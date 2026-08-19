Live Video | CIL Blaj – Progresul Spartac, confruntare pentru un loc în grupele Cupei României

CIL Blaj – Progresul Spartac, confruntare pentru un loc în grupele Cupei României

Miercuri, 19 august 2026, de la ora 17:30, Stadionul „CIL-Veza” din Blaj găzduiește unul dintre cele mai importante meciuri ale fotbalului din Alba din această perioadă. CIL Blaj întâlnește Progresul Spartac, într-o partidă contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ediția 2026/2027.

Cele două formații, ambele participante în Liga 3, își dispută în această seară ultimul loc înaintea fazei grupelor. CIL Blaj beneficiază de avantajul terenului propriu, din postura de unică reprezentantă a județului Alba rămasă în competiție.

Partida se dispută într-o singură manșă. În cazul în care scorul va fi egal după cele 90 de minute regulamentare, calificarea va fi decisă în prelungiri, iar, dacă egalitatea se menține, la loviturile de departajare.

Oaspeții transmit meciul în format LIVE VIDEO pe contul de YouTube al clubului.

Pentru CIL Blaj, miza partidei de miercuri, 19 august 2026 este una uriașă. O eventuală calificare în grupele Cupei României ar reprezenta o premieră și, totodată, un rezultat istoric pentru fotbalul din „Mica Romă”. Blăjenii sunt, așadar, la 90 de minute, plus eventualele prelungiri și lovituri de departajare, de o performanță uriașă.

*CIL Blaj (antrenor principal Daniel Tătar): R. Damian – Vodă, Jica, Roșca, V. Boldea, R. Pîntea, Gâțan, I. Nistor, Tineiu, S. Bran, Blănaru /cpt. ; rezerve: Păduraru, Checicheș – Crivac, Băican, Macarie, Căt. Pîntea, Cîșlariu-Câmpean, Micu-Cristea, Lungar

*Progresul Spartac (antrenor principal Andrei Răzvan Erimia): Ciontoș – Geană, Cip. Stanciu /cpt., Beșca, Istrate, Coșeru, Mirea, Tong, Ohaci, Preda, Belibrov; rezerve: Vlaicu – Marinescu, Băcanu, Cazacu, Drăgan, Aron, Pângă, Niculae, Dumitriu

Iată și oficialii delegați: *arbitru de centru: Nicolae Emil Breoi (Prahova; *arbitri asistenți: Răzvan-Ioan Spătar (Sibiu), Emeric Tocai (Sibiu); *arbitru de rezervă: Cristian-Antonio Pascu (Sibiu); *observator arbitri: Constantin Mihai Cantemir (Brașov); *delegat de joc: Teodor Mirel Biriș (Hunedoara).

foto – cu rol ilustrativ

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