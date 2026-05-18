250.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru servicii sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba Iulia în 2026. LISTA

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

Primăria Alba Iulia a lansat, vineri, 15 mai 2026, o procedură de achiziție directă a serviciilor sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba Iulia în 2026. 

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 250.000 de lei, cu TVA inclus.

Sursa de finanțare a contractului este bugetul local.

Ofertele pot fi depuse până în 20 mai 2026.

Durata pentru care se încheie contractul de achiziție directă a serviciilor sanitar- veterinare necesare Adäpostului public pentru câinii farä stăpân este de până la data de 31 decembrie 2026, cu posibilitatea de prelungire.

Lista serviciilor sanitar-veterinare care trebuie prestate:

1. Identificarea prin crotaliere, examinarea clínică și înregistrarea câinilor în registrul unic de examen clinic și în fíșele individúale, numai la intrarea în adăpost. – 35/lună;

2. Deparazitarea câinilor, internă și externă – 45 / lună;

3. Vaccinarea antirabică a câinilor – 40/lună;

3. Testarea împotriva parvovirozei pentru tineretul canin sub vârsta de un an – 5 /lună;

4. Vacinarea împotriva parvovirozei și a bolii lui Carre – 5/lună;

5. Sterilizare (operațiunea de castrare la masculi) – 10/lună;

6. Sterilizare (ovariohisterectomie la femele) – 10/lună;

7. Eutanasiere – 2/lună;

8. Microciparea câinilor revendicați, adoptați și adoptați la distanță – 20/lună;

9. Eliberarea carnetelor de sănătate, completarea lor și introducerea in R.E.C.S. – 20/lună;

10. Prepararea dozelor de substanțe pentru tranchilizarea câinilor în vederea capturării – 40 doze/lună;

11. Tratamente de necesítate efectúate în scop terapeutic – 18/lună.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

