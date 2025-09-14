Liga 3 | Metalurgistul Cugir, lider și după etapa a 3-a: Victorie categorică la Șugag
Metalurgistul Cugir, lider în Liga 3 și după etapa a 3-a: Victorie categorică la Șugag
Metalurgistul Cugir se menține pe primul loc în Seria 7 din Liga 3 de fotbal și după etapa a 3-a.
Citește și: FOTO | CIL Blaj, victorie uriașă, cu Poli, primul succes acasă pentru CSM Unirea, întâiul eșec suferit de CSU
„Roș-albaștrii” au stricat, sâmbătă, 13 septembrie 2025, sărbătoarea conjudețenilor de la Hidro Mecanica Șugag, care au organizat primul meci din istorie în eșalonul terț pe propria arenă, cu aproape 500 de locuri pentru spectatori după modernizare.
Cugirul s-a impus cu 5-0 (3-0) la Șugag.
Au marcat: Mâlnă (20), Petra (25), Mihăilă (35), Goronea (87), Agbomoniyi (90).
Metalurgistul Cugir a primit un singur gol în trei etape, în victoria cu 2-1 de pe Stadionul „Cetate” în fața Unirii Alba Iulia din runda inaugurală.
Mai sunt acum doar două formații cu punctaj maxim în Seria 7 din Liga 3 de fotbal. Prima clasată, Metalurgistul Cugir 9 p. (11-1), este urmată de Unirea Sântana 9 p. (7-2) și CSM Unirea Alba Iulia 6 p. (7-2).
CS Universitar din Alba Iulia este pe locul 4, cu 6 puncte (5-5). CIL Blaj e pe locul 7, cu 3 puncte (3-5). Hidro Mecanica Șugag ocupă poziția a 12-a, cu 1 punct (2-8).
foto: Sorin Giurcă – imagine din meciul Metalurgistului Cugir cu Unirea DMO
