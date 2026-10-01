Amenzi de 22.400 de lei și 3 avertismente în Alba după controale privind alimentele preparate și servite copiilor în creșe, grădinițe și școli

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a intensificat, odată cu începerea noului an școlar, controalele privind condițiile în care sunt preparate, depozitate și servite alimentele destinate copiilor. În cadrul acțiunii tematice au fost verificate 54 de unități, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 4 amenzi contravenționale, în valoare totală de 22.400 de lei, și 3 avertismente scrise.

Controalele au vizat 5 creșe, 10 grădinițe, 8 unități de tip after-school, 15 tabere școlare, 5 pensiuni turistice care primesc elevi și prepară mâncare pentru aceștia, 3 unități de catering și 8 unități de tip restaurant-catering.

Inspectorii DSVSA Alba au urmărit, între altele, condițiile de igienă și întreținere a spațiilor și echipamentelor, modul de preparare, manipulare, depozitare și servire a alimentelor, respectarea condițiilor de temperatură, igiena personalului, trasabilitatea și etichetarea produselor, precum și respectarea procedurilor de autocontrol.

Principalele neconformități constatate au vizat întreținerea necorespunzătoare a unor spații de producție și depozitare, deficiențe de igienă, lipsa unor informații esențiale privind etichetarea produselor și manipularea alimentelor fără respectarea condițiilor generale de igienă.

DSVSA Alba reamintește unităților care pregătesc și servesc mâncare pentru copii importanța respectării permanente a condițiilor de igienă, a temperaturilor corespunzătoare pentru păstrarea alimentelor, a separării produselor crude de cele gata pentru consum și a utilizării exclusiv a materiilor prime provenite din surse autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar.

De asemenea, o atenție deosebită este necesară în ceea ce privește curățarea și dezinfecția spațiilor și ustensilelor, igiena personalului care manipulează alimentele, respectarea termenelor de valabilitate și păstrarea documentelor care permit stabilirea provenienței produselor.

În cazul unităților de învățământ care primesc mâncarea de la firme de catering, verificările au în vedere atât condițiile existente la unitatea în care alimentele sunt servite copiilor, cât și activitatea operatorului care le prepară și le livrează.

Aceste verificări au reprezentat o acțiune tematică distinctă, desfășurată în contextul începerii anului școlar. În paralel, inspectorii DSVSA Alba au continuat controalele curente la celelalte categorii de operatori din domeniul alimentar – măcelării, carmangerii, restaurante, piețe, supermarketuri și alte unități.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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