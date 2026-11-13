Râul Arieș a depășit cota de inundație la Scărișoara: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă. Forțele ISU Alba, mobilizate în teren
Râul Arieș a depășit cota de inundație la Scărișoara: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă. Forțele ISU Alba, mobilizate în teren
Râul Arieș a depășit cota de inundație la Scărișoara, fiindt emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă. Forțele ISU Alba au fost mobilizate în teren.
Hidrologii au emis vineri, 13 noiembrie 2026, o atenționare cod portocaliu de inundații, valabilă astăzi, în intervalul orar 15:30 – 24:00, pe mai multe râuri mici din bazinul Arieș.
Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE INUNDAȚIE pe râurile din bazinele hidrografice: Arieș – bazin amonte S.H. Baia de Arieș, județul Alba.
Pe fondul precipitațiilor însemnate cantitativ care continuă să cadă în județ, după ce zona s-a aflat sub incidența avertizării meteorologice cod portocaliu , a fost depășită cota de inundație pe râul Arieș, în zona localității Scărișoara.
Pentru gestionarea situației în teren au fost mobilizate forțe din cadrul ISU Alba pentru recunoașterea în teren și monitorizarea acestor zone, în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în acest tip de risc.
Totodată, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru raza localităților aflate sub incidența avertizării hidro-meteorologice.
De asemenea, reamintim ca în cursul zilei de ieri, la nivelul Comitetului județean pentru Situații de Urgență Alba a fost adoptată Hotărârea CJSU nr. 28 din 12.11.2026, principalele măsuri dispuse fiind:
– pe perioada de valabilitate a codului, dar și în prezent, la nivelul ISU Alba s-a activat grupa operativă, iar la nivelul subunităților de intervenție a fost alertat personalul din tură liberă pentru a fi în măsură să intervină în caz de nevoie;
- SGA Alba, va monitoriza cursurile de apă în vederea identificării creșterii debitelor de
apă sau alte situații din competență și informează operativ CLSU/CJSU.
- avertizarea populației din zonele vulnerabile, expuse riscului de inundații;
- pregătirea pentru intervenție a S.V.S.U. și a utilajelor/mijloacelor avute la dispoziție pe plan local, în UAT-urile vizate.
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