VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia a trecut „examenul” Pelici pe „Cetate”: 1-0 cu Minaur Baia Mare | Militaru, imbatabil în 6 jocuri, „alb-negrii” – pe locul secund!

CSM Unirea Alba Iulia a trecut „examenul” Pelici pe „Cetate”: 1-0 cu Minaur Baia Mare | Dragoș Militaru, imbatabil în 6 jocuri, „alb-negrii” – pe locul secund!

CSM Unirea Alba Iulia a învins pe „Cetate” în primul meci din play-off, 1-0 (0-0), pe Minaur Baia Mare, echipa fostului antrenor Alexandru Pelici, la debut pe banca maramureșenilor, gol Banyoi (86, prima reușită din 2026).

CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe locul secund, la 3 puncte de Poli Timișoara, în lupta pentru promovarea în Liga 2. Bilanțul lui Dragoș Militaru este unul remarcabil și cuprinde 6 întâlniri, 5 adjudecate și o remiză (cu Poli Timișoara), golaveraj 10-1!

Uniriștii s-au desprins cu greu în condițiile în care au jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică (Youlou, eliminat 38), asta după ce Giurgiu (31) a ratat un penalty! Militaru rămâne imbatabil la CSM Unirea Alba Iulia, câștigând împotriva predecesorului său, după un meci încărcat de evenimente, oponenții jucând în „10” timp de 52 de minute!!!

„Victorie meritată pentru că am presat tot timpul jocului, am ratat și un penalty în prima repriză. Nu ne-am creat foarte multe ocazii în repriza a doua, pentru că mai trebuie să știm să intrepretăm un joc în care suntem în superioritate numerică. Felicit echipa adversă pentru că din cele 6 meciuri de când sunt eu aici a arătat cel mai bine, ca spirit, ca organizare, probabil și prin prisma faptului că jucau cu un om în minus. Au dovedit că meritau să câștige seria, de la mijloc încolo au jucători peste media eșalonului. În primul rând nu jucăm noi de pe margine, și în al doilea rând noi pregătim fiecare meci la fel, indiferent de adversar, să avem principiile noastre, indiferent de cine e antrenor sau conducător. Și noi la Timișoara am rezistat 25 de minute în inferioritate. Înlocuirea lui Giurgiu nu a fost cauzată de ratarea penalty-uri, am vrut să aducem încă un atacant, gen Golda. Cu Banyoi, nu vorbim de inspirație, era normal să apelăm la tot ce aveam pe bancă în ultimele 20 de minute și mă bucur pentru el, că a spart gheața”, a spus Dragoș Militaru.

În jur de 3000 de spectatori pe „Cetate”, cea mai numeroasă asistență a sezonului de primăvară, inclusiv două galerii inimoase. După bara lui Youlou (5, șut în stâlpul drept), puține oportunități în primele 30 de minute, Mihaiu, scoate un penalty la un duel cu Lazăr, iar Giurgiu, căpitanul gazdelor ratează incredibil, șut alături din punctul cu var, pe lângă bara stânga (31)! U



În minutul 38, Theo Youlou, jucătorul din Coasta de Fildeș, a primit cartonaș roșu direct, după o altercație (verbală inițial, apoi s-au îmbrâncit și l-a lovit pe adversar) la centrul terenului cu Ardei, care a fost la rându-i avertizat, o fază delicată, tranșată de Mădălina Gherghi (Buftea). Vizitatorii au fost nevoiți să reziste în inferioritate mai bine de o repriză. Un alt moment de cotitură al întâlnirii. O primă repriză incendiară în care băimărenii au avut împotrivă un penalty (ratat de Giurgiu, 28) și au primit un cartonaș roșu (Youlou, 38).

În actul secund, Militaru plusează cu Golda, Ondreykovicz și Banyoi, dar asaltul „alb-negrilor” a fost unul orb. Uniriștii nu au fost în stare multă vreme să desfacă reduta băimăreană, evoluția din actul secund fiind una palidă. din întoarcere din careu, la o fază fixă (singurul șut pe poartă al gazdelor din a doua repriză)!

Înaintea jocului, echipierii uniriștii, în momentul când au revenit de la încălzire, îndreptându-se spre vestiare, s-au deplasat la banca de rezerve a oaspeților pentru a-l saluta pe Alexandru Pelici, fostul antrenor principal al grupării din Cetatea Marii Uniri, un gest de apreciat.

CSM Unirea: Ștefan – Szijj, Ardei, Vomir, Giurgiu/cpt. (46, Golda) – Ardeiu, Jorza (69, Borcea), Mihaiu (82, Pîntea) – Miclăuș (46, Ondreykovicz), Blănaru, Fetița (58, Banyoi); rezerve Ducan, Balaur, Banu, Lambru. Antrenor Dragoș Militaru.

Minaur: Began – Chinde (58, Erdei), R. Lazăr, Camara, D. Mureșan – Buhai (58, Tincău), Kraus (90+1, Ciocan), Moga, Bădici (72, Dogănoiu) – Youlou, Stănescu/cpt. (58, Orosz); rezerve Gârniță, Vitan, Fofana, Mondragon. Antrenor Alexandru Pelici.

Foto Lucian DANCIU și CSM Unirea Alba Iulia

