Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese

Un grup farmaceutic din Japonia a emis un avertisment către medici privind administrarea unui medicament folosit în tratarea unor afecțiuni autoimune rare, autorizat inclusiv în România, după raportarea mai multor decese asociate utilizării acestuia.

Compania Kissei Pharmaceutical, deținătorul licenței de comercializare în Japonia pentru medicamentul Tavneos, a transmis vineri, 15 mai, un mesaj către personalul medical în care precizează că, de la introducerea sa pe piață în iunie 2022, au fost înregistrate 20 de cazuri mortale.

În acest context, producătorul atrage atenția asupra unui posibil risc de afectare severă a funcției hepatice. În recomandarea transmisă medicilor, compania solicită oprirea inițierii tratamentului la pacienți noi și reevaluarea continuării terapiei în cazul celor aflați deja sub tratament, potrivit indiatimes.

Tavneos este indicat pentru tratamentul vasculitei asociate ANCA, un grup rar de boli autoimune care provoacă inflamația vaselor mici și medii de sânge și pot afecta organe precum rinichii, plămânii sau sistemul nervos.

Medicamentul, dezvoltat de compania americană de biotehnologie Amgen, a fost administrat, potrivit datelor furnizate de producător, unui număr de aproximativ 8.500 de pacienți în Japonia de la momentul lansării.

