19 august 2026 | CIL Blaj – Progresul Spartac, duel aprig pentru grupele Cupei României la fotbal, în „Mica Romă”

CIL Blaj – Progresul Spartac, duel aprig pentru grupele Cupei României la fotbal, în „Mica Romă”

Miercuri, 19 august 2026, de la ora 17:30, Stadionul „CIL-Veza” din Blaj găzduiește unul dintre meciurile cu miză importantă pentru fotbalul din Alba: CIL Blaj – Progresul Spartac, partidă contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ediția 2026/2027.

Pentru ambele formații, întâlnirea reprezintă ultimul obstacol înaintea fazei grupelor. Este un duel între două echipe de Liga 3, iar avantajul terenului propriu le aparține blăjenilor, rămași unicii reprezentanți ai Albei în Cupă.

Partida se dispută într-o singură manșă, astfel că, în cazul unui rezultat de egalitate după 90 de minute, calificarea poate fi decisă în prelungiri și, dacă va fi nevoie, la loviturile de departajare.

Formația pregătită de Daniel Tătar a avut un traseu cu trei victorii în această ediție a Cupei României înaintea play-off-ului. În primul tur al fazei naționale, CIL Blaj a trecut spectaculos de CSU Alba Iulia, scor 4-3, într-o partidă disputată pe 29 iulie pe sinteticul de la Micești. Blăjenii au revenit după ce gazdele conduceau la pauză și au obținut calificarea într-un meci cu șapte goluri. În turul 2, CIL-ul a dispus acasă de ACS Mediaș cu 2-1, după prelungiri, golul decisiv fiind înscris de Macarie. Gazdele au egalat la 1 în prima repriză a timpului regulamentar, prin Blănaru, după ce medieșenii au condus încă din minutul 3. În turul al treilea, CIL-ul a avut din nou statut de gazdă și a învins-o pe Sănătatea Cluj cu 1-0, golul calificării fiind marcat de Tineiu. Victoria le-a adus blăjenilor biletele pentru play-off.

Parcursul din Cupă vine într-un moment în care gruparea din „Mica Romă” încearcă să construiască un sezon cât mai solid. CIL Blaj se află la al treilea sezon consecutiv în Liga 3, iar la reunirea din această vară, dar și după meciul cu CSU Alba Iulia, conducerea tehnică vorbea despre obiectivul de a face un pas înainte de la un sezon la altul. Lotul a trecut prin numeroase modificări în pauza competițională.

De partea cealaltă, Progresul Spartac ajunge în „Mica Romă” după ce a trecut, la rândul său, de trei tururi ale competiției. Formația bucureșteană a dispus, acasă, cu 2-0 de Progresul Fundulea (turul 1), cu 3-1, după prelungiri, în deplasare, de Academia de Fotbal Bolintin-Vale (turul 2) și cu 2-1, pe teren propriu, de divizionara secundă Metaloglobus București, proaspăt retrogradată din primul eșalon.

Calificarea în grupele Cupei României ar reprezenta un rezultat istoric pentru CIL Blaj.

foto: arhivă

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