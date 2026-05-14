VIDEO | 20 de utilaje agricole verificate de specialiștii RAR Alba „acasă” la proprietari: Autolaboratorul instituției, deplasat în două localități
Registrul Auto Român (RAR), prin reprezentanța Alba, continuă și în această perioadă acțiunile dedicate fermierilor și deținătorilor de utilaje agricole, prin deplasarea autolaboratorului în comunitățile din județ, la solicitarea autorităților locale și a agricultorilor.
Joi, 14 mai 2026 autolaboratorul Registrul Auto Român Alba a fost prezent în comunele Livezile și Rimetea, unde specialiștii instituției au efectuat verificări tehnice și au acordat asistență pentru îndeplinirea formalităților necesare înmatriculării, înregistrării și efectuării inspecțiilor tehnice periodice pentru utilajele agricole. În cadrul acestei acțiuni au fost verificate 20 de utilaje agricole.
Aceste acțiuni au ca scop facilitarea accesului fermierilor la serviciile tehnice oferite de Registrul Auto Român, reducerea timpilor de așteptare și eliminarea costurilor suplimentare generate de deplasarea utilajelor la sediul RAR. Prin organizarea punctelor de lucru mobile, serviciile publice devin mai accesibile, iar agricultorii beneficiază de sprijin concret și eficient, direct în localitățile în care își desfășoară activitatea.
„Activitățile vor continua și în perioada următoare, în toate zonele județului Alba, în funcție de solicitările transmise de reprezentanții primăriilor, precum și de agricultorii și fermierii interesați.
Instituția Prefectului – Județul Alba susține în continuare aceste demersuri care contribuie la sprijinirea sectorului agricol și la apropierea serviciilor publice de cetățeni, prin soluții adaptate nevoilor din teren”, se arată într-un comunicat de presă.
