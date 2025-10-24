Viitorul Arad – Metalurgistul Cugir 2-1 (1-1), în Seria 7 din Liga 3 | „Roș-albaștrii”, a doua înfrângere consecutivă în deplasare, se strâne lupta la play-off

Metalurgistul Cugir pierde a doua deplasare consecutivă, la limită, 1-2 (1-1) cu Viitorul Arad, un meci în care „roș-albaștrii” au punctat primii pe tabelă. O confruntare importantă pentru accederea în play-off în care Viitorul Arad a reușit să se impună, egalându-i pe oponenți la puncte în ierarhia Seriei 7.

Cugirenii au deschis scorul prin autogolul lui Gârlea (19, o minge degajată de Pantea la centrarea lui P. Pahone), iar peste 3 minute s-a restabilit egalitatea Bădăuță (22, șut la colțul lung, bară-gol). Viitorul a preluat conducerea în minutul 58 când ghanezul Abdul a reluat din apropiere după ce R. Pop a respins șutul lui Sas, reușită prefațată de o bară Bădăuță (56). Vizitatorii încearcă să restabilească egalitatea, însă la acțiunea lui Bura (78) solicită un henț la portarul advers, fără a primi nimic.

Viitorul Arad (locul 5, 16 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 3, 19 puncte), vineri, ora 15.00, la Sânicolau Mic. A doua deplasare succesivă pentru elevii lui Lucian Itu, o confruntare importantă, după aceea pierdută la Ghiroda și Giarmata Vii, dintr-un penalty controversat, în prelungiri. Cugirenii au în față o formație cu pretenții de play-off, arădenii acumulând cu 3 puncte mai puțin

