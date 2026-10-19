Sport

Foto: Reprezentanții Școlii de dans „Chirilă”, numeroase clasări pe podium la „Castle Dance Cup”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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Reprezentanții Școlii de dans „Chirilă”, numeroase clasări pe podium la „Castle Dance Cup”, la deva

Reprezentanții Școlii de dans „Chirilă” au avut avut o comportare remarcabilă a „Castle Dance Cup” la Deva. Competitorii din Cetatea Marii Uniri au reușit importante clasări pe podium: 3 locuri întâi, două locuri doi și alte trei pe locul al treilea.

Petrecerea Divorțaților

Prezentă pentru a treia oară consecutiv la această competiție, Școala de dans Chirilă a avut în acest sezon, echipa Dinamic din Cugir, dar și cu patru componente ale formației Spirit Liber din Alba Iulia. Aceștia au prezentat două dansuri de grup si 6 solo-uri, rezultatele fiind următoarele: Dinamic Cugir Madagascar – locul întâi și Aladin – locul I; Miruna Barbu (acrodance Juvenile I) – locul II; Maria Andreica (acrodance, Junior I) – locul I; Iarina Barbu (contemporan, Junior I) – locul II; Alexandra Sinpetru (open Junior I) – locul III, Antonia Dubleș (open, Juvenile I) – locul III; Anamaria Humaci (open, Junior II) – locul III.

Castle Dance Cup 2026 a durat peste 12 ore și este o competiție internațională de dans organizată de Asociația Culturală „RoKArt” în parteneriat cu WADF (World Artistic Dance Federation) la care au participat peste 30 de trupe din țară și din străinătate, care au prezentat peste 250 de momente coregrafice din stilurile: Balet, Dans Contemporan, Hip-Hop, Urban Street Show, Acrobatic Dance Show etc.

„Este prima competiție din acest an scolar, iar rezultatele ne fac încrezători. În calitate de jurat, lucru de care sunt mândră, am privit concursul cu obiectivitate si profesionalism. Împreună cu Alex, care se ocupă de echipa din Cugir, le felicitam pe sportive și le multumim părinților care le susțin și au alcătuit o galerie minunată”, a punctat Bianca Chirilă.

Cei care iubesc dansul modern și gimnastica artistică o pot face, prin intermediul Bianca Chirilă (0723/314265) și Alex Chirilă (0745/022154).

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