Rămâi conectat

Sport

Viitorul Arad – Metalurgistul Cugir 2-1 (1-1), în Seria 7 din Liga 3 | „Roș-albaștrii”, a doua înfrângere consecutivă în deplasare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Viitorul Arad – Metalurgistul Cugir 2-1 (1-1), în Seria 7 din Liga 3 | „Roș-albaștrii”, a doua înfrângere consecutivă în deplasare, se strâne lupta la play-off

Metalurgistul Cugir pierde a doua deplasare consecutivă, la limită, 1-2 (1-1) cu Viitorul Arad, un meci în care „roș-albaștrii” au punctat primii pe tabelă. O confruntare importantă pentru accederea în play-off în care Viitorul Arad a reușit să se impună, egalându-i pe oponenți la puncte în ierarhia Seriei 7.

Citește și: Bogdan Firu (Metalurgistul Cugir), preparator fizic la echipa României Under 19 de fotbal feminin

 Cugirenii au deschis scorul prin autogolul lui Gârlea (19, o minge degajată de Pantea la centrarea lui P. Pahone), iar peste 3 minute s-a restabilit egalitatea Bădăuță (22, șut la colțul lung, bară-gol). Viitorul a preluat conducerea în minutul 58 când ghanezul Abdul a reluat din apropiere după ce R. Pop a respins șutul lui Sas, reușită prefațată de o bară Bădăuță (56). Vizitatorii încearcă să restabilească egalitatea, însă la acțiunea lui Bura (78) solicită un henț la portarul advers, fără a primi nimic.

Viitorul Arad (locul 5, 16 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 3, 19 puncte), vineri, ora 15.00, la Sânicolau Mic. A doua deplasare succesivă pentru elevii lui Lucian Itu, o confruntare importantă, după aceea pierdută la Ghiroda și Giarmata Vii, dintr-un penalty controversat, în prelungiri. Cugirenii au în față o formație cu pretenții de play-off, arădenii acumulând cu 3 puncte mai puțin

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Timișul Șag – CIL Blaj 1-1 (0-1), în Seria 7 din Liga 3 | Echipa din „Mica Romă”, egalată în minutul 89!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

24 octombrie 2025

De

Timișul Șag – CIL Blaj 1-1 (0-1), în Seria 7 din Liga 3 | Echipa din „Mica Romă”, egalată în minutul 89, în penultima rundă a turului. Echipa din „Mica Romă” a realizat o remiză în deplasare cu vecina din ierarhie Timișul Șag, după ce a condus până în minutul 89. Formația condusă de Daniel […]

Citește mai mult

Sport

Antrenorul albaiulian Mircea Oprea (CSM Unirea Alba Iulia), confruntare sentimentală cu Poli Timișoara

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

24 octombrie 2025

De

Antrenorul albaiulian Mircea Oprea (CSM Unirea Alba Iulia), confruntare sentimentală cu Poli Timișoara | Sâmbătă, este derby pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Știința Poli Timișoara Partida derby de sâmbătă, ora 15.00, de pe „Cetate”, dintre divizionarele terțe CSM Unirea Alba Iulia și Știința Poli Timișoara, are conotații speciale pentru Mircea Oprea, antrenorul secund […]

Citește mai mult

Sport

8 noiembrie 2025 | Cupa Rotary la șah, la Alba Iulia: Eveniment dedicat preșcolarilor și elevilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o zi

în

23 octombrie 2025

De

Cupa Rotary la șah, la Alba Iulia: Eveniment dedicat preșcolarilor și elevilor Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis va organiza, în 8 noiembrie 2025, a IX-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary, dedicat preșcolarilor și elevilor. Competiția va fi găzduită de Sala de Conferințe a DGASPC ALBA (Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Ministrul Educației dorește reintroducerea burselor olimpice: „Se numără printre prioritățile pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor”

Daniel David dorește reintroducerea burselor olimpice Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării, a anunțat că are în plan să reintroducă...
Actualitateacum 3 ore

Cardul european de sănătate 2025: Crește perioada pentru anumite categorii de persoane. Anunțul CNAS

Cardul european de sănătate 2025: Crește perioada pentru anumite categorii de persoane. Anunțul CNAS Un nou proiect legislativ, care a...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 11 minute

FOTO | Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante

Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante Medicul Răzvan Ovidiu Curcă,...
Ştirea zileiacum 2 ore

Un alt VIOL înregistrat pe rolul instanței din Alba, vineri: Tânăr de 20 de ani, acuzat de viol asupra unui minor și lipsire de libertate, arestat preventiv în lipsă

Un alt VIOL înregistrat pe rolul instanței din Alba, vineri: Tânăr de 20 de ani, acuzat de viol asupra unui minor...

Curier Județean

Curier Județeanacum 41 de minute

VIDEO | Cadrele medicale și managerul Spitalului Municipal Sebeș, după modernizarea maternității: „Dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții optime și siguranță”

Cadrele medicale și managerul Spitalului Municipal Sebeș, după modernizarea maternității: „Dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții...
Curier Județeanacum 3 ore

Maternitatea Sebeș, investiție de peste 9 milioane lei printr-un proiect al Primăriei. Dorin Nistor, primar: „Niciun efort nu a fost prea mare pentru ca Maternitatea din Sebeș să devină un loc frumos pentru a aduce copii pe lume!”

Maternitatea Sebeș, investiție de peste 9 milioane lei printr-un proiect al Primăriei. Dorin Nistor, primar: „Niciun efort nu a fost...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 10 ore

Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu

PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Politică Administrațieacum o zi

Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar

Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul

23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
Opinii - Comentariiacum 4 zile

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea