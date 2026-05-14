Peste 50 de familii de același sex cer statului român recunoașterea căsătoriilor încheiate în alte state UE. Avocatul Poporului cere modificarea Codului Civil

Peste 50 de familii formate din persoane de același sex cer statului român să le recunoască oficial căsătoriile încheiate în alte state europene. Avocatul Poporului cere modificarea Codului Civil.

Demersul vine după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care obligă statele membre să recunoască actele de stare civilă emise legal în alte țări din Uniune. În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit, din 2023, că România trebuie să recunoască legal și să protejeze cuplurile de același sex.

Cristina și Jadwiga sunt împreună de 9 ani și s-au căsătorit în Spania, în urmă cu trei ani. A fost o ceremonie restrânsă, dar mai mult decât puteau avea în România. De curând s-au întors în țară, însă aici relația lor nu este recunoscută legal.

Cristina și Jadwiga: „Ce este între noi este neschimbat: iubirea, afecțiunea. Dar, ca orice familie, ne dorim să fim recunoscute și în România. E foarte ciudat momentul când suntem în aeroport. Noi știm că suntem căsătorite, dar cumva ai senzația că ceva se schimbă.”

Miercuri, cele două au semnat o cerere prin care solicită transcrierea certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă din România.

Iustina Ionescu, avocată la asociația ACCEPT: „În momentul în care cer să-și facă pașaportul, vor fi puse în situația de a completa dacă sunt căsătorite sau nu. În această situație, statul, pentru că nu-ți recunoaște căsătoria, te constrânge să bifezi «necăsătorit», ceea ce este un fals în acte.”

În paralel, reprezentanții ACCEPT au mers la Reprezentanța Comisiei Europene din București și i-au înmânat comisarului european pentru Justiție, Michael McGrath, o scrisoare prin care reclamă dificultățile de aplicare a deciziilor europene în România.

Victor Ciobotaru, director executiv ACCEPT: „Singurul lucru pe care l-a făcut statul român, prin politicieni, a fost să transmită semnalul că România nu este pregătită, ceea ce este în dezacord total cu ceea ce ne arată studiile sociologice. Persoanele LGBT vor avea aceleași drepturi, adică vor putea să-și însoțească partenerii de viață la spital.”

În 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre sunt obligate să recunoască documentele de stare civilă emise legal într-o altă țară din Uniunea Europeană, inclusiv în cazul căsătoriilor între persoane de același sex.

Renate Weber, Avocatul Poporului: „Este vorba de o clasă politică destul de conservatoare. Nici parteneriat civil nu avem și nici recunoașterea familiei.”

Autoritățile nu au anunțat încă în ce mod vor aplica decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene.

