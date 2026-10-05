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Legea care dublează cota de urşi ce pot fi împuşcaţi, promulgată: Intervenţie rapidă în localităţile atacate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Legea care dublează cota de urşi ce pot fi împuşcaţi, promulgată: Intervenţie rapidă în localităţile atacate

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat luni, 5 octombrie 2026, legea care modifică regulile privind intervenţia în cazul atacurilor urşilor şi dublează, pentru anii 2026 şi 2027, cotele de recoltare stabilite pentru prevenirea şi combaterea incidentelor cu ursul brun.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii nr. 218/2026, care modifică şi completează OUG 81/2021 privind metodele de intervenţie imediată în cazul atacurilor urşilor asupra persoanelor şi bunurilor acestora.

Noua lege stabileşte pentru 2026 şi 2027 o cotă anuală de prevenţie de aproape 900 de exemplare şi o cotă de intervenţie de 110 urşi. Practic, numărul exemplarelor care pot fi recoltate ajunge la aproape 1.000 pe an, în funcţie de situaţiile de prevenţie şi intervenţie.

Intervenţie fără blocaje birocratice

Una dintre principalele modificări vizează intervenţia rapidă în localităţile în care urşii ajung în căutare de hrană, pătrund în gospodării sau reprezintă un pericol direct pentru oameni.

Echipa de intervenţie imediată rămâne coordonată de primar sau viceprimar şi include jandarmi, personal tehnic cinegetic şi medic veterinar. În funcţie de nivelul de risc, autorităţile pot decide pe loc măsura necesară: alungarea animalului, tranchilizarea şi relocarea acestuia sau, în situaţiile în care pericolul o impune, eutanasierea ori împuşcarea.

Noua reglementare urmăreşte astfel eliminarea întârzierilor administrative şi a procedurilor care, în trecut, puteau împiedica intervenţia rapidă în cazul unui urs aflat în intravilan.

Legea simplifică şi regulile privind contractele de permanenţă pe care administraţiile locale trebuie să le încheie cu medicii veterinari şi cu asociaţiile de vânătoare, după ce autorităţile locale au reclamat în repetate rânduri că lipsa unor astfel de contracte le limitează capacitatea de reacţie.

Nicuşor Dan a contestat legea, dar CCR i-a respins sesizarea

Parcursul legii a fost unul controversat. După adoptarea sa de către Parlament, Nicuşor Dan a sesizat Curtea Constituţională, contestând constituţionalitatea actului normativ.

În iunie 2026, CCR a respins sesizarea preşedintelui şi a stabilit că modificările aduse regimului de intervenţie asupra exemplarelor de urs brun sunt constituţionale.

Ulterior, în urma cererii de reexaminare formulate de şeful statului, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat din nou legea, pe 16 septembrie 2026. Proiectul a fost votat cu 249 de voturi „pentru”, fiind menţinute cotele de prevenţie şi intervenţie stabilite anterior.

Cotele, fundamentate prin studii tehnice

Susţinătorii noilor prevederi invocă studii tehnice de specialitate care au stat la baza modificării legislaţiei, inclusiv analize genetice privind populaţia de urs brun şi proiecte de zonare a managementului speciei.

Miza noilor reguli este crearea unui mecanism prin care autorităţile locale să poată reacţiona rapid atunci când urşii coboară în localităţi, ajung la tomberoane, pătrund în gospodării sau atacă oameni.

Prin promulgarea legii, regimul de intervenţie devine astfel mai permisiv, iar autorităţile locale primesc instrumente suplimentare pentru gestionarea atacurilor, într-un context în care prezenţa urşilor în zonele locuite a devenit o problemă tot mai frecventă în România.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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