Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz
Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz
Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a scris un mesaj, pe o rețea de socializare, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Transgaz privind posibilitatea extinderii rețelei de gaze naturale în Munții Apuseni și pașii necesari pentru ca proiectul să poată fi pus în practică.
Mesajul integral publicat de Corneliu Mureșan este următorul:
Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă. De prea mulți ani, gazul în Munții Apuseni apare în discursul public, stârnește speranța oamenilor, iar apoi este uitat. Moții au auzit suficiente promisiuni. De aceea, după întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Transgaz, nu vreau să spun că „gata, s-a rezolvat”. Ar fi simplu să facem asta. Au mai făcut-o și alții.
Vreau însă să spun ceva în care cred: gazul în Apuseni se poate realiza dacă există oameni care trag în aceeași direcție și muncesc serios pentru acest proiect. Iar în jurul lui începe să se formeze o echipă în care este loc pentru toți cei care vor sincer să pună umărul.
Alături de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, deputații Voicu Vușcan și Adrian Bara, directorul general al Cupru Min, Mircea Goia, și primarii Cornel Năpău și Marius Cioara, am discutat cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian, despre pașii concreți care trebuie făcuți pentru ca acest proiect să aibă o șansă reală.
În urma discuțiilor de astăzi, dar și a celor pe care le-am avut în primăvară, avem mai clar traseul care trebuie urmat. În perioada următoare vom transmite administrațiilor și instituțiilor implicate toate informațiile și demersurile necesare pentru ca proiectul să intre pe parcursul normal și fiecare să știe ce are de făcut.
Un punct foarte important este Cupru Min, companie strategică pentru Apuseni și pentru județul Alba. Compania s-a dezvoltat mult în ultimii ani, iar următorul pas major poate fi valorificarea superioară a cuprului, inclusiv prin dezvoltarea unei uzine metalurgice și obținerea unor produse finite aici.
Vom continua discuțiile cu Transgaz, Cupru Min, administrațiile locale și toate instituțiile care pot contribui la materializarea acestui proiect.
Oamenii din Apuseni nu cer privilegii. Cer condiții normale de viață, așa cum spun moții, „ca la șes”. Și merită ca, după atâția ani de vorbe, cineva să ducă lucrurile până la capăt.
Pe domnul Ion Sterian l-am cunoscut și am colaborat foarte bine cu dumnealui în perioada în care am fost secretar de stat în Guvernul României, în proiecte care țineau de interesele țării. Am încredere că putem colabora la fel de bine și acum, pentru un proiect important pentru județul Alba.
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