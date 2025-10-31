Rămâi conectat

Liga 3, Seria 7, Metalurgistul Cugir a întors scorul și a învins Progresul Pecica! CIL Blaj, eșec acasă cu Viitorul Arad

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

În ultima etapă a turului Seriei 7 din Liga 3, două dueluri cu echipe din Arad pentru Metalurgistul Cugir și CIL Blaj, cugirenii câștigând, scor 2-1 (1-1), după ce au întors scorul, iar echipa din „Mica Romă” a pierdut acasă scor 0-2 (0-10

Metalurgistul Cugir și CIL Blaj au avut parte de dueluri interne cu formații din Arad, bilanțul fiind o victorie și un eșec.

Citește și: Viitorul Arad – Metalurgistul Cugir 2-1 (1-1), în Seria 7 din Liga 3 | „Roș-albaștrii”, a doua înfrângere consecutivă în deplasare

CIL Blaj – Viitorul Arad 0-2 (0-1)

Arădenii au deschis scorul prin Filimon (4) șut la colțul scurt. Vîlcu (90+4) a stabilit scorul final.Echipa din „Mica Romă” a pierdut după 3 partide imbatabile (7 puncte)  în compania unei formații în formă (4 din ultimele 5 întâlniri adjudecate).

Metalurgistul Cugir – Progresul Pecica 2-1 (1-1)

Echipa condusă de Lucian Itu a trecut un dificil examen, reușind să revină și să obțină trei puncte prețioase

Înaintea jocului s-a păstrat un moment de reculegere în memoria lui Ștefan Nagy, fost jucător și oficial al gazdelor, plecat la cele veșnice la vârsta de 74 de ani. Oaspeții au punctat primii prin Mura (15) – șut la colțul lung, după ce a driblat un adversar. Șaucă (40), căpitanul gazdelor, a reușit să egaleze (la eroarea portarului advers), reușită prefațată de ocaziile lui Șaucă și Udrea. Cugirenii au reușit să întoarcă rezultatul, după ce Vitinha a marcat din pasa lui P. Pahone (67), fundașul marcând imediat după intrarea în teren.

„Roș-albaștrii” s-au întors acasă după două eșecuri externe și au trecut de o aspirantă la calificarea în play-off, aflată la două puncte în spate (arădenii aveau o singură înfrângere în precedentele 7 întâlniri, 16 puncte acumulate). Pentru Metalurgistul urmează după dispute dificile în fața fanilor, peste o săptămână fiind confruntarea cu „alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri.

