Video | La Universitatea din Alba Iulia a început oficial anul universitar 2026-2027: O zi plină de evenimente
La Universitatea din Alba Iulia a început oficial anul universitar 2026-2027: O zi plină de evenimente
Joi, 1 octombrie 2026, s-a dat oficial startul noului an universitar 2026-2027 cu o zi plină de evenimente la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB).
La Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia a avut loc de la ora 11.00 estivitatea de deschidere a noului an universitar la universitatea albaiuliană.
Începând cu ora 12:00 programul zilei speciale va continua cu întâlnirile cu tutorii de ani, dedicate studenților și masteranzilor din anul I. Aceștia vor avea avea ocazia să afle astfel mai multe despre facultate, viața de student și tot ce îi așteaptă în primul an.
Programarea întâlnirilor este disponibilă pe website-ul nostru, în secțiunea „Anunțuri”.
De la ora 13:00 activitățile se vor muta în curtea principală a UAB, unde se va da oficial startul Festivalului Student Fest UAB 2026!
„Ne așteaptă o zi plină, cu oameni faini, evenimente și multe motive să începem noul an universitar cu zâmbetul pe buze!”, au transmis reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
foto-video: Cosmin Szekely
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