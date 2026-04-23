Liga 3, Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia, duel încins pentru locul secund!  Și celelalte 3 conjudețene au jocuri externe

Liga 3, Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia, duel încins pentru locul secund și barajul de promovare! Și celelalte 3 conjudețene au jocuri externe
În play-off-ul Seriei 7 din Liga 3, este vineri, confruntarea dintre Sănătatea Cluj și CSM Unirea Alba Iulia, unul cu miză uriașă, între contracandidate la locul secund și participarea la barajul de promovare în Liga 2. Și
celelalte 3 conjudețene au dispute externe, Metalurgistul Cugir, în play-off, CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, în play-out, toate sâmbătă, la ora 17.00.
*Sănătatea Cluj (locul 2, 17 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 3, 16 puncte), vineri, pe „Clujeana”, ora 17.00.
Derby din toate punctele de vedere, între pretendentele la locul secund, în condițiile în care Poli Timișoara, prima clasată este aproape scăpată în învingătoare. Combatantele, despărțite de un punct, vin după rezultate pozitive, „virușii verzi”, revelația sezonului în Seria 8, s-au impus la Cugir (1-0), iar „alb-negrii” au făcut scor cu Unirea Tășnad (5-1). Sănătatea lui Vasile Miriuță nu a pierdut în sezonul curent în fața fanilor! Interesantă este apariția portarului „Pufi” Bălgrădean împotriva fostei sale echipe la care a stat 6 luni până în vară, de care s-a despărțit după ce s-a antrenat separat și și-a încasat din drepturile contractuale. Albaiulienii au două deplasări consecutive, urmând disputa de la Baia Mare, iar clujenii două partide acasă, peste o săptămână venind liderul
*Minaur Baia Mare (locul 6, 10 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 7, 10 puncte), sâmbătă, ora 17.00, pe „Viorel Mateianu”.
Împotriva formației pregătite de Alexandru Pelici, „roș-albaștrii” au tot lotul valid, revenind, după Vasile Goldiș, Petra, Liubashov și Mâlnă (s-a pregătit normal). Vizitatorii au două eșecuri la rând și două puncte în 4 întâlniri. Și gazdele vor avea două întâlniri acasă (urmează CSM Unirea Alba Iulia), iar oaspeții două deplasări (vine descinderea la Zalău).
*Unirea Sântana (locul 1, 43 de puncte) – CIL Blaj (locul 4, 32 de puncte), sâmbătă, ora 17.00, pe „Unirea”.
Arădenii au în start perfect de play-out, cu două victorii, totalizând 4 succese la rând. Blăjenii au spart gheața în această fază a campionatului și dispun de întreg efectivul. Gazdele s-au impus în ambele dispute directe, 2-1 în deplasare (runda inaugurală), 2-0 acasă (8 noiembrie 2025). Pe terenuri străine, blăjenii au luat doar 7 puncte din totalul celor 32 stagionale.
*Unirea DMO (locul 7, 14 puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 6, 27 de puncte), la „Sântămăria Orlea”, sâmbătă, ora 17.00.
Disputa ultimelor două clasate din Seria 7. Punctele sunt importante pentru universitari, pentru a evita clasarea pe locul 6, care implică riscuri în privința retrogradării (vor pica 5 din cele 8 formații). CSU Alba Iulia este într-un clasament intermediar, cu 27 de puncte, la o lungime deasupra „linii roșii”. Studenții (două remize în play-out) au tot lotul valid (inclusiv Pandor și Tamaș), iar la gazde sunt Nai, Agbomoniyi și E. Codrea (nou-promovata, 5 eșecuri consecutive și un punct din 8 confruntări).
Vizitatorii au două victorii directe (3-1 la Hațeg, tur) și 1-0 (pe „Pielarul”, în 20 martie, penultima rundă a sezonului regular)
