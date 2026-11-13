La Spitalul Județean din Alba Iulia, taxă de însoțitor pentru mama unui copil de 3 ani internat cu insuficiență respiratorie, deși nu i s-a oferit nici măcar un pat
La Spitalul Județean din Alba Iulia, taxă de însoțitor pentru mama unui copil de 3 ani internat cu insuficiență respiratorie, deși nu i s-a oferit nici măcar un pat!
Un caz care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt aplicate taxele pentru însoțitorii pacienților minori a fost semnalat redacției Ziarului „Unirea” de medicul pediatru Alin Nicula, de la Spitalul din Abrud. Acesta reclamă situația unei mame care, după șase zile petrecute alături de copilul său de 3 ani și 5 luni, internat la Alba Iulia cu pneumonie și insuficiență respiratorie, a fost informată că trebuie să achite taxa aferentă serviciilor hoteliere pentru însoțitor.
Potrivit sesizării transmise redacției, copilul a fost transferat cu ambulanța de la Spitalul din Abrud la Spitalul din Alba Iulia, unde a fost internat pentru tratament și supraveghere medicală. Având în vedere vârsta fragedă a pacientului și gravitatea afecțiunii, mama a rămas alături de acesta pe întreaga perioadă a internării. La șase zile de la internare, femeia ar fi fost informată că trebuie să achite taxa pentru serviciile hoteliere aferente însoțitorului. Problema semnalată este cu atât mai delicată cu cât mama nu dispune de posibilitățile financiare necesare pentru plata acestei sume. Medicul pediatru Alin Nicula a considerat că situația trebuie clarificată și a transmis sesizări atât conducerii Spitalului din Alba Iulia, cât și Casei de Asigurări de Sănătate Alba.
Unul dintre principalele aspecte semnalate de medic vizează condițiile efective în care mama a fost nevoită să stea alături de copilul internat. În sesizarea sa, Alin Nicula atrage atenția asupra faptului că, deși taxa este justificată prin acoperirea unor servicii hoteliere, inclusiv a lenjeriei, mamei nu i-ar fi fost pus la dispoziție nici măcar un pat individual de însoțitor. Astfel, pe durata internării, femeia ar fi fost nevoită să doarmă pe un scaun sau în același pat cu copilul.
„Dumneavoastră citați textul legii care definește taxa drept «tarif al serviciilor hoteliere» și menționați că aceasta acoperă inclusiv «lenjeria». Cu toate acestea, pe toată perioada internării, mamei nu i s-a pus la dispoziție un pat individual de însoțitor, fiind obligată să doarmă pe un scaun/în pat cu copilul. Solicitarea unei taxe pentru «servicii hoteliere» și «lenjerie», în condițiile în care spitalul nu a asigurat logistica minimă (patul), reprezintă o încasare abuzivă a unei sume pentru un serviciu neprestat în fapt”, a transmis medicul în sesizarea sa.
Acesta solicită clarificarea temeiului legal în baza căruia a fost stabilită taxa, dar și a serviciilor concrete pe care unitatea medicală le-a asigurat în schimbul sumei solicitate.
Un alt argument invocat de medicul pediatru se referă la gravitatea diagnosticului copilului. Alin Nicula consideră că prezența mamei lângă un copil de numai 3 ani și 5 luni, diagnosticat cu pneumonie și insuficiență respiratorie, nu poate fi privită exclusiv ca o opțiune personală pentru care se solicită servicii hoteliere. În opinia sa, în contextul unei asemenea patologii, prezența părintelui reprezintă o necesitate importantă pentru copil, inclusiv din perspectiva supravegherii și a sprijinului emoțional pe durata tratamentului.
Prin demersurile făcute către Spitalul din Alba Iulia și Casa de Asigurări de Sănătate Alba, medicul Alin Nicula solicită analizarea situației și anularea, respectiv restituirea taxei de însoțitor. (C.G.)
Foto: rol ilustrativ
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