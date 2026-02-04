Liderul UDMR, Kelemen Hunor: PSD ar trebui să fie cel care spune „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”
Kelemen Hunor: PSD ar trebui să fie cel care spune „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că „e cam mult” să discuţi 5 luni în coaliţia de guvernare doar două proiecte de legi, cel legat de reforma în administraţie şi pachetul economic, dar că nu poate cataloga PSD că blochează reformele.
Întrebat, marţi, 3 februarie 2026, la televiziunea Digi24, dacă PSD blochează reformele, aşa cum afirmă şi premierul Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a precizat că există multe discuţii în coaliţie, dar că nu poate spune că blocajul s-ar datora PSD.
„Sunt discuţii, dar n-aş spune că blochează. Discuţiile de obicei sunt necesare. Dar, într-adevăr, pe anumite chestiuni a depăşit această coaliţie orice aşteptare, în jos. De cinci luni de zile să discuţi două proiecte de legi, administraţia locală şi centrală şi pachetul economic, e cam mult. Au fost foarte puţine măsuri de reformă adevărată, dacă e să vorbim de reforme. Au fost corecţii dorite, nedorite, necesare, foarte necesare pentru a echilibra bugetul”, a declarat liderul UDMR, potrivit News.ro.
Întrebat dacă PSD se teme că PNL nu va respecta înţelegerea cu rotativa de premier în 2027, Kelemen Hunor a răspuns că ar fi prea devreme şi lipsită de logică o astfel de atitudine din partea social-democraţilor.
„Dacă vrei să joci politic pe rotativă, cu care eu nu am fost de acord de la bun început, asta ar trebui să faci cel mai repede la bugetul anului 2027, nu acum. Acum, dacă cineva încearcă şi gândeşte raţional în această lume devenită iraţională, PSD ar avea interesul să-l împingă pe Ilie Bolojan să facă cât mai mult din ce e de făcut, nu ca să frâneze. De aceea eu nu cred în această logică, pur şi simplu nu se susţine. Eu înţeleg simpatiile, antipatiile, dar logic, raţional gândind, PSD ar trebui să fie cel care spune «Hai Ilie, fă, fă, du-te»”, a precizat Kelemen Hunor.
El este convins că rotativa se va face în 2027 şi că nu are nici un dubiu, pentru că „e scris pe hârtie”.
Partidul Social Democrat a decis, duminică, 1 februarie 2026, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă.
Liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis un avertisment pentru toţi cei responsabili, că limita de suportabilitate a fost deja depăşită.
Social-democraţii propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari, reamintește News.ro.
