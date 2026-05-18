18 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș

Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș

Șoferii care au alimentat astăzi, 18 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia.

Prețul motorinei este în jur de 9,50 de lei per litru, în timp ce benzina este aproximativ 9,15 lei per litru.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 9,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 39,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Prețul mediu al unui litru a crescut cu 4,0%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 18,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, potrivit peco-online.ro.

Preț carburanți Alba Iulia:

OMV:

Motorină – 9.59 lei

Benzină – 9.18 lei

Petrom:

Motorină – 9.53 lei

Benzină – 9.12 lei

Lukoil

Motorină – 9.69 lei

Benzină – 9.23 lei

Mol:

Motorină – 9.59 lei

Benzină – 9.18 lei

Rompetrol:

Motorină – 9.59 lei

Benzină – 9.18 lei

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI