FOTO | CIL Blaj, victorie uriașă, cu Poli, primul succes acasă pentru CSM Unirea, întâiul eșec suferit de CSU
În după amiaza zilei de vineri, 12 septembrie 2025, s-au disputat primele meciuri din etapa a 3-a în Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.
La Blaj, CIL-ul a învins cu 2-1 (1-1), cu Știința Poli Timișoara. Este o victorie uriașă a blăjenilor, care au remontat după ce au fost conduși cu 1-0 în fața unui opnent mult mai bine cotat.
Au marcat: Lungar (19), Said Alves (75), respectiv Vlaicu (12).
Primele două goluri au fost înscrise de jucători under.
Sunt primele puncte obținute în ediția 2025-2026 a Ligii 3 de echipa din „Mica Romă”, iar pentru Știința Poli, aflată la prima înfrângere stagională, e a doua deplasare consecutivă în județul Alba în care nu reușește să se impună.
Pe Stadionul „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia a obținut prima victorie acasă în noul campionat.
A fost 2-0 (1-0) cu Viitorul Arad.
Au marcat: Fetița (27), Jorza (75).
Este a doua partidă consecutivă în care uniriștii nu primesc gol.
De notat revenirea pe teren într-un meci oficial, și încă cu gol, a lui Amir Jorza, care a suferit o accidentare horror în partida din Cupa României cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe din 30 octombrie 2024.
În județul Arad, Unirea Sântana a dispus cu 3-0 (1-0) de CS Universitar din Alba Iulia.
Au marcat: C. Rus (17, 85), Nica (75).
Universitarii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 45+1, când E. Vlad a fost eliminat pentru fault din postura de ultim apărător.
S-au întâlnit două formații care aveau punctaj maxim după primele două etape.
CSU a suferit astfel primul eșec stagional în eșalonul terț. A fost de altfel și primul meci de campionat în care CSU nu a înscris.
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 17.00, Hidro Mecanica Șugag va întâlni pe teren propriu pe Metalurgistul Cugir.
foto: CIL Blaj, Lucian Danciu (CSM Unirea Alba Iulia)
info meci Sîntana: SportArad.ro
