Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese

Bogdan Ilea

Un grup farmaceutic din Japonia a emis un avertisment către medici privind administrarea unui medicament folosit în tratarea unor afecțiuni autoimune rare, autorizat inclusiv în România, după raportarea mai multor decese asociate utilizării acestuia.

Un grup farmaceutic japonez le cere medicilor să nu mai prescrie un medicament utilizat în tratarea unor boli autoimune rare, după apariția a 20 de decese asociate tratamentului. Substanța este autorizată și în Uniunea Europeană, inclusiv în România.

Compania Kissei Pharmaceutical, deținătorul licenței de comercializare în Japonia pentru medicamentul Tavneos, a transmis vineri, 15 mai, un mesaj către personalul medical în care precizează că, de la introducerea sa pe piață în iunie 2022, au fost înregistrate 20 de cazuri mortale.

În acest context, producătorul atrage atenția asupra unui posibil risc de afectare severă a funcției hepatice. În recomandarea transmisă medicilor, compania solicită oprirea inițierii tratamentului la pacienți noi și reevaluarea continuării terapiei în cazul celor aflați deja sub tratament, potrivit indiatimes.

Tavneos este indicat pentru tratamentul vasculitei asociate ANCA, un grup rar de boli autoimune care provoacă inflamația vaselor mici și medii de sânge și pot afecta organe precum rinichii, plămânii sau sistemul nervos.

Medicamentul, dezvoltat de compania americană de biotehnologie Amgen, a fost administrat, potrivit datelor furnizate de producător, unui număr de aproximativ 8.500 de pacienți în Japonia de la momentul lansării.

Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date”

Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita" de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date" Un studiu semnat de economiștii Cornel Ban și Cristian Pop, publicat de Fundația Friedrich Ebert Stiftung (FES), susține că România se confruntă cu o „malformație fiscală" severă, […]

Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 31 mai 2026: Zile foarte calde, dar și perioade cu ploi

Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 31 mai 2026: Zile foarte calde, dar și perioade cu ploi Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a dat publicității, luni, 18 mai 2026, o estimare a evoluției pe regiuni a valorilor termice și precipitațiilor în intervalul 18-31 mai 2026.

Datoria externă a României a crescut cu 3 miliarde de euro în primele luni din 2026: Anunțul făcut de Banca Națională a României

Datoria externă a României a crescut cu 3 miliarde de euro în primele luni din 2026: Anunțul făcut de Banca Națională a României Banca Națională a României (BNR) a anunțat luni că datoria externă totală a țării a continuat să crească în primele trei luni ale anului 2026, majorându-se cu 3,06 miliarde de euro, până […]

