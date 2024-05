„Am fost un copil extrem, am făcut multe nebunii la viața mea.” Ce spune Lae Dreghici despre copilăria sa și începuturile carierei de cascador

Lae Dreghici, cunoscut ca și Lae Cascadorul, a povestit la Radio Unirea FM, joi, 23 mai, despre năzbâtiile pe care le-a făcut în copilărie, dar și despre începuturile sale în lumea cascadoriei.

Lae Dreghici spune că în copilărie era nevoit să confecționeze tot felul de invenții, precum o trotinetă creată din „box de păpuci”, cremă de ghete, care era pusă între doi lați, unite printr-un cui, astfel rezultând un fel de trotinetă. În momentul în care aceasta era folosită, crema de ghete era distrusă. O altă întâmplare spusă de către cascador a avut în prim plan o bicicletă pe care unul dintre vecinii lui o avea. Problema era că pentru a o folosi, acesta trebuia să fure de acasă mereu trei ouă pentru o tură, însă avea voie să folosească doar o pedală, astfel căzând de multe ori.

Venind înspre adolescența lui Lae Dreghici, acesta își amintește despre întâlnirea cu celebrul cascador Szobi Cesh, ca un moment cheie în viața sa. „Am fost un copil extrem, am făcut multe nebunii la viața mea. Am făcut armata în Costanța la 18 ani, voluntar. Am ieșit la raportul batalionului pentru a mă lăsa să ma duc la București, să îl întâlnesc pe Szobi Cseh. Din păcate nu m-au lăsat, pentru că fratele meu era cu mine în unitate, orice as fi vrut eu să fac, cu aprobarea oamenilor din armată, trebuia să am și consițământul fratelui meu.

A venit până la urmă eliberarea, i-am dat valiza fratelui meu și i-am spus să o ducă acasă, deoarece eu merg la București. Am reușit să mă întâlnesc cu Szobi Cseh și m-a dus la niște probe. Am fost acceptat imediat. Pentru o perioadă am lucrat și la circ în București, nu ca membru al echipei, însă stăteam pe lângă ei foarte mult” a precizat albaiulieanul despre unul dintre momentele importante ale vieții sale.

„În 1979 am participat la primul meu film. În prima cascadă am mimat că sunt pușcat, am căzut de pe o glie pe pământ. Mi-a dat atâta încredere și atâta dorință să repet și să am acea senzație, încât nu m-am mai putut opri,” a mai spus Lae Cascadorul despre primul său film la care a participat și a făcut cascade.

În final Lae Drghici a ținut să menționeze că este chiar plăcut să treci prin viață și să știi că lași ceva în urmă, că nu parcurgi viața degeaba.

