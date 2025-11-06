Episcopul Claudiu Lucian Pop, ales noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune extraordinară la Roma între 2 și 6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinția Sa Claudiu-Lucian Pop, actualul Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, în funcția de Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Alegerii i-a urmat confirmarea din partea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, conform normelor canonice în vigoare.

Înscăunarea Preafericirii Sale va avea loc pe 15 noiembrie 2025, la ora 11:00, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Detalii suplimentare despre eveniment vor fi comunicate în zilele următoare

Istoria Preasfințitului Claudiu Lucian POP

Claudiu Lucian POP s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pișcolt din județul Satu-Mare. A urmat Școala Generală în oraşul Jibou, fiind apoi absolvent al Liceului din localitate, cu profilul chimie-biologie.

În anul 1990 a fost admis la Facultatea de Chimie din Bucureşti. După un an în capitală, vocaţia la preoţie se concretizează în mod definitiv. Abandonează chimia pentru a începe pregătirea teologică. În anul 1991 a obținut o bursă de studii la Roma

Între anii 1991-1999 a fost student al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma. A studiat Filozofia la Universitatea Pontificala Urbaniana, iar apoi Teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând Licența în Teologie Spirituală (1998) și Doctoratul în anul 2006.

Este hirotonit preot la 23 iulie 1995; între anii 1997-1999 este responsabil al bisericii greco-catolice române din Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle. Între anii 1999 – 2001 a fost vicerector la Misiunea Greco-Catolică Română din Paris, iar între 2001 și decembrie 2007, Rector al aceleiaşi instituţii. În 12 decembrie 2007, a fost numit Rector al Colegiului Pontifical ”Pio Romeno” din Roma.

În şedinţa sinodală ordinară din 8-10 iunie 2011, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, l-a ales episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, iar Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea și Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan l-au proclamat Episcop al Bisericii Catolice, titular de Mariamme, la 21 noiembrie 2011.

În iunie 2016 a fost ales membru al Sinodului Permanent. Tot atunci a fost ales în funcția de Secretar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, a coordonat organizarea vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj din 2 iunie 2019, ocazie cu care la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertății a avut loc beatificarea celor șapte Episcopi greco-catolici martiri. Tot atunci a avut bucuria de a-l primi la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore pe Suveranul Pontif, iar apoi de a-l însoți la biserica comunității de etnie romă din cartierul ”Barbu Lăutaru” din Blaj.

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, în calitate de Arhiepiscop Major, după ce a primit consimțământul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit la Blaj pe data de 12 aprilie 2021, și după ce a informat Sfântul Scaun Apostolic al Romei, l-a transferat pe Preasfinţia Sa Claudiu Lucian Pop în funcția de Episcop Eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Înscăunarea ca Episcop Eparhial de Cluj-Gherla a avut loc sâmbătă, 24 aprilie 2021.

În cadrul Conferinței Episcopale Române, Preasfinția Sa Claudiu-Lucian Pop îndeplinește funcțiile de Președinte al Comisiei pentru Ecologie și al Comisiei pentru Comunicații Sociale, potrivit Eparhia Greco-Catolică de Cluj Gherla.

Sursă FOTO: Eparhiaclujgherla

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI