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada GREIERULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada GUTUIULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada HAIDUCILOR 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada MOHORULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada RAZOARE 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada SOCULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada SOIMULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada VICTORIEI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada VIORELELOR 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada ZEFIRULUI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
ALBA IULIA, strada PAPADIEI 09/10/2026 08:00 – 09/10/2026 15:00
LUNCA MURESULUI, GURA ARIESULUI, Strada PRINCIPALA 08/10/2026 09:00 – 08/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Cale CALEA MOTILOR 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada ABRUDULUI 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada CALISTRAT HOGAS 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada FENES 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada PADIS 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 16:00
ALBA IULIA, Strada VIADANA 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 16:00
INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 15:00
INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 15:00
INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Strada PRINCIPALA 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 15:00
INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 15:00
INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 15:00
INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA 08/10/2026 08:00 – 08/10/2026 15:00
INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA 07/10/2026 08:00 – 07/10/2026 15:00
INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA 07/10/2026 08:00 – 07/10/2026 15:00
INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Strada PRINCIPALA 07/10/2026 08:00 – 07/10/2026 15:00
INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 07/10/2026 08:00 – 07/10/2026 15:00
INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 07/10/2026 08:00 – 07/10/2026 15:00
INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA 07/10/2026 08:00 – 07/10/2026 15:00
ALBA IULIA, Strada DALIEI 07/10/2026 08:00 – 07/10/2026 13:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
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