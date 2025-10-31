Liga 3, Seria 7, Metalurgistul Cugir a întors scorul și a învins Progresul Pecica! CIL Blaj, eșec acasă cu Viitorul Arad
În ultima etapă a turului Seriei 7 din Liga 3, două dueluri cu echipe din Arad pentru Metalurgistul Cugir și CIL Blaj, cugirenii câștigând, scor 2-1 (1-1), după ce au întors scorul, iar echipa din „Mica Romă” a pierdut acasă scor 0-2 (0-10
Metalurgistul Cugir și CIL Blaj au avut parte de dueluri interne cu formații din Arad, bilanțul fiind o victorie și un eșec.
Citește și: Viitorul Arad – Metalurgistul Cugir 2-1 (1-1), în Seria 7 din Liga 3 | „Roș-albaștrii”, a doua înfrângere consecutivă în deplasare
CIL Blaj – Viitorul Arad 0-2 (0-1)
Arădenii au deschis scorul prin Filimon (4) șut la colțul scurt. Vîlcu (90+4) a stabilit scorul final.Echipa din „Mica Romă” a pierdut după 3 partide imbatabile (7 puncte) în compania unei formații în formă (4 din ultimele 5 întâlniri adjudecate).
Metalurgistul Cugir – Progresul Pecica 2-1 (1-1)
Echipa condusă de Lucian Itu a trecut un dificil examen, reușind să revină și să obțină trei puncte prețioase
Înaintea jocului s-a păstrat un moment de reculegere în memoria lui Ștefan Nagy, fost jucător și oficial al gazdelor, plecat la cele veșnice la vârsta de 74 de ani. Oaspeții au punctat primii prin Mura (15) – șut la colțul lung, după ce a driblat un adversar. Șaucă (40), căpitanul gazdelor, a reușit să egaleze (la eroarea portarului advers), reușită prefațată de ocaziile lui Șaucă și Udrea. Cugirenii au reușit să întoarcă rezultatul, după ce Vitinha a marcat din pasa lui P. Pahone (67), fundașul marcând imediat după intrarea în teren.
„Roș-albaștrii” s-au întors acasă după două eșecuri externe și au trecut de o aspirantă la calificarea în play-off, aflată la două puncte în spate (arădenii aveau o singură înfrângere în precedentele 7 întâlniri, 16 puncte acumulate). Pentru Metalurgistul urmează după dispute dificile în fața fanilor, peste o săptămână fiind confruntarea cu „alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (1-0), în ultima etapă a turului în Seria 7! Studenții, „set” cu „lanterna roșie”
CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (1-0), în ultima etapă a turului în Seria 7! Studenții, „set” cu „lanterna roșie”, în derby „de Alba” disproporționat! La Sebeș, pe „Pielarul”, în ultimul derby „de Alba” al turului Seriei 7, pe „Pielarul”, la Sebeș, CS Universitar Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag, scor 6-0 (1-0). […]
Andrei Rațiu, cel mai rapid jucător dintre fotbaliștii din cele mai puternice cinci campionate: Ce viteză a reușit să atingă
Andrei Rațiu, cel mai rapid jucător între jucătorii celor mai puternice cinci campionate: Ce viteză a reușit să atingă Jucătorul din județul Alba a reușit în acest sezon să atingă o viteză de 34.7 km/h, fiind pe primul loc la acest capitol între jucătorii celor mai puternice cinci campionate. Românul a atins 34.7 km/h în […]
Miriam Bulgaru, învinsă în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato (Mexic)
Miriam Bulgaru, învinsă în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato (Mexic) Miriam Bulgaru a părăsit turneul ITF de la Irapuato (Mexic) în faza optimilor de finală. Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar Sportiva din Alba Iulia (27 de ani, 223 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii Facturile la energia electrică...
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află pe listă
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află...
Știrea Zilei
De la Alba Iulia în toată lumea: povestea IPEC, compania care își păstrează competitivitatea în vremuri dificile
Atuurile IPEC Alba Iulia în vremuri instabile economic: Pionieratul tehnologic, previziunea și capacitatea mare de adaptare Cum fac antreprenorii să-și...
FOTO | A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene pentru un nou spațiu verde
A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene...
Curier Județean
FOTO | Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei
Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei Administrația locală a...
Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie. Primar: „ ne-au atins inimile povestindu-și fiecare, frumoasa întâlnire”
Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie Primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa, a transmis...
Politică Administrație
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2025. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2025 în limba engleză • mesaje de groază de...
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a...