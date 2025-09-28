FOTO: Hidro Mecanica Șugag, înfrângere și în duelul suferinței de la Hațeg! Antrenorul Ionuț Neag, în teren, din pricina crizei de efectiv

Hidro Mecanica Șugag, înfrângere și în duelul suferinței de la Hațeg, din Seria 7 a Ligii 3! Antrenorul Ionuț Neag, în teren, din pricina crizei de efectiv

Nou-promovata Hidro Mecanica Șugag rămâne fără victorie și după a șasea etapă în eșalonul terț. Gruparea de pe Valea Sebeșului a pierdut, scor 1-2 (0-1), duelul suferinței de la Hațeg, cu Unirea DMO, o altă formație nou-promovată, meci care a opus ultimele două clasate din Seria 7 a Ligii 3, echipe ce aveau câte un punct înaintea confruntării directe.

Hidro Mecanica Șugag a suferit a cincea înfrângere consecutivă și rămâne cu „lanterna roșie”. Vizitatorii au plătit tribut crizei majore de efectiv, antrenorul Ionuț Neag fiind nevoit, la pauză, să intre în teren! Au absentat, din diverse motive, Greapcă și Vecerdea (au părăsit echipa după meciul de la Pecica), Morariu (bolnav), Gheorghiță (suspendat), C. Câmpean, E. Codrea și Bucur (accidentați). Hunedorenii au deschis scorul prin Matei (27) – șut din lovitură liberă la care a greșit portarul și au majorat avantajul prin Tomoni (48) – la eroarea lui Poenar. F. Budin (54) a redus ecartul, cu o reluare la respingerea portarului Turiță (al doua etapă consecutivă în care punctează căpitanul „alb-verzilor”). Oaspeții au avut șanse de importante de a egala, în prima repriză, la lovitura liberă executată de Todoran, și în actul secund, când același F. Budin a reluat cu capul și mingea a lovit transversala.

Foto: Ioan Budin (Hidro Mecanica Sugag)

