FOTO | Rezultat de excepție pentru învățământul din Alba Iulia: Două eleve de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au cucerit podiumul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”

Rezultat de excepție pentru învățământul din Alba Iulia: Două eleve de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au cucerit podiumul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”
Două eleve de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” au dominat secțiunea de Recitare din cadrul celei de-a XLVI-a ediții a prestigiosului Festival Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș, desfășurat în perioada 15-17 mai 2026. Cu talent actoricesc nativ, tinerele au obținut Premiul I, respectiv Premiul II.
Competiția „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, organizată la Sebeș și Lancrăm, a reunit la start cele mai bune voci recitatoare din țară și din străinătate. În fața unui juriu extrem de exigent, cele două colege de clasă din Alba Iulia, coordonate de doamna profesoară Marincaș Marinela, au oferit momente de o profundă încărcătură emoțională, îmbinând magistral un remarcabil talent actoricesc cu o profundă sensibilitate.
Cine sunt laureatele HCC de la Festivalul „Lucian Blaga”
Ana Dioșan – Premiul I: Ocupanta celei mai înalte trepte a podiumului, Ana a oferit un adevărat regal interpretativ prin recitarea unei poezii de forță. Prestanța sa a fost marcată de o siguranță absolută. Cu o voce fermă și o trăire interioară vizibilă, Ana nu doar că a recitat, ci a trăit fiecare vers la intensitate maximă. Această explozie de forță interpretativă, dublată de un veritabil talent actoricesc, i-a adus aplauze la scenă deschisă și admirația unanimă a juriului.
Ioana Voj – Premiul II: Printr-o tehnică de recitare impecabilă, prezență scenică și o dicție fără cusur, Ioana a completat cu emoție atmosfera festivalului. Performanța ei de înaltă clasă a demonstrat sensibilitate literară și o capacitate unică de a transmite emoție pură, reușind să îmbrace textul poetic în nuanțe dramatice subtile și vibrante, confirmându-și, încă o dată, talentul.
Palmares impresionant: Au câștigat Marele Premiu „Ocrotiți de Eminescu” în ani consecutivi
Succesul de la Sebeș nu este o întâmplare, ambele eleve având deja în spate un palmares de aur la nivel național. Ana Dioșan și Ioana Voj sunt și laureate ale renumitului Concurs Național „Ocrotiți de Eminescu”, o altă rampă de lansare culturală unde au obținut, în ani consecutivi, Marele Premiu:
Ioana Voj – în anul 2024
Ana Dioșan – în anul 2025
Această succesiune de victorii absolute demonstrează constanța, valoarea incontestabilă și profunzimea interpretativă pe care ambele eleve o aduc în prim-planul culturii românești.
Prin acest nou succes răsunător, comunitatea de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” demonstrează încă o dată că excelează la cel mai înalt nivel nu doar în științe, ci și în spațiul culturii. Felicitări binemeritate celor două eleve!
