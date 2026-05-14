Sindicaliștii de la Guvern solicită demisia Oanei Gheorghiu și a lui Irineu Darău: „Palatul Victoria nu este showroom”

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului a solicitat public, joi, 14 mai 2026 demisia de onoare sau, în lipsa acesteia, demiterea imediată a vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu şi a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public privind întâlniri, corespondenţe şi demersuri instituţionale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits, în raport cu instituţii ale statului român, inclusiv ADR şi STS.

Sindicatul le-a cerut public celor doi să facă dovada că au declarat, în RUTI, toate întâlnirile, discuţiile şi contactele instituţionale avute cu reprezentanţii grupului Schwarz.

Potrivit sindicatului, explicaţiile potrivit cărora demersul ar fi fost unul „exploratoriu” nu sunt suficiente: „În administraţia publică, aparenţa contează. Funcţia de viceprim-ministru şi cea de ministru nu pot fi folosite pentru a deschide uşi instituţionale unor operatori economici privaţi, indiferent cât de mare, respectabilă sau strategică este compania respectivă. Guvernul României nu este agenţie de business development”.

„Palatul Victoria nu este showroom, iar vicepremierii şi miniştrii nu sunt agenţi comerciali pentru companii private”, subliniază sindicaliștii.

„Înainte de a demisiona sau a fi demişi, solicităm public celor doi să facă dovada că au declarat, în RUTI, toate întâlnirile, discuţiile şi contactele instituţionale avute cu reprezentanţii grupului Schwarz sau cu entităţi interesate de decizii publice în materia digitalizării, cloud, infrastructurii digitale, securităţii cibernetice ori achiziţiilor publice? Dacă da, solicităm indicarea publică a înregistrărilor RUTI, cu data, participanţii, scopul întâlnirilor, temele discutate şi concluziile aferente. Dacă nu, de ce nu au fost declarate?”, spun sindicaliştii.

Ei arată că „RUTI nu este un mecanism facultativ, lăsat la aprecierea demnitarului, ci o obligaţie legală de transparenţă”.

