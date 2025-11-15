LIVE VIDEO | Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj

Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj

Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop are loc astăzi, 15 noiembrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

Ceremonialul a început la ora 10:45, printr-o procesiune solemnă care va porni de la Curia Arhiepiscopiei Majore spre Catedrala „Sfânta Treime”.

La ora 11:00, a început Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în prezența Eminenței Sale Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, a Excelenței Sale Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic și a membrilor Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

La solemnul eveniment participă, de asemenea, episcopi romano-catolici din România, numeroși ierarhi și delegați din străinătate, reprezentanți ai autorități civile locale și naționale, numeroși preoți, călugări, călugărițe și credincioși.

Răspunsurile liturgice sunt oferite de Corul Angeli al Catedralei „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca.

Cine este Preasfințitul Claudiu-Lucian Pop

Claudiu Lucian POP s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pișcolt din județul Satu-Mare. A urmat Școala Generală în oraşul Jibou, fiind apoi absolvent al Liceului din localitate, cu profilul chimie-biologie.

În anul 1990 a fost admis la Facultatea de Chimie din Bucureşti. După un an în capitală, vocaţia la preoţie se concretizează în mod definitiv. Abandonează chimia pentru a începe pregătirea teologică. În anul 1991 a obținut o bursă de studii la Roma

Între anii 1991-1999 a fost student al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma. A studiat Filozofia la Universitatea Pontificala Urbaniana, iar apoi Teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând Licența în Teologie Spirituală (1998) și Doctoratul în anul 2006.

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune extraordinară la Roma între 2 și 6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinția Sa Claudiu-Lucian Pop, actualul Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, în funcția de Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

