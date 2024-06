Lae Dreghici, celebrul cascador albaiulian, împlinește astăzi 72 de ani: O viață trăită la maxim, cu spectacol şi adrenalină

Nicolae Dreghici sau „Lae Cascadorul”, așa cum este cunoscut de către urmăritori, împlinește sâmbătă, 15 iunie, vârsta de 70 de ani. Cascadorul albaiulian s-a născut în Oarda de Sus, într-o familie de oameni simpli, unde a locuit într-o casă de pământ acoperită cu paie.

Lae Cascadorul s-a născut în satul Oarda de Sus, într-o familie de oameni simpli, locuind într-o casă de pământ acoperită cu paie, iar la 63 de ani ai săi, încă pare să aibă aceeași energie, o doză mare de nebunie și poftă de suprarenină ca la 9 ani, pe când a început să dea frâu liber celor mai năstrușnice idei. ”De mic am fost un copil aparte. Dacă cineva sărea cap de pe malul Mureșului, eu săream de pe pod. Dacă cineva înota pe sub apă, eu treceam Mureșul pe sub apă, ori dacă cineva se scălda în luna mai în Mureș, eu mă scăldam în februarie”, povestește Lae.

De curând, Lae Dreghici a participat la show-ul ”Românii au talent”, unde a oferit întregii țări un spectacol grandios, cu multă adrenalină și momente spectaculoase, în stilul specific. În prima etapă a show-ului, Lae și Robert, fiul său au impresionat până la lacrimi juriul și au primit golden buzz de la Dragoș ajungând direct în semifinală.

Începuturile de viață extremă au legătură cu declarația de mai sus. Lae își amintește de o zi de 16 februarie, pe când oamenii erau cu șubele pe ei, iar el a sărit în râul Mureș, demonstrându-și curajul nebun pe care îl are… Ieșeau aburi din el ca din rufele proaspăt scoase din apa fierbinte, iar acasă a ajuns cu slipul înghețat, dar ce mai conta…Pentru el de fapt aceasta era doza de care, la ceva timp, avea nevoie să-și astâmpere pofta de adrenalină.

Fura ouă de acasă să le dea în schimb pentru câteva minute de călărit caii vecinilor

”Eram nebunatic rău. Îmi plăceau caii mult de tot. Şi, cum părinții mei nu aveau cai, furam ouă de acasă şi le dădeam oamenilor care aveau, să mă lase să-i călăresc…”, mai povestește Lae.

Prima ”cascadă”, la vârsta de 9 ani: A sărit de pe șura casei părintești

Povestea lui în lumea cascadoriei a început la vârsta de 9 ani, când a sărit de pe șura casei părintești. Nu era lipsit de idei, iar cum mintea este ”gestantă”, după un experiment reușit făcut de el cu o pietricică legată de patru capete ale unei batiste, pe care a aruncat-o iar la cădere s-a deschis ca o parașută și piatra a căzut lin, s-a gândit că el poate juca rolul pietricicăi fără niciun fel de problemă. Așa se face că a luat lepedeul (cearceaful de pânză) mamei, funia tatălui de la car și a trecut la fapte.

La 18 ani, a decis să facă armata voluntar şi a ajuns la Constanţa, însă neastâmpărarea îl urmărea peste tot și nu a rezistat mult în regimul de cazarmă. A plecat la București, pentru a-și urma visul pe care instinctul i-l dădea de mic, și anume de a fi cascador. Și-a luat motocicletă, pe care o conducea fără permis. Nu a trecut multă vreme și a început să cocheteze cu raliurile, care sunt mai imprevizibile decât cascadoria, după cum spune el. Între timp și-a luat și permisul de conducere.

La București, a stat ore și zile întregi în Buftea pentru ca cineva să-l bage în seamă, până când l-a întâlnit pe Szobi Cseh, cel mai are cascador român al tuturor timpurilor, care l-a introdus în lumea filmului. În 1980, destinul i-a surâs de-a dreptul. Lae a apărut în filmul ”Munți în flăcări”, unde a filmat câteva cascade ușoare. Apoi, era prezent și el peste tot unde era solicitat Szobi. Așa se face că a jucat în 12 filme, printre care se mai numără ”Burebista”, ”Colierul de turcoaze”, ”Capcana mercenarilor”, “Mircea cel Mare”, ”Horea”, ”Drumul oaselor”, etc, iar ultimul “Martori dispăruţi”, în 1989.

Prima cascadorie voită a fost în anul 1984, la Alba Iulia, pe stadion, alături de Szobi. Numere de cascadorie, precum treceri prin foc, sărturi din mașină sau de pe o mașină pe alta au fost prezentate atunci publicului albaiuian. Era vremea când nu era pus tartan pe stadion, era doar ciment. Acesta a fost și momentul când Lae a trecut de la stadiul de aventură la cascadorie.

În 1995, Lae a executat cea mai periculoasă cascadorie de până atunci, recunoscută pe plan național și internațional. A ”zburat”, cu o Dacia 1310, peste 63 de metri prin aer. 50.000 de oameni, în delir

Au urmat numeroase spectacole de cascadorie, a transmis chiar și prima cascadorie în direct la televizor, la emisiunea ”7 zile și 7 nopti”, iar în 1995 a dat lovitura cu cea mai periculoasă cascadorie de până atunci executată pe plan european.

O cascadorie demnă de Cartea Recordurilor. A sărit cu o Dacia 1310 peste două tiruri așezate unul după celălalt, la 140 km/oră și a ”zburat” în aer 63, 68 de metri ajungând la o înălțime de 11 metri! În prelungirea celor două tiruri au mai fost de fapt puse cartoane, pentru că al treilea tir nu a vrut să îl dea nimeni, că nu aveau încredere.

Practic, patru tiruri și o dubiță dacă erau puse acolo le trecea cu brio, la cei 63 de metri pe care i-a zburat în aer. Peste 50.000 de spectatori au asistat atunci la acel ”spectacol” unicat în România și nu numai. ”Cascada22/95”, cum a fost numită de către Lae, a fost recunoscută la nivel naţional şi internaţional, a fost premieră europeană şi difuzată la “Real TV” (SUA) și Discovery, dar și pe toate posturile naționale.

A executat și alte cascadorii periculoase, cum ar fi răsturnarea cu 160 de atmosfere de gaz metan sub presiune în portbagajul mașinii sau răsturnarea mașinii în tunelul de foc.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI