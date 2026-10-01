Actualitate

Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea lucrărilor de licență sau doctorat: Amenzi de la 100.000 la 200.000 de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea lucrărilor de licență sau doctorat: Amenzi de la 100.000 la 200.000 de lei

Senatul României a adoptat un proiect de lege prin care poliția va putea fi sesizată de oricine, inclusiv din oficiu, în cazul vânzării sau cumpărării lucrărilor de licență, disertație ori doctorat.

Petrecerea Divorțaților

Propunerea legislativă modifică în acest sens alin. (6) al articolului 259 din Legea învăţământului superior nr.199/2023, potrivit Agerpres.

Legea în vigoare prevede interzicerea vânzării sau cumpărării de lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări ştiinţifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat ori în vederea promovării unor evaluări, fiind stabilite şi sancţiuni cu amenzi de la 100.000 la 200.000 de lei în cazul nerespectării acestor interdicţii.

Potrivit proiectului adoptat, constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale în aceste cazuri se vor face de către ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au competenţe în domeniu, la solicitarea „oricărei persoane fizice sau juridice de drept public sau drept privat, precum şi din oficiu”. În prezent, aceste contravenţii se constată doar la solicitarea motivată a instituţiei de învăţământ superior.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Calendar ortodox OCTOMBRIE 2026: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Parascheva și Sfântul Mucenic Dimitrie, cele mai importante sărbători ale lunii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

1 octombrie 2026

De

Calendar ortodox OCTOMBRIE 2026: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Parascheva și Sfântul Mucenic Dimitrie, cele mai importante sărbători ale lunii Octombrie 2026, cea de-a 10-a lună a anului, aduce, din punctul de vedere al calendarului ortodox, câteva sărbători religioase mari, extrem de importante pentru creştinii ortodocşi, precum prăznuirea Acoperământului Maicii Domnului, a Sfintei Cuvioase Parascheva sau […]

Citește mai mult

Actualitate

Fostul președinte Traian Băsescu, despre semnalul dat de Nicușor Dan că nu este de acord cu alegerile anticipate: ,,Cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

1 octombrie 2026

De

Fostul președinte Traian Băsescu, despre semnalul dat de Nicușor Dan că nu este de acord cu alegerile anticipate: ,,Cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze” Fostul președinte Traian Băsescu consideră că declarațiile repetate ale președintelui Nicușor Dan, potrivit cărora alegerile anticipate nu reprezintă o soluție […]

Citește mai mult

Actualitate

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță: ,,Vorbim de zeci de milioane de familii pentru care energia nu mai este un cost normal al traiului, ci o presiune constantă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

1 octombrie 2026

De

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță: ,,Vorbim de zeci de milioane de familii pentru care energia nu mai este un cost normal al traiului, ci o presiune constantă” Cheltuielile cu energia devin o povară pentru gospodării atunci când depășesc 10% din veniturile acestora, fenomen care reprezintă o formă de sărăcie mai puțin vizibilă în […]

Citește mai mult