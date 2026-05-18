Contract-mamut de 3,5 milioane de euro pentru lucrări de întreținere și reparații la drumurile județene din Alba în vara 2026
Consiliul Județean Alba a lansat, luni, 18 mai 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de întreținere curentă și periodică și reparații curente pe timp de vară 2026 pe rețeaua de drumuri județene.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 18.389.752 de lei (echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 15 iunie 2026.
Lucrările de întreţinere curentă, periodică şi reparaţii curente vor fi efectuate pe rețeaua de drumuri județene și/sau administrate de Consiliul Județean Alba, în funcție de necesitățile imediate apărute în această perioadă, respectiv:
– Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice,
– Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice,
– Lucrări privind reparații curente la drumurile publice
Urmărirea execuției lucrărilor se va asigura de personalul de specialitate din cadrul Serviciului Administrare Drumuri Județene.
foto – TransApuseana (arhivă; cu rol ilustrativ)
