Curier Județean

VIDEO | 20 de utilaje agricole verificate de specialiștii RAR Alba „acasă” la proprietari: Autolaboratorul instituției, deplasat în două localități

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

De

20 de utilaje agricole verificate de specialiștii RAR Alba „acasă” la proprietari: Autolaboratorul instituției, deplasat în două localități

Registrul Auto Român (RAR), prin reprezentanța Alba, continuă și în această perioadă acțiunile dedicate fermierilor și deținătorilor de utilaje agricole, prin deplasarea autolaboratorului în comunitățile din județ, la solicitarea autorităților locale și a agricultorilor.

Joi, 14 mai 2026 autolaboratorul Registrul Auto Român Alba a fost prezent în comunele Livezile și Rimetea, unde specialiștii instituției au efectuat verificări tehnice și au acordat asistență pentru îndeplinirea formalităților necesare înmatriculării, înregistrării și efectuării inspecțiilor tehnice periodice pentru utilajele agricole. În cadrul acestei acțiuni au fost verificate 20 de utilaje agricole.

Aceste acțiuni au ca scop facilitarea accesului fermierilor la serviciile tehnice oferite de Registrul Auto Român, reducerea timpilor de așteptare și eliminarea costurilor suplimentare generate de deplasarea utilajelor la sediul RAR. Prin organizarea punctelor de lucru mobile, serviciile publice devin mai accesibile, iar agricultorii beneficiază de sprijin concret și eficient, direct în localitățile în care își desfășoară activitatea.

„Activitățile vor continua și în perioada următoare, în toate zonele județului Alba, în funcție de solicitările transmise de reprezentanții primăriilor, precum și de agricultorii și fermierii interesați.

Instituția Prefectului – Județul Alba susține în continuare aceste demersuri care contribuie la sprijinirea sectorului agricol și la apropierea serviciilor publice de cetățeni, prin soluții adaptate nevoilor din teren”, se arată într-un comunicat de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Mii de persoane din Alba nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul legal. Câte dintre acestea au buletinul expirat și câți tineri de 14 ani nu și-au făcut prima carte de identitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

14 mai 2026

De

Mii de persoane din Alba nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul legal. Câte dintre acestea au buletinul expirat și câți tineri de 14 ani nu și-au făcut prima carte de identitate La nivelul județului Alba, la data de 18 aprilie 2026, în componenta informatizată a Registrului național de evidență a persoanelor, figura […]

Citește mai mult

Curier Județean

15 mai 2026 | Vineri începe festivalul ,,Lucian Blaga” la Sebeș: Evenimentele îl omagiază pe Lucian Blaga și Constantin Brâncuși. PROGRAMUL complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

14 mai 2026

De

Vineri începe festivalul ,,Lucian Blaga” la Sebeș: Evenimentele îl omagiază pe Lucian Blaga și Constantin Brâncuși. PROGRAMUL complet Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul ne invită la o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, un eveniment cultural fondat în anul 1981, de un grup de intelectuali transilvăneni (Mircea Tomuș. Achim Mihu) […]

Citește mai mult

Curier Județean

14 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 mai 2026

De

14 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează joi, 14 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult