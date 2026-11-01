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Românii pot produce acasă până la 200 de litri de țuică sau pălincă fără să plătească accize: Băutura nu poate fi vândută și trebuie să fie  obținută din fructele produse în gospodărie

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

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Românii pot produce acasă până la 200 de litri de țuică sau pălincă fără să plătească accize: Băutura nu poate fi vândută și trebuie să fie  obținută din fructele produse în gospodărie

Gospodăriile din România înscrise în Registrul agricol beneficiază de scutirea de la plata accizelor pentru cel mult 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, dacă acestea nu sunt vândute, potrivit unui proiect adoptat la începutul lunii octombrie 2026.

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Facilitatea se aplică dacă băutura este destinată consumului persoanei care o produce, familiei sau musafirilor, nu este vândută și este obținută din fructele produse în gospodărie. Proiectul adoptat pe data de 7 octombrie, introduce o scutire distinctă pentru băuturile alcoolice tradiționale, precum țuica, rachiul sau pălinca, și stabilește un plafon de 200 de litri pe an.

Limita se aplică întregii gospodării, nu fiecărui membru al familiei. Pentru a beneficia de facilitate, gospodăria trebuie să fie înscrisă în Registrul agricol, iar băuturile nu pot fi comercializate.

Proiectul mai conține o prevedere tehnică referitoare la micii producători independenți de băuturi fermentate. Cantitatea de băuturi tradiționale produsă într-o gospodărie și nedestinată vânzării nu va fi inclusă în calculul volumelor comerciale folosite pentru încadrarea unui producător în această categorie.

Limitele maxime realizate în ultimele 12 luni consecutive de activitate sunt:

-200.000 de hectolitri pentru bere;
-1.000 de hectolitri pentru vinuri;
-15.000 de hectolitri pentru băuturile fermentate, altele decât berea și vinul;
-250 de hectolitri pentru produsele intermediare.

Aceste valori nu reprezintă cantități pe care o gospodărie le poate produce fără accize. Ele sunt plafoane separate, aplicabile operatorilor economici pentru menținerea statutului de mic producător independent. Pentru gospodării, limita prevăzută de proiect rămâne de 200 de litri pe an.

Amendamentul privind scutirea de accize a fost propus de deputatul PSD Mircea Govor. Acesta susținea că măsura ar permite promovarea, prezentarea și degustarea băuturilor tradiționale fără comercializarea lor. Potrivit motivării amendamentului, cantitatea exceptată nu ar avea un impact semnificativ asupra veniturilor bugetare, iar noua regulă ar clarifica folosirea acestor produse la evenimentele tradiționale de familie.

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