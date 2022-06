La Cupa României, șase medalii pentru înotătorii de la LPS Alba Iulia

Înotătorii de la LPS Alba Iulia au cucerit 6 medalii la Cupa României. În Complextul de Natație din Târgoviște s-a desfășurat recent Cupa României la înot, întrecere destinată juniorilor, tineretului si seniorilor.

La concurs au participat 347 de sportivi care au reprezentat 62 de cluburi, între care și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, ce a avut la start 9 competitori pregătiți de profesorii Daniela Bob, Nicolae Bob și Marius Lobonțiu. Înotătorii albaiulieni au reușit să cucerească 6 medalii, dintre care 3 de argint și tot atâtea de bronz. Au urcat pe podium:

*Daria Remete – două medalii de argint în proba de 200 metri mixt (o medalie la categoria junioare și alta la tineret), o medalie de bronz în aceeași probă, la categoria open;

*Daria Adam – o medalie de argint în proba de 800 metri liber și o medalie de bronz în proba de 200 metri fluture (ambele la categoria tineret);

*ștafeta combinată, în componența Lukas Stâncel, Robert Krizbai, Daria Remete și Clara Adam, o medalie de bronz în proba 4×100 metri mixt.

S-au clasat în primii 8 și următorii: *Lukas Stâncel – locul 6 în probele de 200 metri spate, 200 m mixt la categoria juniori; locul 7 în probele de 50 m spate, 400 m mixt și 100 m spate la categoria juniori; locul 7 îin proba de 100 m spate și locul 8 în proba de 400 m mixt la categoria tineret; *Robert Krizbai – locul 8 în proba de 200 m bras la categoria juniori; *Alexandru Buda – locul 8 în proba de 200 m bras la categoria tineret; *David Roman – locul 8 în proba de 100 m fluture la categoria tineret; *ștafeta masculină, formată din Robert Krizbai, Alexandru Buda, David Roman și Lukas Stâncel, a terminat pe locul al 7-lea în proba de 4×100 metri mixt. În finale au mai acces Clara Adam – finala C în probele de 100 metri spate și 400 metri liber, Albert Marc – finala C la 100 metru spate (finalele C au fost destinate doar juniorilor care nu s-au calificat în finalele mari). La sfârșitul săptămânii, la Brașov, s-a derulat Campionatul Național al copiilor de 10 ani.