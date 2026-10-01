Tânăr din Ocna Mureș, cu dosar penal: A fost prins de polițiști fără permis de conducere, pe un moped neînmatriculat
Tânăr din Ocna Mureș, cu dosar penal: A fost prins de polițiști fără permis de conducere, pe un moped neînmatriculat
Un tânăr din Ocna Mureș s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști fără permis de conducere, pe un moped neînmatriculat.
Potrivit IPJ Alba, la data de 30 septembrie 2026, în jurul orei 18.30, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, un moped care nu avea montate plăcuțe de înmatriculare/înregistrare, condus de un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din orașul Ocna Mureș.
Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu este înregistrat în circulație.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
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