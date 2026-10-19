24 octombrie 2026 | Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum

Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum

Sâmbătă, 24 octombrie 2026, va fi o zi cu totul și cu totul specială în Cetatea Alba Carolina.

Garda Apulum împlinește 14 ani de activitate și va susține o reprezentație aniversară de la ora 13.00.

Garda Cetății nu se lasă mai prejos și oferă la rândul său o reprezentație specială tot sâmbătă, de la ora 15.00, cu salve de tun. Doar nu credeați că numai romanilor și dacilor le-a fost dor de reîntâlnirea cu publicul?

„Nouă, cu siguranță, ne este deja dor de serile calde de vară, în care istoria făcea spectacol în Cetatea Alba Iulia! Căldura plăcută a acelor seri nu o putem avea la sfârșit de octombrie, dar ne putem bucura de o zi de spectacole de reconstituire istorică de cea mai bună calitate, ca în plin sezon. De neratat!

Dacă tot începe vacanța de toamnă a elevilor, vă sugerăm să vă faceți bagajele și să veniți la Alba Iulia, pentru a asista la cea mai faină lecție de istorie, care nu se predă în clasă, ci în aer liber și cu spectacol interactiv.

Nu unul, ci două spectacole, din două epoci diferite, într-o singură zi!”, se arată într-o comunicare publică a Centrului de Informare Turistică Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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