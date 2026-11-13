Investiție de aproape 8 milioane de euro la Ocna Mureș: Producția de sare recristalizată ar putea fi reluată, cu 45 de noi locuri de muncă și o producție anuală de aproape 50.000 de tone de sare

Producția de sare recristalizată ar putea fi reluată la Ocna Mureș, în urma unei investiții estimate la aproape 8 milioane de euro. Proiectul ar urma să genereze aproximativ 45 de noi locuri de muncă și o producție anuală de aproape 50.000 de tone de sare.

Prefectul județului Alba, Corneliu Mureșan, a anunțat că a purtat discuții la București cu directorul general al SALROM, Constantin Dan Dobrea, și cu ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel-Cătălin Zamfir, privind perspectivele reluării activității.

Potrivit acestuia, proiectul presupune repunerea în exploatare a unei sonde, achiziționarea unei instalații moderne de recristalizare și a unor linii complet automatizate de ambalare a sării în cutii și pungi.

În prezent, sunt în curs de elaborare studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, care ar urma să fie finalizate la începutul anului 2027. Ulterior, va fi demarată procedura de achiziție.

Investiția ar putea avea efecte pozitive nu doar asupra angajărilor directe, ci și asupra economiei locale, prin activitatea generată pentru furnizori, transportatori și alte firme implicate în asigurarea serviciilor necesare.

Prefectul Corneliu Mureșan a transmis, într-o postare pe Facebook, că susține proiectul și va urmări evoluția acestuia.

,,Reluarea producției de sare recristalizată la Ocna Mureș este un proiect la care țin foarte mult, întrucât poate aduce beneficii întregii comunități prin crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economiei locale.

Am discutat la București despre acest subiect în cadrul a două întâlniri, cu directorul general al SALROM, Constantin Dan Dobrea, și cu ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel-Cătălin Zamfir. Informațiile primite privind perspectivele reluării producției sunt încurajatoare.

Proiectul prevede o investiție de aproape 8 milioane de euro, crearea a aproximativ 45 de noi locuri de muncă și o producție anuală de aproape 50.000 de tone de sare. Sunt prevăzute repunerea în exploatare a unei sonde, achiziționarea unei instalații de recristalizare de ultimă generație și a unor linii complet automatizate de ambalare în cutii și pungi.

În prezent, sunt în curs de elaborare studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, cu termen de finalizare la începutul anului viitor. Ulterior, urmează derularea procedurii de achiziție.

Pe lângă locurile de muncă din producție, investiția poate genera activitate și noi oportunități de angajare pentru furnizori, transportatori și alte firme care vor asigura serviciile necesare.

Ocna Mureș are o tradiție în producția sării, iar revitalizarea acestei activități ar însemna valorificarea unei resurse locale importante și noi oportunități pentru oamenii de aici.

Voi urmări evoluția acestui proiect și voi susține dialogul dintre autoritățile locale, SALROM și minister, pentru ca demersurile necesare să avanseze”, a anunțat Corneliu Mureșan pe Facebook.

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