Video | Spitalul Municipal Blaj: Un ecograf multimodal cu fuziune de prostată, primul din sistemul public de sănătate din România, a fost pus în funcțiune
Spitalul Municipal Blaj: Un ecograf multimodal cu fuziune de prostată, primul din sistemul public de sănătate din România, a fost pus în funcțiune
Un ecograf multimodal cu fuziune de prostată, primul din sistemul public de sănătate din România, a fost pus în funcțiune la Spitalul Municipal Blaj.
Noua aparatură permite realizarea unor proceduri de înaltă precizie, vitale pentru depistarea precoce a afecțiunilor oncologice. Potrivit conducerii spitalului și echipei medicale, acest echipament reprezintă o premieră regională pentru spitalele publice.
„Astăzi ne bucurăm de achiziția unui ecograf de ultimă generație cu inteligență artificială, care permite biopsierea tumorilor de prostată, rinichi și nu numai, de dimensiuni foarte mici care astfel pot scăpa unei ecografii normale”, a declarat dr. Dragoș Trifu, medic primar urolog în cadrul Spitalului Municipal Blaj.
„Din cunoștințele mele este singurul aparat de acest gen într-un sistem public din Transilvania. El poate fi folosit nu numai la urologie, la mai multe specialități chirurgicale și ne ajută să detectăm cancere incipiente care pot scăpa analizelor de sânge, de exemplu, pacienți cu un PSA normal, dar care pot avea anumiți noduli prostatici diagnosticați prin alte tehnici imagistice”, a explicat medicul urolog.
Precizie milimetrică prin fuziunea imaginilor
Unul dintre marile avantaje ale ecografului este capacitatea sa de a integra investigații imagistice multiple în timp real, oferind precizie chirurgicală și ghidaj milimetric în timpul biopsiilor.
„Și astfel se pot suprapune imaginile de CT sau RMN cu ecografia în timp real 3D cu ajutorul inteligenței artificiale și putem fi țintiți exact milimetric la nivelul regiunilor suspecte”, a detaliat dr. Dragoș Trifu.
Investigație majoră susținută de administrația locală
Valoarea totală a echipamentului se ridică la 775.000 de lei (aproximativ 150.000 de euro), fondurile fiind asigurate în întregime de la bugetul local.
„Este un aparat pe care domnul doctor Trifu l-a solicitat. Un aparat care a costat 775.000 de lei, deci aproximativ 150.000 de euro, pe care administrația locală l-a finanțat din fondurile proprii în totalitate. Și este un aparat care din punctul de vedere al nostru și a informațiilor pe care le-am primit, va salva multe vieți a celor bolnavi de prostată”, a transmis primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
Achiziția ecografului face parte dintr-un program amplu de dezvoltare și retehnologizare derulat pe parcursul anului la nivelul unității sanitare blăjene. Valoarea totală a investițiilor din acest an se ridică la 5,5 milioane de lei.
Pe lângă ecograful multimodal, fondurile au fost direcționate către modernizarea mai multor secții și compartimente esențiale:
*Înlocuirea aparatului radiologic după o utilizare de 10 ani
*Achiziționarea unui ecograf dedicat blocului operator
*Echipamente pentru secția de cardiologie, inclusiv monitoare de funcții vitale
*Truse de laparoscopie destinate secției de ginecologie
Prin aceste demersuri, Spitalul Municipal Blaj își consolidează poziția de unitate sanitară modernă, capabilă să ofere pacienților acces la investigații și tratamente la cele mai înalte standarde medicale.
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