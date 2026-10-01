Doi consilieri locali din Vadu Moților, lăsați fără mandate după deciziile definitive ale ANI: Prefectul a emis ordinele de încetare a mandatelor de aleși

Doi consilieri locali din Vadu Moților și-au pierdut mandatele de reprezentare ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor legii nr. 165/2026.

„Termenul de 30 de zile pentru modificarea unor acte normative a început să curgă de la data de 31 august. Din datele pe care le-am centralizat la nivelul instituției noastre, a reișit că în județul Alba avem un număr de 2 consilieri locali care intră sub incidența textului de lege, ambii din Consiliul Local al comunei Vadu Moților.

Prin urmare, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind încetarea de drept a mandatelor, am emis Ordinul Prefectului numărul 321 din 30 septembrie și Ordinul Prefectului 322 din 30 septembrie privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de concilier local”, a declarat, joi, 1 octombrie 2026, prefectul județului Alba, Nicolae Albu.

Este vorba despre Gheorghe Dumitru Crișan și Iosif Lup care au fost depistați de către Agenția Națională de Integritate în conflict de interese, în 2024, după ce au votat mai multe hotărâri în favoarea societății comerciale la care sunt angajați.

Deciziile au rămas definitive în justiție în 2025, iar termenul de prescripție de 3 ani nu a fost împlinit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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