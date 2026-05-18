250.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru servicii sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba Iulia în 2026. LISTA
250.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru servicii sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba Iulia în 2026. LISTA
Primăria Alba Iulia a lansat, vineri, 15 mai 2026, o procedură de achiziție directă a serviciilor sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba Iulia în 2026.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 250.000 de lei, cu TVA inclus.
Sursa de finanțare a contractului este bugetul local.
Ofertele pot fi depuse până în 20 mai 2026.
Durata pentru care se încheie contractul de achiziție directă a serviciilor sanitar- veterinare necesare Adäpostului public pentru câinii farä stăpân este de până la data de 31 decembrie 2026, cu posibilitatea de prelungire.
Lista serviciilor sanitar-veterinare care trebuie prestate:
1. Identificarea prin crotaliere, examinarea clínică și înregistrarea câinilor în registrul unic de examen clinic și în fíșele individúale, numai la intrarea în adăpost. – 35/lună;
2. Deparazitarea câinilor, internă și externă – 45 / lună;
3. Vaccinarea antirabică a câinilor – 40/lună;
3. Testarea împotriva parvovirozei pentru tineretul canin sub vârsta de un an – 5 /lună;
4. Vacinarea împotriva parvovirozei și a bolii lui Carre – 5/lună;
5. Sterilizare (operațiunea de castrare la masculi) – 10/lună;
6. Sterilizare (ovariohisterectomie la femele) – 10/lună;
7. Eutanasiere – 2/lună;
8. Microciparea câinilor revendicați, adoptați și adoptați la distanță – 20/lună;
9. Eliberarea carnetelor de sănătate, completarea lor și introducerea in R.E.C.S. – 20/lună;
10. Prepararea dozelor de substanțe pentru tranchilizarea câinilor în vederea capturării – 40 doze/lună;
11. Tratamente de necesítate efectúate în scop terapeutic – 18/lună.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
18 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș Șoferii care au alimentat astăzi, 18 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia. Prețul motorinei este în jur de 9,50 de lei per litru, în timp […]
O femeie și un bărbat, trimiși în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru furturi „în tandem” din mai multe magazine: În ce stadiu este procesul
O femeie și un bărbat, trimiși în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru furturi „în tandem” din mai multe magazine: În ce stadiu este procesul Judecătoria Alba Iulia a dispus, printr-o încheiere pronunțată în camera preliminară, luni, 18 mai 2026, începerea judecății într-un dosar penal care vizează două persoane acuzate de mai multe fapte de […]
FOTO | A început reabilitarea clădirii Cercului Militar din Alba Iulia: „Va fi ceva frumos”
A început reabilitarea clădirii Cercului Militar din Alba Iulia: „Va fi ceva frumos” A început consolidarea, restaurarea și modernizarea Cercului Militar din Alba, printr-o investiție de peste 25 de milioane de lei, derulată de Ministerul Apărării Naționale. Proiectul vizează readucerea clădirii istorice la valoarea sa arhitecturală și culturală, dar și transformarea acesteia într-un spațiu modern […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese Un grup farmaceutic...
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date”
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF...
Știrea Zilei
Prezența unui URS, semnalată la Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost...
Contract-mamut de 3,5 milioane de euro pentru lucrări de întreținere și reparații la drumurile județene din Alba în vara 2026
Contract-mamut de 3,5 milioane de euro pentru lucrări de întreținere și reparații la drumurile județene din Alba în vara 2026...
Curier Județean
18 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș...
250.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru servicii sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba Iulia în 2026. LISTA
250.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru servicii sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...